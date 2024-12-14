Trump'tan kriptoya havuç-sopa taktiği: İyimserlikten çıkış iki kırmızı muma bakar

Kripto para piyasalarında kasım ayında başlayan yükseliş rüzgarı şimdilik dindi. Piyasanın amiral gemisi 95 bin ile 105 bin dolar aralığında dalgalanmaya geçti. Özellikle yaş ortalaması oldukça genç olan kripto yatırımcı arasında iyimser hava güçlü bir şekilde devam ediyor. Tüm dikkatler Trump'ın göreve başlayacağı tarihe dönmüş durumda. Trump, 20 Ocak itibarıyla göreve başlayacak. Ardından hükümet ve bürokraside yeni isimler birer birer iş başı yapacak.

Trump, seçim vaadi döneminde genç yatırımcılardan oluşan kripto kitlesini kendi seçmenine kanalize etti. Sadece ABD'de değil, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyadaki kripto ile ilgilenen gençlerin desteği aldı.

Buna rağmen Trump'ın tam olarak hangi adımları atacağını kimse anlayabilmiş değil. Diğer vaatlerine bakıldığında ise planları hazır... Ticaret tarifeleri, göçmenler, Ukrayna-Rusya savaşı hatta son olarak yaz saati uygulaması... Bütün konularda planları hazır olan ABD'nin yeni yönetiminin kripto konusunda ne yapacağı belirsiz. Bu durumun kimsenin garibine gitmemesi daha da garip bir hal almaya başladı.

Trump, son açıklamasında kripto para birimleriyle ilgili "harika bir şey" yapacaklarını belirtti. Seçilmiş ABD başkanı, şu ana kadar hep bir şeyler yapacağını söylese de ne yapacağını kimse bilmiyor. Kendini ABD'yi dünyayı tek gücü haline getirmeye adamış bir siyasetçinin doların egemenliğini yıkacak bir adım atmasını beklemek daha da garip bir duruma yol açıyor. Yani Trump'ın şapkadan tavşan çıkaracağını beklemek hayalcilikten başka bir şey değil.



Bu noktada yeni dönemde Finansal Hizmetler Komitesi'nin başkanlığı görevine gelen French Hill'in bir açıklaması dikkat çekiciydi. Kriptoya verdiği destekle tanınan Hill, Bitcoin rezervi konusunda ABD için değerinin uzun ve derinlemesine düşünülmesi gerektiğini söyledi. Hill'in tedirgin yaklaşımı Trump'ın rezerv vaadi ile zıt görünüyor.

KURUMSAL İLGİLİ ABARTILDIĞI GİBİ DEĞİL



Piyasadaki son rallinin ana arteri Bitcoin yatırım fonları oldu. Veriler Blackrock'un ETF liderliğindeki girişlerin hızlandığını ortaya koydu. Buna rağmen kripto paralar ana akım şirketleri hala etkilemiş değil. Microsoft yatırımcılarının rezervlere Bitcoin ekleme teklifi karşılık görmedi. Michale Saylor'un sunumu bile Microsoft yatırımcılarını etkilemedi.



Şimdi diğer önde gelen teknoloji şirketi Amazon'un oylama yapması bekleniyor. Şirketin mayıs ayındaki hissedar toplantısında Bitcoin'i gündeme getirmesi öngörülüyor. Ancak Amazon yatırımcılarının da pozitif bir tavır içinde olmayacağı tahmin ediliyor.



Kurumsal tarafta alımların zaten uzun yıllardır talep gösteren Microstrategy, MARA Holdings gibi şirketlerden geldiği görüldü. Ancak bu şirketlerin kripto pozisyonlarının küresel düzende bir etkisi maalesef yok. Bitcoin'in 100 bin dolara yükselerek beklenmedik bir performans sergilemiş olması bile yüksek montanlı bakiyelere sahip yatırımcıları etkileyemedi. Daha ne olması gerekiyor sorusunun cevabı da bilinmiyor.



Piyasada iyimserliğin temeli sürekli yukarı doğru giden yeşil mumlar... Kripto piyasasında bunun tersine dönmesi sadece birkaç dakika alıyor. İki kırmızı muma dünyalar kararabiliyor. Maalesef dünyada yapışkan enflasyon, faiz indirimleri sürecinin sekteye uğraması, resesyon ve savaş olasılıkları konuşuluyor. Bunların hiçbirinin kripto piyasasındaki iyimserliği engellememesi kısa süre içerisinde yeni mağdurların ortaya çıkmasını tetikleyebilir.