Kripto sallanıyor: Çöküş mü, düzeltme mi?

Kripto para piyasaları son dönemlerde sallanmaya başladı. Bitcoin liderliğinde piyasa bir süredir kırmızıya bürünmüş durumda. Lider kripto para, 109 bin dolarlık zirvesinden yüzde 30 geri çekildi ve 80 bin doların altını test etti. Ethereum, kritik 2 bin dolar sınırın hemen üzerine indi. Altcoinler ise ABD seçimi ile başlayan Trump rallisinden önceki seviyelere hatta daha da aşağı seviyelere indi.



Piyasalarda düşüşün ana etkeni Trump yönetiminin agresif politikaları... Trump ve ekibi, ticaret tarifeleri başta olmak üzere birçok politik hamlesini hızla hayata geçiriyor. Trump politikalarının enflasyonist etkisi de tartışılıyor. Birçok uzman, bu politikaların büyük oranda pazarlık amaçlı yapıldığına inanıyor.



Gelinen noktada Trump'ın uygulamaları, büyük beklentilere yol açan kripto vaatlerine dair umutları da söndürmüş durumda. Kripto paralar bir türlü yukarı yönlü hareketini başlatamıyor. Piyasa uzmanları ise iki ayrılmış durumda. Bir kısmı düşüşün 50 bin dolarlı seviyelere kadar aralıksız devam edeceğini öngörüyor. Diğer kısmı ise Bitcoin için düzeltme sürecinin başladığını ve 70 bin dolarlı rakamlardan sonra yine alımların hızlanacağına inanıyor.



Sonuç olarak piyasanın yönü ciddi anlamda belirsiz halde... Yönün netleşmesi için Trump yönetiminin sakinleşmesi ve makro taraftan olumlu sinyellerin gelmesi gerekiyor.



Uzun vadeli belirsizliklerin ABD gibi bir ekonomi için riskleri artıracağı düşünüldüğünde ise Trump'ın bir noktada frene basması kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla enflasyon tarafındaki stresin düşeceği senaryosu kripto paralar için pozitif olabilir.