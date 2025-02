Bitcoin'in arzı gerçekten 21 milyon mu?

Bitcoin üretiminde sınırlı arz, bir varlık olarak yatırımcılar için çok cazip bir araç halinde dönüştürüyor. Bitcoin'i altının rakibi olarak gösterilmesindeki en önemli özellik arz olarak gösteriliyor.



Satoshi, Bitcoin'i en fazla 21 milyon adet olacak şekilde tasarlarken, bu üretim 2 bin 140 yılına kadar sürecek. Her 4 yılda bir dolaşıma giren Bitcoin'in yarı yarıya azalması arz-talep dengesini gözetiyor.



22 Şubat 2025 itibarıyla dolaşımda 19,82 milyon adet Bitcoin bulunuyor. Kalan 1,18 milyon adet ise gelecek 15 yılda ortaya çıkacak.



Piyasalar yalnızca matematiksel işlemlerden ibaret olsa her şey mükemmel olabilirdi, ancak işin içine insan eli değişince işler değişiyor.



Başka bir ifadeyle dolaşımdaki arz kağıt üzerinde 21 milyon görünse dahi reelde durum göründüğünden daha karmaşık...



Öncelikle Satoshi'nin cüzdanında şuana kadar el değmemiş 1 milyondan fazla Bitcoin duruyor. Bunun yanı sıra madenciliğin başladığı veya ilk dönemlerinde beri cüzdanlarda hareket etmeyen 1,5 milyondan fazla BTC olduğu söyleniyor. Bunlara "zombi coin" deniyor.



Ayrıca sonraki dönemlerde dahil olmak üzere kaybolan veya erişilemeyen cüzdanlarda milyonlarca BTC olabileceği belirtiliyor. Bazı raporlarda miktarın 5 milyon adete ulaşabileceği ifade ediliyor.



Söz konusu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Bitcoin arzı 21 milyondan en az 17 milyona gerilediği öngörülüyor. Daha fazla BTC kayıp ise bu rakam daha da düşecek demektir.



İşleri daha da karışık hale getiren Bitcoin'e gerçekten gönülden bağlı ve asla satmaya niyetli olmayan uzun dönem yatırımcıları... Tabiki yatırımcıların kaç tanesinin böyle bir bağlılığı olduğunu kestirmek zor. Ancak kendini Bitcoin'e adaya her yatırımcı, daha düşük arza işaret ediyor.



Sonuç olarak Bitcoin arzı yazılandan ve görülenden daha da düşük... Ancak bu durumun fiyata etkisini yatırımcı talebi belirleyebilir. Yani bir varlığın arzının sınırlı olması onun yükseleceği anlamına gelmeyebilir.