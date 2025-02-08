Rüzgar Layer-2’lere doğru esecek mi?

Layer-2 protokolleri, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche gibi ana blokzincirlerin üzerine inşa edilen projelere deniyor. Bu protokoller, ana ağlardaki işlem hızı ve ölçeklendirme gibi zorlukları çözmek için kullanılıyor.



Ayrıca L2 protokolleri fiyat hareketlerine bakılmadan kripto teknolojilerine olan ilgiye dair de önemli sinyaller ortaya koyuyor. Stacks,(STX), Optimism (OP), Arbitrum (ARB), Polygon (POL), Starknet (STRK) en bilinen projeler arasında yer alıyor.



Araştırma şirketi Kaiko’ya göre L2 projelerine kasım ayından bu yana ilgi artıyor. Talebin ve kullanımın artması henüz fiyatlara yansımış değil. Özellikle ARB, OP gibi Ethereum ağına entegre protokoller ciddi anlamda geride kalmış durumda. Analistlere göre söz konusu kripto varlıkların fiyatlanması doğrudan Ethereum’un gidişatına bağlı...



L2 projelerin kripto sektörü için oldukça önemli. Ana ağlardaki sorunların giderilmesi gibi kritik bir görebi üstleniyorlar. Birçok kişi çok fazla L2 prokolü olduğunu söylüyor. Ancak talep artışının devam edeceği beklentisini göz önünde bulunduranlar ise sayı artışının çok önemli olmadığı belirtiliyor.



Milyarder yatırımcı Mike Novogratz'ın kripto şirketi Galaxy Digital, 2030 yılına kadar Bitcoin L2 prokollerine 47 milyar dolarlık Bitcoin girişi olabileceğini öngörüyor. Bu rakam toplam dolaşımdaki Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 2'sine karşılık geliyor.



L2'ler geçen yıl piyasanın çok gerisinde kalmış ancak daha sonra güçlü bir dönüş yapmıştı. Yatırımcıların bkelentileri bu yıl da benzer bir rotanın izlenip izlenmeyeceği...



Bitcoin, XRP, Etheruem gibi yüksek hacimli kripto paralardaki yükselişler tam anlamıyla genele yayılmış değil. Analistler, olası altcoin rallisinin yıldızları arasında L2 prokollerini gösteriyor.



Tabii ki piyasanın yükselişine makroekonomik veriler ile ABD Başkanı Donald Trump izin verirse...