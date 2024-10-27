Piyasalar ABD seçimine kilitlendi: Kripto için hangi senaryolar konuşuluyor?

ABD seçimi için geri sayım başladı. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçim öncesinde yatırımcılar temkinli bir pozisyona geçti. Bu durum en net yüksek volatiliteye sahip kripto paralarda gözlendi.



Kripto yatırımcıları seçim sonuçlarına dikkat kesilmiş durumda. Özellikle Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın açık desteği yatırımcıları heyecanlandırdı. Buna rağmen Demokrat aday Kamala Harris'in son döneme kadar anketlerde önde gitmesi yatırımcı iyimserliği üzerinde baskı yarattı. Son anketlerin sonuçlarına göre yarış kafa kafaya geldi ancak varlık fiyatlarında ciddi bir etki görülmedi.



Bitcoin, ekim ayına pozitif başladı. 62 bin dolar ile giriş yaptığı ayda 69 bin dolar görüldü. Bu seviyeden gelen satışların ardından 67 bin dolar zeminine oturdu. Altcoin'ler de ise durum pek iç açıcı değil. Yatırımcıların uzun zamandır beklediği yüksek montanlı hareketler bir türlü gerçekleşmedi. Son araştırmalar altcoin tarafında yatırımcıların gelecek döneme dair umutlarının azaldığını ortaya koydu. Özellikle Bitcoin'in 74 bin dolar ile zirveyi test ettiği dönemin ardından beklenen ataklar bir türlü gerçekleşmedi.



Kripto paralar, seçim kampanyalarının gündem maddeleri arasında yer aldı. Genç seçmenleri hedefleyen iki aday, kripto paralara dair pozitif sinyaller yaktı. Ancak Trump, çok açık desteği ile sektörün büyük bölümünü arkasına almış durumda. Nitekim Dogecoin fenomeni ile hafızalara kazınan Elon Musk ile bütünleşen seçim kampanyası, yatırımcıları daha da heyecanlandırdı. Trump'ın seçimi kazacağına yönelik tahminlerin güçlenmesi varlık fiyatlarında bir miktar hareketlilik kazandırdı.



ABD SEÇİMLERİ KRİPTO PARALARI NASIL ETKİLER?



Seçimde son düzlüğe girilirken kripto sektörünün aktörleri, ABD seçimlerinin etkilerine yönelik farklı senaryoları konuşmaya başladı.



Konuşulan senaryolar için de en olumlu olanı kuşkusuz Trump'ın kazanması oldu. Trump'ın olası zaferi halinde Bitcoin'de 100 bin dolar yolculuğunun başlayacağına yönelik güçlü bir eğilim söz konusu. Hatta 200 bin doları konuşanlar bile bulunuyor. Ayrıca Bitcoin dışında diğer kripto paralar için de olumlu olması bekleniyor. Özellikle ABD içindeki girişimlere pozitif yaklaşan Trump'ın merkeziyetsiz finans ile ilgili projelerde yükselişi tetikleyebileceği belirtiliyor. Bu noktada Trump ailesinin desteğiyle World Liberty Financial isimli bir girişimin faaliyete geçirilmesi sektöre yönelik bir mesaj olarak yorumlanıyor.



Kamala Harris ise amiyane tabirle seçim kampanyasında kripto paraların yakınından geçti. Yüzeysel açıklamalar yapan Harris'in nasıl bir tavır alacağı henüz net bir şekilde anlaşılabilmiş değil. Bazı açıklamaları sektör üzerindeki baskının hafifleyeceği şeklinde yorumlandı. Özellikle Biden dönemindeki yüksek baskının ciddi oranda düşeceği beklentisi öne çıktı. Buna rağmen kripto politikasına dair ayrıntılı bir çerçeve çizilmedi.

Harris'in kripto vaatleri anlaşılmadı ancak para politikasında gevşeme sürecinin riskli varlıklara olan talebi artırabileceği kaydediliyor. Dolayısıyla Harris'in zaferinde de kripto paralardaki yükselişin devam edeceğini bekleyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar yüksek...



Diğer yandan Trump'ın son virajda bir atak yapabileceği belirtiliyor. Harris'in ihtiyatlı tutumu sonrası oyları netleştirmeyi hedefleyen Trump'ın resmi bir plan duyurabileceği ifade ediliyor.



GARY GENSLER ÇIKMAZI NASIL AŞILABİLİR?



Son yıllarda kripto sektörünün bir numaralı düşmanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler Gensler...



Gensler, bütün kripto faaliyetlerinin başına bela oldu. Neredeyse dava açmadığı kripto girişimi ve yöneticisi kalmadı.



Trump, başkan seçildiği ilk günde Gensler'i görevden alacağını açıkladı. Kripto sektörü bu vaadi pozitif satın aldı. Ancak uzmanlar, Gensler'in görevden alınmasının o kadar da kolay olmayacağını belirtti.



Bağımsız federal bir kurum olan SEC'nin başkanı ve komisyon üyeleri, siyasi etki altında kalmamak ve keyfi görevden almalarla karşılaşmamak için korumak için yasalarla korunuyor. Hukukçulara göre Gensler'in doğrudan görevden alınabilmesi için ihmal veya kötüye kullanma gibi suçlamalar olması gerekiyor. Bu durumda ise uzun sürebilecek bir yargısal süreç başlayacağı ifade ediliyor. Normal koşullarda Gensler'in görev süresi Ocak 2026'da bitiyor.



Harris ise Gensler ile ilgili kamuoyuna özel bir açıklama yapmadı. Gensler, Biden yönetiminin en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.



Sonuç olarak ABD'de piyasaları denetleyen kurumun başındaki ismin normal koşullarda görev süresi bitene kadar değişmesi zor görünüyor. Ancak Gensler, istifasını isteyerek yeni başkanının önünü açabilir.



Kriptoya karşı bir paradigmanın temsilcisi olan Gensler'in yeni başkan ile nasıl bir rota izleyeceği kafa karışıklığı yaratıyor. Başkanın sektörü destekleme talebine karşı Gensler'in zıt bir pozisyon alması durumunda nelerin yaşanabileceği merak ediliyor.