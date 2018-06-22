Caz ve daha fazlası

Geleneksel yaz etkinliklerimizden olan İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran’da başlıyor. Önümüzdeki salı akşamı Zorlu PSM’deki açılış konserinde, Türkiye’de cazın dev isimlerinden oluşan geniş bir kadro, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’yla buluşacak. Önder Focan’dan, Kerem Görsev’e, Ferit Odman’dan Okay Temiz’e kadar, 45’e yakın caz müzisyeninin bir araya gelmesi, şimdiden heyecan uyandırıyor. Festivalin devamındaki programsa, 25 yıllık tarihinde, Türkiye’den ve dünyadan sanatçılarla yeniden buluşma gibi... Nick Cave, Led Zeppelin’in usta solisti Robert Plant ve Melody Gardot gibi müzisyenler, bu isimlerden birkaçı...

Festivalin en cazip etkinliklerinden olduğunu düşündüğüm ‘Gece Gezmesi’, yine Kadıköy ve civarında yedi saat içinde bir konserden diğerine koşturduğumuz tatlı bir telaş vadediyor. 28 Haziran’da Kalben, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Cevdet Erek ve Taner Öngür gibi isimlerle farklı mekanlarda buluşacağımız hoş bir müzik akşamı bizi bekliyor.



17 Temmuz’a kadar İstanbul’un 27 farklı mekanında, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının yer aldığı programdan kendinize bir seçki yapabilirsiniz.