Mega boğanın fitilini Ethereum ateşleyebilecek mi?

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi ocak ayı itibarıyla başlıyor. Piyasalarda ise Trump'ın zaferi ile birlikte ortaya çıkan iyimserlik sürüyor. Merkez bankalarının sıkı para politikalarının etkisiyle bir süredir baskı altın kalan riskli varlıklardaki hareketlilik sürüyor.



Bu iyimserlikten en büyük payı kuşkusuz kripto paralar aldı. Bitcoin, seçim sonrası 77 bin 250 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum da yeniden 3 bin doların üzerine çıktı.



Trump'ın zaferi sonrası mega boğa olarak da tanımlanan büyük yükseliş sezonu beklentileri her geçen gün artıyor. Bu noktada iki tür yatırımcı profilinden bahsetmek mümkün...



Kripto paralarda yatırımı bulunan birçok kişi 2022 yılında FTX'in iflası ile başlayan süreçte içerde kaldı. O dönemde aldıkları kripto paralar bir türlü tekrar aynı yere gelemedi. Hatta 2023 ve 2024 yıllarında daha çok düşüş yaşadı. Sayısı azımsanmayacak kadar çok olan kişiler artık altcoin rallisine odaklandı. Ayrıca daha fazla para kazanmak isteyen, yatırımlarını katlamak isteyenler de küçük piyasa değerine sahip ve geleceği olabilecek kripto paralardaki hareketliliğe odaklandı.



Geçen iki yılda Bitcoin ve Ethereum rekor üstüne rekor kırdı; XRP, Dogecoin, Solana, AVAX gibi major coinler sert yükselişler yaşadı. Ancak bunu tüm altcoinlere mal etmek oldukça zor. Yatırımcılar, şimdi kripto sevdalısı Trump'ın iktidara gelişiyle birlikte yeniden umutlandı. Olası bir altcoin rallisinde ise fitili Ethereum'un ateşlemesi bekleniyor.



Seçim sonrası Ethereum'da yükseliş hızlandı. Bir haftada yaklaşık yüzde 30 arttı ve 3 bin doların üzerine çıktı. Bu seviyeler en son ağustostos ayında görülmüştü.



Analistler, seçim öncesi Trump'ın kazanmasının Ethereum'a pozitif etki edebileceğini söylemişlerdi. Kripto paralar için olumlu bir tutum sergileyen Trump'ın döneminde merkeziyetsiz finans (DeFİ) için olumlu düzenlemeler olabileceği beklentileri öne çıktı. DeFi sektörünün ana aktörü konumunda ise Ethereum bulunuyor.



Trump ailesinin son dönemlerde DeFi'ye yönelik ilgisi ortaya çıkmıştı. Donald Trump'ın da desteklediği DeFi projesi World Liberty Financial resmen hayata geçirilmişti.



Trump, ABD'yi gezegenin kripto başkenti yapma planını açıklamıştı. Yatırımcılar ise DeFi projeleri üzerinde baskının hafifletilmesi ve yatırım ortamının özgürleştirilmesine yönelik beklentiler artmış durumda. Pozitif yasal düzenlemelerin fiyata olumlu etkileri olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada Amerika merkezli projelerin öne çıkabileceği belirtiliyor.



ABD seçimleri kripto lehine olumlu sonuçlanırken, Trump'ın göreve başladıktan sonra nasıl adımlar atacağı henüz bilinmiyor. Ancak Ethereum öncülüğünde mega boğa beklentileri artmış durumda. Bir dakikası diğerini tutmayan bu piyasada neler yaşanacağını zaman gösterecek...