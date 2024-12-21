Kriptoda Trump baharı kısa mı sürecek? Piyasayı etkileyebilecek iki kritik başlık

Kripto paralarda hareketlilik doruk noktasına ulaşmış durumda. Aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler yatırımcıların endişelerini tetikliyor. 5 Kasım'da Donald Trump'ın seçim zaferi ile başlayan ralli ile birlikte birçok kripto varlık önemli yükseliş kaydetmişti. Ancak makroekonomik baskılar satışları hızlandırdı.



Bitcoin, haftaiçi 108 bin dolarlık zirvesinin ardından dün 92 bin dolara kadar geriledi. Daha sonra gelen satışların ardından 97 bin dolar civarında dengelendi.



Bitcoin, Trump sonrası kazanımlarını önemli ölçüde korumuş olsa da altcoinler ciddi kayıplar yaşadı. Bazı altcoinlerde düşüşler çift haneli rakamlara yaklaştı. Son günlerde yaşanan satış dalgası ile birlikte yüzde 50'lik düşüş yaşanan kripto varlıklar oldu.



Piyasalar Trump'ın göreve başlayacağı ocak ayına odaklanmış durumda. Yeni başkan Trump'ın kripto paralara yönelik vaatleri çerçevesinde ne tür adımlar atacağı merakla bekleniyor.



BİTCOİN REZEVİNDE KAFALAR KARIŞIK



Bu hafta piyasayı allak bullak eden açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan geldi. Powell, faiz indiriminde tedbirli olacaklarının sinyalini verdi. Fed nokta projeksiyonlarında ise iki faiz indirimine işaret edildi. Powell, Bitoin rezervi konusunu Kongre'nin müzakere etmesi gerektiğini belirterek, "Fed yasada değişiklik istemiyor" şeklinde konuştu.



Daha önce Finansal Hizmetler Komitesi'nin başkanlığı görevine gelen French Hill'in rezerv konusuna temkinli yaklaşmıştı. Kriptoya verdiği destekle tanınan Hill, Bitcoin rezervi konusunda ABD için değerinin uzun ve derinlemesine düşünülmesi gerektiğini söylemişti.



YENİ YÖNETİMİN İLK SINAVI: BORÇ TAVANI



Diğer taraftan ABD'de yeni hükümetin ilk gündemi borç tavanı olacak. Temsilciler Meclici ve Senato, hükümetin kapanmasını önleyecek yasa tasarısını geçirdi. Trump, bu tasarının borç tavanını kapsamasını istemişti. Ancak yeni başkanın beklediği olmadı ve borç tavanının artırılması talebi dışarıda bırakıldı.



Borç tavanı ABD'nin borçlanma limitine deniyor. Hükümetin belirlenen miktardan daha fazla borçlanması gerekiyorsa, bunu yapmak için Kongre onayı alması gerekiyor. Hükümet yüksek harcamalar yaptığı dönemlerde düzenli olarak borç limitini yükseltmesi gerekiyor. Analistler, borç tavanı anlaşmazlığının piyasalardaki oynaklığı artırabileceğini söylüyor.



AVRUPA TETHER'E KARŞI



Kripto için bir diğer riskli konuda Tether'in Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemeleri kapsamında borsalardan çıkarılması...AB'nin kripto kuralları 30 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak Tether'in henüz AB'de lisansı bulunmuyor. Bu durum şirketin ihraç ettiği ve piyasanın en büyük sabitcoini USDT'nin devre dışı kalabileceği anlamına geliyor. Uzmanlar, USDT'nin kullanılamaması durumunda borsalarda likidite sorunları yaşanbileceğini belirtiyor.



AB'nin katı kripto kurallarının, Trump'ın yarattığı iyimserlik dönemine denk gelmesi de ilginç bir tesadüf olarak öne çıkıyor.