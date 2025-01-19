Trump'ın kripto vaatlerine son bir bakış

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump yarın itibarıyla göreve başlıyor.



Seçim kampanyası sürecinde beklentileri arşa çıkaran Trump'ın atacağı adımların küresel çapta etkileri merakla izlenecek. Kripto sektörünün yeni dönemde beklentisi oldukça yüksek...



Başkanlığının ilk günlerinde Trump'ın bir kripto düzenlemesine imza atması bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlere göre kriptoya "ulusal öncelik" statüsü verilecek.



Peki, Trump bugüne kadar kripto paralarla ilgili hangi vaatleri verdi?



BİTCOİN REZERVİ ÜZERİNE İHTİMALLER



Trump'ın kripto sektörüne yönelik en büyük vaadi stratejik rezerv oldu. Bu konuda henüz nasıl bir adım atılacağı bilinmiyor.



Yeni başkanın çıkaracağı bir kararname ile Hazine'nin Bitcoin alımını sağlayacağına dair beklentiler bulunuyor. Bitcoin rezervi için ise ABD Kongresi'nin yasa tasarısını onaylaması gerektiği belirtiliyor. ABD'nin 5 yıl boyunca piyasadan 200 bin Bitcoin çekeceği söylentiler arasında yer alıyor. Bu rakam toplam arzın yüzde 5'ine karşılık geliyor.



ABD, BİTCOİN SATACAK MI?



İkinci dönemine başlayacak olan Trump, ABD'nin elinde Bitcoin'leri satmayacağını açıklamıştı. ABD, suç ile bağlantılı yaklaşık 200 bin Bitcoin'i elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı'nın Bitcoin satabilmesi için karar çıkmıştı.



Trump'ın satışları durdurabileceği belirtiliyor. Böylece yeni başkan, önemli vaatlerinden birini hayata geçirirken, rezerv adımı öncesi elini de güçlendirebilecek. Ancak söz konusu Bitcoin'lerin suç ile ilişkisi olması ise durumu daha karmaşık hale getiriyor.



SİLK ROAD'IN KURUCUSU SERBEST KALACAK MI?



Trump'ın vaatleri arasında online karaborsa ve darknet marketi Silk Road'ın kurucusu Ross Ulbricht'in serbest bırakılması yer alıyor. Ulbricht ve Silk Road, dolaylı olarak kripto piyasalarını ilgilendiriyor. Halihazırda ABD'nin elindeki kripto paralar büyük bölümü Silk Road ile bağlantılı... Dolayısıyla Ulbricht'in serbest kalması halinde ABD'nin elindeki Bitcoin'lerin akıbeti ne olacak bilinmiyor. Ulbricht, 9 yıldan fazla süredir cezaevinde bulunuyor.



BANKALAR KRİPTO ALIMI KOLAYLAŞACAK MI?



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bankaların kripto tutmasını engelleyen "SAB 121" düzenlemesi yakından izlenecek. Trump yönetiminin söz konusu düzenlemeyi iptal etmesi bekleniyor. Uzmanlar, düzenlemede değişiklik yapılması halinde geleneksel finans ile kripto arasındaki mesafenin ortadan kalkacağını ifade ediyor. Söz konusu düzenleme kripto paralar için önemli bir engel olarak görülüyor.



KRİPTO KATİLİ BIRAKIYOR



Kripto sektörüne uzun süredir zorluk çıkaran SEC Başkanı Gary Gensler, Trump'ın göreve başlamasının ardından istifa edecek. Yerine kripto destekçisi olarak bilinen Paul Atkins'in gelmesi bekleniyor. Atkins'in görevi başlayabilmesi için Senato onayı gerekiyor.



DAVALAR GERİ ÇEKİLECEK Mİ?



SEC'in Coinbase, Kraken, Ripple gibi sektörün önde gelen şirketlerine açılan davaları geri çekeceği öngörülüyor.



CBDC ÇALIŞMALARI RAFA KALKACAK MI?



Trump, merkez bankası dijital para birimine (CBDC) asla izin vermeyeceğini açıklamıştı.



ABD Merkez Bankası (Fed), CBDC üzerinde uzun süredir çalışıyor ancak henüz nihai bir karar vermedi. Uzmanlar, Trump'ın CBDC vaadinin diğerlerine göre daha kolay gerçekleşebileceğini belirtiyor.



ABD Hazine Bakanlığı adayı Scott Bessent de Senato'da yaptığı konuşmasında, "ABD'nin merkez bankası dijital para birimine sahip olması için hiçbir neden göremiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



KRİPTO PARA DANIŞMA KURULU NE ZAMAN KURULACAK?



Trump'ın hemen harekete geçebileceği bir diğer vaat ise kripto para başkanlık danışma kurulu...Kurulun, yeni başkanın planlarını yerine getirebilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor. Trump, David Sacks'ın yapay zeka ve kripto paradan sorumlu olacağını duyurmuştu.