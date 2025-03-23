Bitcoin’de puslu hava dağılıyor mu?

Kripto piyasalarında sıkışıklık zirve noktalara ulaşmışken, küresel ekonomideki gelişmelerin yarattığı baskı havası geçen haftalara göre nispeten azalmış durumda. Piyasadaki en büyük gerilim ticaret savaşlarıydı. Özellikle Trump yönetiminin, 20 Ocak’tan itibaren her geçen gün vites artırdığı ek tarifelerle ilgili gündem yavaşlamaya başladı. Trump’ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenirken, yavaş yavaş esneklik sinyalleri gelmeye başladı. Bu gerilimin düşmesiyle piyasalarda risk iştahının artmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Piyasaları baskılayan diğer önemli etken ise enflasyon ve faiz tarafında yaşanan gelişmelerdi. ABD’de enflasyon verileri mart ayı beklentilerden iyi geldi. Fed, politika faizini sabit tuttu ancak bu yıl iki faiz indirimi planını teyit edildi. Fed Başkanı Powell, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisini geçici olarak nitelendirdi. Güncel veriler haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini güçlendirmiş durumda...

Bitcoin, 14 Mart’ta bu yana 82 bin 500 ile 86 bin dolar aralığında sıkıştı. Zincir üstü mart ayında yüzde 0,67 ile oldukça zayıf girişlere işaret ediyor. Glassnode’un sıcak arz metriği olarak metriği ise kasım sonundaki yüzde 5,9’luk seviyesinden yüzde 2,3’e kadar indi. Veri, Bitcoin’e güvenli liman bakış açısının güçlendiğine işaret etti.

Bitcoin fiyatının belli bir seviyede sabitlenmesi yukarı yönlü atak beklentilerini güçlendirdi. Analistler, özellikle makroekonomik taraftan gelebilecek olumlu sinyallerle nisan ayından itibaren yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini konuşmaya başladı. Özellikle haziran ayındaki faiz indirimi öngörüsü değişmezse, piyasaların önden fiyatlamalara başlayabileceği ifade edildi.