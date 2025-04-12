En kötüsü geride kalmış olabilir

Küresel piyasalar bu hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri ile sallandı. Trump, önce ülkesinin ticari ilişkisi olan tüm ülkelere vergi getirdi, daha sonra 75 ülke için 90 gün erteleme kararı aldı. Bu durum küresel gerilimini nispeten düşürmesine rağmen, ABD ile Çin arasındaki yüksek tansiyon risk algısını olumsuz etkiledi.

Geçen hafta riskli varlıklar için zor geçti, özellikle kripto paralar ağır darbe aldı. Bitcoin, 75 bin dolara kadar geriledi ve ocak ayındaki zirvesinden yüzde 30 düştü. Bu dönemin en büyük kayıplarından biri piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum’da yaşandı. Aralık 2024’te 4 bin 100 doları gören ETH, haftaiçi bin 400 doların altına indi. Bu rakam, ETH’nin yaklaşık yüzde 65 eridiğini ortaya koydu. Diğer altcoinlerin kayıpları ise ciddi anlamda derinleşti, özellikle Kasım 2024-Ocak 2025 arasındaki seviyelerine göre yatırımcı için katlanılması zor kayıplar ortaya çıktı.

Buna rağmen piyasalar için en büyük belirsizliğin nispeten de olsa ortadan kalktığı söylenebilir. Trump’ın tarife politikasında ne kadar sert tutum alacağı ve hangi adımları atacağı öngörülemiyordu. Beyaz Saray, geçen haftalarda defalarca karar değiştirerek elindeki kozların önemli bir bölümünü ortaya sermiş oldu. Dolayısıyla bundan sonra fiyatlamalar tarifelerin belirsizliğinden değil, olası sonuçları ve gelecek projeksiyonlarına yönelik yapılacak.

Ayrıca tarifelerin yarattığı resesyon korkusu, faiz indirimi beklentilerini artırdı. Piyasalarda bu yıl tam puanlık indirim beklentisi güçlendi. Her ne kadar tarifelerin gölgesinde kalmış olsa da ABD enflasyon verileri pozitif sinyaller verdi. Tüketici fiyatları, aylık periyotta yüzde 0,1 ile Mayıs 2020'den bu yana ilk kez geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında geldi. Manşet veri, Amerikan Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin uzağında olmasına rağmen, aylık negatif enflasyon parasal gevşeme adına önemli bir sinyal çakmıştı. Tabi, gümrük vergilerinin yarattığı endişeler olmasaydı. Ertesi gün açıklanan üretici fiyatlarında da gerileme dikkat çekti. Bu durum tüketici tarafındaki senaryoların beklendiği kadar kötü olmayabileceğine dair görüşleri ortaya çıkardı. Tarifelerin enflasyonu yükseltmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ancak etkilerinin dönemsel ve sınırlı olabileceği de konuşuluyor.

Sonuç olarak, Trump’ın gümrük tarifelerine dair belirsizliğin ortadan kalkması, piyasaların önünü açabilecek nitelikte bir gelişme... Enflasyon tarafındaki gerileme ve Fed’in faiz indirimlerini hızlandıracağına yönelik beklentilerin artması riskli varlıklara geri dönüşü hızlandırabilir. Bu senaryoda aslan payını muhtemel kripto paralar alacaktır.