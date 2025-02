Kripto piyasasında döngü ve tahtacı hurafesi

Kripto paralarda işlem yapanlar birçok yatırımcı, sosyal medyada fenomenleri yakından takip ediyor. Bu fenomenler, her konuda fikirlerini beyan ederken, doğru yanlış birçok bilgiyi herhangi bir süzgeçten geçirmeden dile getiriyor. Ağırlıklı olarak bu işler sosyal medya X veya mesajlaşma uygulaması Telegram’dan yapılıyor. Fenomenler, bazen reklam bazen de yanlış bilgileri rahatlıkla paylaşırken, yatırımcıları da yanlış yönlendirmiş oluyor.

DÖNGÜ VAR MI?

Piyasada son dönemlerdeki en çok inanılan anlatılardan biri “döngü” olduğu yönünde... Birçok fenomen geçmiş dönemlerdeki piyasa koşulları ile günümüzün benzerliği üzerine yorumlar yapıyor. Özellikle “Bitcoin sonrası Ethereum yükselecek ve altcoin rallisi gelecek” hikayesi üzerine çalışıyor.

Ancak hikaye öyle gelişmedi. Piyasa Bitcoin öncülüğünde yükseldi, yeni yatırımcı girişi borsa yatırım fonları üzerinden gerçekleşti. Doğrudan kripto borsalarında yatırımcı sayılarında artış sınırlı kaldı. Dolayısıyla ETF’ler üzerinden yapılan giriş-çıkışlar diğer kripto varlıklara yansımadı.

Altcoinler Trump’ın seçim zaferi ile birlikte hızlı yükseldi ancak ekimden bugüne sadece dört ayda çoğu bütün kazanımlarını geri verdi. Yani yeni altcoin yatırımcılarının da çoğu zarar etti. Dolayısıyla son gelişmeler döngü hikayesinin gerçek olmadığını ortaya koymuş oldu.

Piyasalarda birbirine benzeyen dönemler olabiliyor gayet tabi, ancak her dönem kendi koşulları altında değerlendirilmeli. Pandemi rallisi ile Trump rallisi arasında çok önemli farklar var. Bu farklar başka bir yazısı olacak kadar uzun, haliyle oralara girmeyeceğim.

Çok uzatmadan piyasa döngüsü olduğuna dair savunmalara itibar edilemeyecek kadar gerçeklikten uzak. Her rallinin kendine has hikayesi var. Hayatın her yeni öncekinden farklı olduğu varsayılırsa, nasıl 5 yıl önce ile şimdi karşılaştırılabiliyor, anlamak çok mümkün değil. Sonuç olarak Bitcoin yükseldiği için sonrası Ethereum ve altcoinler yükselecek diye bir şey yok. Her şey bir anda tersine de dönebilir.

TAHTACILAR EMİR KOYDU!

Kriptodaki diğer hurafe ise “Tahtacılar emir koydu, şu koin düşecek-bu koin yükselecek” anlatısı...

Piyasa yapıcılar, her işlemden gelir elde eden ve likidite dengesi üzerinden fiyat istikrarı sağlama görevini yerine getiren kurumlara deniyor. Büyük yatırım bankaları, aracı kurumlar, hedge fonları, algoritmik işlem yapan firmalar, piyasa yapıcı görevini üstlenebiliyor.

Piyasa yapıcıların sürekli yüksek marjlı hareketleri tetikleyerek, piyasayı kontol ettiği iddia ediliyor. Fakat bu kurumlar her işlemden para kazanıyor. Dolayısıyla istikrarlı bir piyasa, bunlar için daha çok kâr vaat etmesi gerekiyor.

Diğer taraftan Bitcoin, Ethereum gibi büyük montanlı kripto paralarda piyasa hareketlerini belirli kurum ya da kişilerin yönlendirebilmesi mümkün değil. Öyle olsa ilk dönem Bitcoin yatırımcıları sürekli fiyat artışını tetikleyerek daima elindeki varlığın değerini artırmak ister. Ancak sonuç öyle olmuyor, piyasa sürekli yükselemez, dünyadaki gelişmelerden bağımsız değildir. Sonuç olarak yatırımcıların ilgisi artasa piyasa yükselir, artmazsa düşer. Doğru koşullar oluştuğunda ve yatırımcı talebi artarsa ortaya çıkacak yükselişin önünde kimse duramaz. Ne tahtacılar, ne manipülatörler... Ancak bu söylediklerim yüksek hacimli ve gerçek yatırımcı kitlesine sahip olan varlıklar için geçerli, piyasanın yüzde 99’u için değil. Sonuç olarak,yatırımcılar değerlendirmelerini yaparken bu tip hurafelerden kopmalı ve gerçek yöntemlerle analizini gerçekleştirmeli.