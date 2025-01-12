Kirli Bitcoin’den rezerv olur mu?

ABD’de başkanlık koltuğu değişimi için sayılı günler kaldı. 20 Ocak’ta seçilmiş başkan Donald Trump, resmen göreve başlayacak. Trump’ın iktidar sürecinin yakın takipçileri arasında kripto para yatırımcıları yer alıyor.

Kripto piyasaları, Trump’tan kampanya sürecindeki vaatlerini gerçekleştirmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu heyecan şirketlere de yansırken; Ripple, Coinbase gibi sektörün önde gelen şirketleri Trump’ın başkanlık eğlencesine milyonlar akıtıyor. Ancak yeni başkanın hala nasıl bir adım atacağı bilinmiyor. Hatta beklentilerdeki aşırı iyimserliğin yavaş yavaş nötr seviyelere inmeye başladığının da gözlemlendiği söylenebilir.

Donald Trump ve ekibi, birçok konu hakkında iddialı vaatler verdi. Keskin ve sert tutumları ise iktidarın kapısını araladı. Fakat daha göreve başlamadan bazı konularda geri dönüşler başladı. Örneğin bu hafta Washington Post’ta yer alan bir haberde ticaret tariflerine yönelik daha yumuşak bir tavır alınabileceği iddia edildi. Trump, bu haberi hızlı ve kendine has sert üslubuyla yalanladı.

Trump’ın seçim sürecindeki en büyük destekçisi olan ve Verimlilik Bakanlığı’nın başına gelen Elon Musk da acı gerçeklerle yüzleşmeye başlamış gibi... Musk, federal kurumlardan 2 trilyon dolarlık kesintiyi yapamayacağını itiraf etti. Bazı eleştirilerde Musk’ın devlet işlerini kendi şirketlerindeki rahat yönetim tarzı ile karıştırdığı belirtildi. Şu sıralar Avrupa siyasetini gündemine almış olan Musk’ın siyaset arenasında neler yapabileceği de dikkatle izleniyor.

ABD, BİTCOİN SATIŞINA HAZIRLANIYOR

Trump’ın görev süresine başlama hazırlığı yapılırken piyasaları şaşırtan bir karara imza atıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın Silk Road darknet pazarından ele geçirilen 69 bin 370 Bitcoin satabilmesine onay çıktı. ABD’nin elinde bugünün rakamıyla 6,5 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor. Geçmiş dönemlerde ABD’nin elindeki Bitcoin’leri hareket ettirmesi piyasada sert düşüşleri tetiklemişti. Bu hafta 102 bin doları aşan Bitcoin, haberin çıkmasıyla birlikte yönünü 90 bin dolar bandına çevirdi. Yaygın kanıya göre ABD, kripto piyasası daha fazla düşmeden elinde varlıkları çıkartmak istiyor.

OLASI REZERVDE HANGİ BİTCOİN KULLANILACAK?

Daha önce ABD’nin elindeki Bitcoin’leri satmayacağını açıklayan Trump, stratejik bir rezerv sözü vermişti. Ancak ABD’nin elindeki kripto paralar Silk Road, Bitfinex ve James Zhong gibi adli olaylar neticesinde ele geçirilmişti. Darknet pazarı Silk Road operasyonundan 2014 yılında 150 bin Bitcoin'e el konulmuştu. Bu varlıklar uyuşturucu, yasa dışı silah ticareti, hırsızlık gibi kirli olaylarla bağlantılı...

Dolayısıyla uzmanlara göre bu varlıkların rezerv olarak kullanılması ihtimalini çok düşük görülüyor. Eğer resmen bir stratejik rezerv adımı atılacaksa bunun ABD’de üretilen Bitcoin’ler aracılığıyla yapılması ihtimali üzerinde duruluyor.

BİTCOİN REZERVİ ÜZERİNE İHTİMALLER

Rezerv planına dair bazı teoriler var. Bunlardan biri Hazine'ye bağlı Kur İstikrar Fonu üzerinden yapılacağı yönünde... Trump'ın çıkaracağı bir kararname ile Hazine'nin kripto alımı yapabileceği belirtiliyor.

Bazı yorumlar ise Kongre'yi işaret ediyor. Bitcoin rezervi için ABD Kongresi'nin detaylı bir yasa tasarısı onaylaması gerektiği kaydediliyor.

ABD'nin 5 yıl boyunca piyasadan 200 bin Bitcoin çekerek, toplam arzın yüzde 5'ini kontrolüne alacağı da iddialar arasında yer alıyor.