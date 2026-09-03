Yıldızlar geldi, şimdi sıra hikaye yazmakta

Bu yaz Süper Lig'e gelen isimlere bakınca, insan ister istemez birkaç yıl öncesini hatırlıyor. Türkiye'de büyük yıldız transferleri elbette yeni değil. Ancak bu kez mesele yalnızca bir kulübün yaptığı gösterişli transferden ibaret görünmüyor. Ligin genel havası değişiyor.

Bir tarafta Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi, diğer tarafta Süper Lig kulüplerinin Avrupa futbolunda tanınan isimleri kadrolarına katması var. Fenerbahçe'nin Greenwood gibi yüksek profilli bir ismi kadrosuna katmasının ardından ligde yıldız oyuncuların sayısı da dikkat çekici biçimde arttı.

Fakat burada asıl sorulması gereken soru şu; Yıldız futbolcular Süper Lig'i mi büyütecek, yoksa Süper Lig mi onları yeniden büyütecek?

İkisi de mümkün gibi. Çünkü büyük oyuncular yalnızca yetenekleriyle gelmiyor. Yanlarında bir alışkanlık getiriyorlar. Antrenman alışkanlığı, maç hazırlığı, profesyonellik, büyük maç tecrübesi...

Genç bir futbolcunun her gün yanında daha önce Avrupa'nın en büyük sahnelerinde oynamış bir oyuncuyla çalışması bile başlı başına bir eğitim. Tribündeki çocuk içinse durum daha farklı. O artık televizyonda gördüğü futbolcuyu kendi şehrinde izliyor.

Formasını alıyor. Adını söylüyor. Belki ilk kez bir futbolcuyu "uzaktaki yıldız" olarak değil, kendi takımının oyuncusu olarak görüyor. Futbol kültürü biraz da böyle büyüyor.

Fakat işin diğer tarafında ciddi bir sınav var. Yıldız transfer etmek kolay kısmı. Onlardan takım çıkarmak çok daha zor. Bir ligde ne kadar fazla büyük isim olursa olsun, futbol sahada hala birbirini tamamlayan oyuncularla oynanıyor.

İsimler tek başına puan toplamıyor. Bu nedenle bu sezonun asıl sorusu, hangi kulübün en büyük transferi yaptığı değil. Hangi kulübün bu transferleri en doğru hikayeye dönüştürebileceği.

Çünkü yıldız futbolcu bazen takımı yukarı taşır. Bazen de takımın bütün eksiklerini görünür hale getirir. İyi oynadığında herkes kazanır. Kötü oynadığında ise önce beklenti kaybolur.

Türkiye'nin burada önemli bir fırsatı var. Süper Lig, Avrupa'da yeniden daha fazla konuşulmaya başlarsa bunun karşılığı sadece yayın gelirleri veya forma satışları olmayacak. Genç oyuncular için daha güçlü bir vitrin oluşacak. Kulüplerin Avrupa'daki itibarı artacak.

Ve belki birkaç yıl sonra Türkiye'ye gelmek, kariyerinin sonuna yaklaşan bir futbolcunun tercihi olmaktan çıkıp, kariyerinin önemli bir dönemini geçirmek isteyen oyuncular için de gerçek bir seçenek haline gelecek.