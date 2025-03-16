Trump frene basarsa yükseliş başlayabilir

Kripto paraların sadece 16 yıllık geçmişi bulunuyor. Coinmarketcap verilerine göre bugün itibarıyla piyasanın toplam değeri sadece 2,7 trilyon dolar... Bu rakam küresel piyasalar ile karşılaştırıldığında oldukça küçük... Pazartesi günü Nasdaq 100’de sert düşüş yaşandı. Endeks, şubat ayındaki zirvesinden bu yana toplam 4 milyar dolar eridi. Yani bir ayda kripto piyasasından fazla parayı bünyesinden çıkartıp arttı.

Piyasanın değeri küçük olmasına rağmen etki alanı şaşırtıcı derece yüksek... Özellikle Trump seçim sürecinden bu yana kripto paraları dilinden düşürmedi. Bu durum ise Bitcoin öncülüğünde kripto paralara sahte bir güç enjekte etti.

Kripto piyasası da yatırımcı davranışları da çok genç... Trump’ın cilalı vaatleri yatırımcılarının heyecanını doruk noktasına çıkarmıştı. Ancak olaya bir bütün olarak bakmak gerekiyordu. Genel ekonomi programının küresel piyasalardaki etkilerini analiz etmekte geç kalındı. 16 Kasım’da “Piyasalar Trump konusunda yanılıyor olabilir mi?” başlıklı yazımda bu konuyu tartışmaya çalışmıştım. O tarihte Bitcoin 90 bin doları aşmış, akabinde Ocak 2025’te 110 bin dolara ulaşmıştı. Nitekim piyasaların büyük bölümünün yanıldığı da ortaya çıkmış oldu.

Pozitif gelen enflasyon verilerine rağmen Trump’ı agresif ticaret politikaları dengeleri alt üst etti. Nitekim bu durumdan en büyük zararı Elon Musk ve diğer teknoloji devleri gördü. Fakat gidişatın daha ne kadar süreceği merak konusu... Küresel ekonomi 3 aydır diken üzerinde... Trump yönetiminin bir noktada frene basması ve tansiyonu düşürmesi gerekliliği her geçen gün artıyor. Son veriler Trump yönetiminin frene basması halinde enflasyonun da tartışma odağından çıkacağını gösteriyor. Sonuç olarak piyasada tansiyonun düşmesi halinde de kripto paralarda yükseliş döngüsü yeniden başlama ihtimali yüksek...