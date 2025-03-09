Kripto piyasasına yön veren iki kritik etken

ABD’de Donald Trump yönetiminin stratejik rezerv adımı hayal kırıklığı yarattı. Cuma günü gerçekleşen kritik toplantıdan net bir yol haritası çıkmadı. Trump, rezerv planı ile ilgili kararname imzalamasına rağmen piyasa daha sağlam adımlara odaklanmıştı. Bunun en önemli nedeni başkanlık kararnamesi ile atılan adımların kalıcı etkileri olmaması ihtimali... Başka bir ifadeyle bir sonraki seçimi kazanan başkan, Trump’ın bütün kararnamelerini iptal edebilir. Dolayısıyla rezerv planının uzun vadeli bir araca dönüşmesi için Kongre’den yasa tasarısına ihtiyaç duyuluyor.

Uzun vadede kalıcı bir plan olması hayalini dışarıda bırakırsak ise Trump'ın adımı aslında olumlu... Özellikle ABD gibi küresel ekonominin en büyük gücünün kripto paralara bakışının pozitife dönmesini temsil ediyor. Bu durum kurumsal alıcıların yavaş yavaş Bitcoin ile tanışmasına yol açacaktır. Rezervin resmen hayata geçirilmesi halinde diğer ülkelerin pastadan pay kapma yarışına gireceği yadsınamaz bir gerçeklik olsa gerek.

PİYASANIN YÜKSELMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Görünümün son derece pozitif olmasına rağmen varlık fiyatlamalarında beklenen etki olmadı. Riskli varlıklar üzerinde baskının temel kaynağı Trump’ın agresif politikalarından kaynaklanıyor. Trump iktidar koltuğuna oturduğundan bu yana neredeyse tüm dünyaya ayar verme telaşına kapılmış durumda. Bu durum ise geleceğe dair belirsizlikleri artıyor. ABD’nin Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği gibi stratejik ortakları ile ticari, askeri hatta diplomatik ilişkilerine dair soru işaretleri belirmiş halde. Dolayısıyla Trump yönetiminin vites düşürmeye başlaması piyasalarda yeşil mumları beraberinde getirecektir.

Diğer konu ise makronomik taraftaki gelişmeler... Yine Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların enflasyonist etkilere yol açma ihtimali piyasaları korkutuyor. Bazı çevreler, enflasyonun yapışkan hale gelmesi ve faiz indirim döngüsünün bozulması olasılığına dair senaryolarını güncellemeye başladı. Ticaret politikalarının Avrupa Birliği üzerinde nasıl etkilere yol açabileceği dikkatle izleniyor. ABD’nin istihdam verileri, kamu tarafındaki işten çıkarmaların etkisiyle pozitif görünüyor. İstihdamdaki olumlu sinyallere rağmen ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik, piyasaların moraline ket vuruyor. Bu hafta

Sonuç olarak piyasalarda yeni bir ralli için iki neden öne çıkıyor. İlki Trump yönetiminin dünyaya ayar vermeyi bırakması... Diğeri ise enflasyon ve faiz döngüsünün rayına oturması... Analistler, iki durum için de yılın ikinci yarısını işaret ediyor. Trump yönetiminin daha önce sakinleşmesi halinde ise toparlanma erkene çekilebilir.