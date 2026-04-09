VAR futbolu adil mi yaptı, yoksa ruhunu mu aldı?

Hepsi oyunun doğasının bir parçasıydı. Tartışmalar bitmezdi. Kahvehanelerde, ekranlarda, sokaklarda aynı pozisyon günlerce konuşulurdu. Futbol sadece oynanmaz, yaşanırdı.

Sonra teknoloji geldi. VAR sistemiyle birlikte futbol, hatalarını minimize etmeye karar verdi. Ama bu karar, beraberinde başka bir soruyu getirdi: Adalet mi, duygu mu?

VAR’ın amacı netti. Daha doğru kararlar, daha az hata, daha adil sonuçlar.

Ve evet, birçok açıdan bunu başardı. Açık hatalar azaldı, kritik pozisyonlar yeniden değerlendirildi, hakemler yalnız kalmadı. Ama futbol sadece doğru kararlardan ibaret bir oyun değil.

Bir golün ardından yaşanan o anlık patlama… Stadyumun bir anda ayağa kalkması, oyuncuların koşarak sevince gitmesi…

Artık o anlar eskisi kadar saf değil. Çünkü herkesin aklında aynı soru var: “VAR ne diyecek?”

Sevinçler beklemeye alındı. Duygular ertelendi. Futbolun en doğal anı, bir ekran kararına bağımlı hâle geldi.

Bir başka mesele de şu: Adalet gerçekten sağlandı mı?

Evet, bazı hatalar düzeltildi. Ama yorum farkları ortadan kalkmadı. Aynı pozisyon, farklı maçlarda farklı kararlarla sonuçlanabiliyor.

Bu da şunu gösteriyor: Teknoloji hatayı azaltır, ama yorumu ortadan kaldırmaz.

Futbol hâlâ insanlar tarafından oynanıyor ve hâlâ insanlar tarafından yönetiliyor.

VAR, oyunu daha doğru hâle getirdi belki. Ama daha akıcı, daha doğal, daha “anlık” yapabildi mi?

İşte tartışma tam burada başlıyor.

Futbolun büyüsü biraz da belirsizlikteydi. Hatanın yarattığı öfke, sevincin saflığı, tartışmanın sıcaklığı…

Şimdi oyun daha temiz ama belki de biraz daha mesafeli.

Belki de mesele VAR’ın iyi ya da kötü olması değil. Mesele şu: Futbolu ne kadar kusursuz yapmak istiyoruz?

Çünkü kusursuzluk arttıkça, insana ait olan o küçük hatalar azalıyor. Ve bazen futbolu futbol yapan da tam olarak o hatalar oluyor.

VAR futbolu daha adil yaptı mı? Büyük ölçüde evet.

Ama ruhundan bir şeyler aldı mı? İşte o cevap hâlâ tartışılıyor.