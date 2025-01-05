Kripto yatırımcılarının 2025'te yanıt beklediği sorular

Kripto para piyasaları 2025 yılına temkinli başladı. Donald Trump'ın göreve başlamasına az süre kalırken, kripto piyasası Bitcoin öncülüğünde belirli bir aralığa sıkıştı.



Bitcoin, 95 bin ile 100 bin dolar aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ethereum ve diğer kripto varlıklar ise bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Hatta Trump'ın seçim zaferi ile birlikte elde edilen kazanımların önemli bir bölümünü geri verdiler. Dolayısıyla piyasanın yönü konusunda kafalar ciddi anlamda karışık...



2025 yılı kripto gündemi için oldukça hareketli olacak. Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Diğer taraftan Avrupa ve Asya tarafında da bazı gelişmelerin olabileceği beliriliyor.



ABD'DEN BİTCOİN REZERVİ ADIMI GELECEK Mİ?



Kripto dünyası, yeni yılda Trump'tan çok umutlu... Özellikle Trump'ın Bitcoin rezervi ile ilgili vaadi yakından takip edilecek. Yeni başkan, ABD'yi Bitcoin başkenti yapma sözü vermişti. Rezerv konusunda ne tür adımlar atılacağı belli değil. Ancak Trump göreve başlamadan önce bürokratlarından gelen açıklamalar pek iç açıcı gözükmüyor.



Rezerv planına dair bazı teoriler var. Bunlardan biri Hazine'ye bağlı Kur İstikrar Fonu üzerinden yapılacağı yönünde... Trump'ın çıkaracağı bir kararname ile Hazine'nin kripto alımı yapabileceği belirtiliyor.



Bazı yorumlar ise Kongre'yi işaret ediyor. Bitcoin rezervi için ABD Kongresi'nin detaylı bir yasa tasarısı onaylaması gerektiği kaydediliyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da Bitcoin ile ilgili kararın Kongre'ye ait olduğunu söylemişti.



ABD'nin 5 yıl boyunca piyasadan 200 bin Bitcoin çekerek, toplam arzın yüzde 5'ini kontrolüne alacağı da iddialar arasında yer alıyor.



BORSA YATIRIM FONLARI YAYILACAK MI?



Yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer konu borsa yatırım fonlarının (ETF) yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı olacak. 2024 yılında Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine onay çıkmıştı. Bu durum Blackrock, Fidelity gibi finans dünyasının devlerini kripto alanına taşımıştı. Şimdi XRP, Solana gibi diğer kripto varlıklar için ETF izni gelip gelmeyeceği yakından izlenecek. Ayrıca Trump'ın seçim zaferi ile kurumsal ilgi hızlanmış, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine yönelik talep artmıştı. ETF'lerin üzerinden girişlerin hangi aşamada olacağı merakla izleniyor.



BANKALAR KRİPTO VARLIK ALABİLECEK Mİ?



2025 yılında bankaların, kripto paralar ile ilgili tutumu yakından izlenecek. Özellikle Amerikan piyasalarının menkul kıymet düzenleyicisi SEC'nin "Bankaların önünü açar mı?" sorusunun yanıtı aranacak. Trump'ın zaferi ile kripto paraların en büyük düşmanı kabul edilen SEC başkanı Gary Gensler istifa edeceğini açıkladı. Gensler'in yerine kripto dostu Paul Atkins'in adaylığı açıklandı.



Atkins başkanlığında SEC'nin bankaların kripto para tutmasına engelleyen "SAB 121" düzenlemesini iptal edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Söz konusu düzenleme kripto paralar için önemli bir engel olarak görülüyor. Uzmanlar, düzenlemede değişiklik yapılması halinde geleneksel finans ile kripto arasında mesafenin ortadan kalkacağını ifade ediyor.



DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRECEK Mİ?



2025 yılında da yine önde gelen ülkelerin düzenleme çalışmalarında ne tür adımlar atacağı merak ediliyor. ABD'de stablecoin mevzuatında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Söz konusu düzenleme ile piyasayı tekeline alan Tether (USDT) ve diğer endişelerin yatışması anlamına gelebilir. Avrupa'da MiCA düzenlemesi, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasa ile Tether'in Avrupa'da kullanılmasını engellenmiş ve likidite sorunları yaşanabileceği belirtilmişti.