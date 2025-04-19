Kripto piyasasındaki tarihi çöküşler

Kripto piyasalarında bu hafta tarihi bir düşüş daha yaşandı. Piyasanın en büyük 20 kripto varlığı arasında yer alan Mantra (OM), birkaç saat içerisinde yüzde 90'dan fazla düştü. OM'nin piyasa değeri 5 milyar dolardan fazla eridi. Mantra'da yaşananlar kripto paraların kısa tarihinde yaşanan felaketleri tekrardan hatırlattı. İşte kripto tarihinde yaşanan en büyük iflaslar...



FTX



16 yıllık tarihinde kripto paralarda en büyük felaket kuşkusuz FTX'in iflasıydı. Kripto para borsası FTX'te yaşananlar yüzeyde likidite krizi gibi görünse de, arkasında çok daha derin ve kasıtlı bir finansal çöküş yatıyor. Kullanıcıların platformda tuttuğu fonları Alameda Research adlı kardeş şirkete yasa dışı şekilde transfer edildi. Alameda, FTX kullanıcılarının parasıyla yüksek riskli işlemler yaptı. Bu zararı kapatmak için FTX’ten daha fazla para çekilirken, şirketin bilançosunda kara delik oluştu. FTX’in yerel token’ı olan FTT, şirketin bilançosunda teminat olarak gösteriliyordu ancak bu token likit değildi ve piyasa değeri şişirilmişti. FTX'teki gelişmeler ayyuka çıkınca kullanıcılar hızla paralarını platformdan çekmeye başladı ve piyasanın en sert çöküşü başladı. 2022 yılında yaşanan FTX felaketi kripto paları 2 yıldan uzun süre baskı altına aldı.



Mt. Gox



Kripto para borsası Mt. Gox'un iflası, erken dönem kripto paralar tam bir felaket niteliğindeydi. 2011'den itibaren borsada büyük bir güvenlik açığı vardı, bu açık uzun süre fark edilmeden kaldı ve siber saldırganlar yavaş yavaş sistemden BTC çaldı.

Borsa yetkilileri güvenlik zaafiyetini fark ettiğinde ortada 850 bin kayıp Bitcoin vardı. Söz konusu kayıpların yaklaşık 200 bin kadar farklı bir cüzdanda bulundu. Borsanın altyapı yetersizliği ve güvenlik sorunları daha ilk dönemlerden itibaren kripto paların geleceğine yönelik endişeleri artırdı. Kullanıcı ve şirket fonlarını ayırmayan Mt. Gox, işlemlerin çoğunu da kaydetmemişti. 2014 yılına gelindiğinde kullanıcılar para çekerken sorunlar yaşamaya başladı ve Şubat 2014'te işlemler tamamen durduruldu. Bitcoin’in fiyatı 1000 dolardan 200 dolar civarına kadar düştü. O dönemde kayıp yaşayanlara ise geri ödemeleri yeni başladı.



LUNA



LUNA ve Terra (UST) ekosisteminin çöküşü, kripto para piyasasının en büyük krizlerinden biri olarak 2022 yılında yaşandı. Aslında Mantra'daki gelişmeler de LUNA'ya benzetildi. Terra blockchain'i üzerinde çalışan bu sistem, algoritmik stablecoin olan UST ile LUNA isimli token’a dayanıyordu. UST’nin değeri 1 dolarda sabit kalacak şekilde tasarlanmıştı. Mayıs 2022'de UST, 1 dolar sabitliğini kaybederek 0.98 dolara geriledi. Bu küçük düşüş büyük bir panik yarattı. Yatırımcılar ellerindeki UST’yi satarak LUNA almak istedi. Sistem bu talebi karşılamak için sürekli yeni LUNA bastı. Bu durum LUNA’nın arzının kontrolsüz şekilde artmasına ve fiyatının hızla düşmesine neden oldu. LUNA'nın fiyatı birkaç gün içinde 119 dolardan 0.01 doların altına geriledi. UST ise tamamen çökerek değerini kaybetti. 60 milyar dolarlık piyasa değeri birkaç gün içinde silindi. Milyonlarca küçük yatırımcı büyük kayıplar yaşadı. Aynı zamanda bu çöküş, başka birçok kripto şirketinin de iflasına zemin hazırladı. Özellikle Terra’ya yatırım yapan Three Arrows Capital gibi büyük fonlar, bu olaydan ağır şekilde etkilendi.