Altında manevra dönemi başlıyor mu?

Küresel piyasalarda en çok konuşulan yatırım aracı altın olmaya devam etti. Altının performansında üç başat faktör öne çıktı. Bunlar Amerikan seçimleri, Fed'in faiz indirim döngüsüne devam etmesi ve Ortadoğu'da savaşın genişleyeceğine yönelik endişeler oldu.



Eylülde yatırımcılarını memnun eden ons altın, ekime sendeleyerek başlamış ve 2 bin 600 dolara geri çekilmişti. Ancak son günlerde toparlanmaya başlayan altın, yeniden yönünü yukarı çevrildi. Ons altın, cuma günü yüzde 1'lik artışla 2 bin 700 doları aştı, rekor seviye 2 bin 716 dolara taşındı. Böylece aylık periyottaki kazanımlarını yüzde 3'e çıkardı. Şubat ayından bu yana yükseliş ivmesini sürdüren altın, eylülde yüzde 5'in üzerinde değer kazanmıştı. Ocak ayından bu yana ise yüzde 33'lük artış kaydetti.



Piyasalar ay başında altın için faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmış olabileceğini konuşuyordu. Fakat Ortadoğu'da artan gerilim ve belirsizlik güvenli limana olan ilgiyi sıcak tuttu. Birçok finans kuruluşu fiyat beklentisini 3 bin dolar bandına taşıdı.



"UYARILI" HEDEF YÜKSELTME



Buna rağmen hız kesmeyen yükseliş, sert düzeltme beklentilerini de beraberinde getirdi. Bu noktada Bank of America'dan gelen uyarının önemli bir işaret olabileceği belirtildi. ABD'nin önde gelen bankası 18 ay içinde altının 3 bin dolara çıkacağını tahmin etti ancak taktiksel olarak "aşırı alım" yapılmış olabileceği konusunda uyardı. Benzer bir uyarı USB'ten de geldi. UBS analistleri, kısa vadeli bir geri çekilme olabileceğini dile getirdi. İsviçre bankası, hedef tahminini ise 2 bin 900 dolar olarak güncelledi.Alman finans devi Commerzbank da ons altın için ilginç bir tahmin yaptı. Banka, ons altının sınırlı düşüşle 2 bin 600 dolardan kapatabileceğini tahmin etti.



Piyasada analistler, yükselişin devam etmesi halinde taktiksel manevraların devreye girebileceği yorumunu yaptı. Yüksek montanlı yatırımcıların altındaki soluksuz yükselişi fırsata çevirebileceği konusunda uyardı. Bu noktada kâr almak isteyenlerin kısa vadede hızlı düşüşlere yol açabileceği ifade edildi. Bütün bunlara rağmen uzun vadede tahminlerin pozitif olduğuna da söylemek gerek...



TALEP ARTTI, İTHALAT HIZLANDI



Türkiye'de de altına talep hız kesmedi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırgan tutumu savaşın büyüyeceği endişelerini artırdı. Buna bir de düğün sezonu eklendi. Böylece ekonomi yönetiminin kısıtlamalarına rağmen artan talebi karşılayabilmek için ithalat hızlandı.



Altın ithalatı eylülde geçen aya göre yüzde 7,5 artışla 8 bin 218 kilograma yükseldi ve 4 ayın zirvesini gördü. Yıllık bazda bakıldığında ise ithalat yüzde 45 geriledi.



Bu arada kısıtlı ithalat ile yüksek iç talep, küresel piyasalarla olan fiyat makasının açılmasına yol açtı. Uzmanlara göre Türkiye’deki altın fiyatı, uluslararası piyasaya göre 130 lira daha yüksekten işlem görüyor. Gram altın, cuma günü itibarıyla 3 bin lira bandına yaklaştı. Çeyrek altın ise 4 bin 884 liradan alıcı buldu.