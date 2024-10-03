Faiz indirimi bu yıl rafa mı kalktı?

Yurt içi piyasalarda gözler ilk faiz indiriminin tarihine çevrildi. Piyasalar, bugün enflasyon verilerinde ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis'teki sunumunda faiz indirimine ilişkin ipuçlarını aradı. Geçen ayki karar toplantısı sonrası TCMB'nin kasım ayında faiz indirimini gündeme alabileceğine yönelik tahminler kendini gösteriyordu.



Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentileri aştı. Beklentiler enflasyonun yüzde 2 ila 2,20 aralığında gelmesi yönündeydi. Kritik veri öncesi ekonomistlerin ağırlıklı görüşü enflasyonun yüzde 2,50 üzerinde gelmesi halinde Merkez Bankası'nın sıkı para politikasından tavız vermeyeceği yönünde birleşmişti. Veriler, aylık enflasyonda istenilen kadar yavaşlamanın gerçekleşmediğini ortaya koydu.



Nitekim öğleden sonra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları da para politikasında sıkı duruşun devam edeceğinin sinyalini verdi. Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söylerken, fiyat istikrarı sağlanan kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı.



Eylül ayında faiz kararı sonrası Para Politikası Kurulu metninde gerçekleşen değişiklik piyasalarda iyimser tahminleri beraberinde getirmişti. Önceki aylarda yer alan enflasyonda bozulma görülmesi halinde politika duruşunun "sıkılaştırılacağı" ifadesi metinden çıkarılmış, yerine enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesi kullanılmıştı.



Sanayide gerçekleşen yavaşlama ile işsizlikte artış riski nedeniyle faiz indirim döngüsünün başlayabileceği belirtiliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir etkinlikteki konuşmasında bu iki konuya dikkat çekti. Şimşek, imalat sanayinin daralmaya işaret ettiğini ancak bunun geçici bir süreç olduğunu söyledi. İstihdam piyasasında bozulma olmadığını söyleyen Şimşek, hizmet enflasyonunda katılığın aşılacağını belirtti.



Bugünkü gelişmelerin ardından iyimser tahminlerin ötelendiği görüldü. Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin gelecek yıla kalabileceği yönündeki görüşler arttı. Ekim ayı enflasyonun beklentilerle örtüşmesi halinde bile kasım ayında faiz indiriminin zor olabileceği konuşulmaya başlandı.