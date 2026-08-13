Yıldızların yeni rotası: Avrupa’dan Türkiye’ye

Avrupa'da zirveyi görmüş, büyük statlarda oynamış, kupalar kazanmış bir yıldız; kariyerinin ilerleyen yıllarında rotasını İstanbul'a çevirirdi.

Bu transferlerin ortak bir tarafı vardı:

“Artık Avrupa'nın en üst seviyesinde değil.”

Şimdi ise tablo biraz farklı.

Süper Lig'in yeni sezonu daha başlamadan konuşulan isimlere bakınca insanın aklına ister istemez şu soru geliyor:

Türkiye yeniden yıldızların uğrak noktası mı oluyor?

Beşiktaş'ın Trossard, Fenerbahçe'nin Lukaku, Trabzonspor'un Salah ve Türkiye'ye yönelen diğer yüksek profilli isimler, bu yaz transfer döneminin sıradan bir transfer sezonu olmadığını gösteriyor.

Fakat asıl mesele isimlerin büyüklüğü değil.

Asıl mesele, bu oyuncuların Türkiye'yi neden tercih ettiği.

Çünkü artık yalnızca yüksek maaş konuşmak yeterli değil.

Futbolcunun önünde onlarca seçenek var. Suudi Arabistan, ABD, Avrupa'nın farklı ligleri...

Buna rağmen bazı yıldızlar Türkiye'yi seçiyorsa, burada başka bir hikâye aramak gerekiyor.

Belki de cevap tribünlerde.

Türkiye'de futbol hâlâ günlük hayatın merkezinde. Bir futbolcu buraya geldiğinde yalnızca maç oynamıyor; şehrin, ülkenin ve futbol kültürünün içine giriyor.

Bir gol atıyor, ertesi gün herkes onu konuşuyor.

İyi oynuyor, kahraman oluyor.

Kötü oynuyor, yine herkes onu konuşuyor.

Böylesine yoğun bir futbol ortamı, kariyerinin belirli bir dönemindeki yıldız için yeniden kendini kanıtlama fırsatı da yaratabilir.

Çünkü büyük oyuncuların bile bazen hatırlanmaya ihtiyacı vardır.