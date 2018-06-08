İyi müziğin peşinden gidenler

Şenay Lambaoğlu’nu, Türkiye’de cazın özel seslerinden biri olarak tanıdım. Sözüne de, müziğine de hayranlık duydum. Birkaç yıl önce yayınladığı ‘Başka Türlü Bir Şey’ albümü, ustaların eserlerini özgün yorumuyla sunduğu eşsiz bir projeydi. Kendi anlatımıyla; ‘bugüne dek kimlerden beslendiyse ve nelerle çoğaldıysa, onlarla yoğrulmuş’ bir saygı albümü olarak, ayrıcalıklı bir yer buldu. Şimdiyse, yeniden sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla, ‘Rüyalarıma Gir’ adını verdiği çalışmasıyla sevenleriyle buluşuyor.

Albümdeki dokuz şarkının da sözü müziği Lambaoğlu’na ait. 2.5 günde her şeyi canlı kaydettikleri projede, epey kalabalık bir kadronun ve çok kıymetli müzisyenlerin emeği var. Mesela, kemençe ustası Derya Türkan, saksofonda Korhan Futacı, çelloda Sedef Erçetin ve gitarda Bora Çeliker eşlik ediyor. Serhan Erkol nefesli enstrumanda ve Batu Şallıer yine saksofonda yer alıyor. Ortaya da ‘renkli ve pozitif, bir albüm’ çıkıyor.

Lambaoğlu’nu dinlerken, sanki bir an şehrin kalabalığı sustu, hafiften bir meltem esintisi geldi. Yüzümde küçük bir tebessüm, içimde biraz olsun umut hasıl oldu.

‘Rüyalarıma Gir’le ilgili ortak duygumuz bu olsa gerek.Çünkü o da “Hepimizin daha fazla gülmeye ihtiyacı var” diye anlatıyor. Popüler müziğe göz kırptığını kabul ediyor, hatta “Daha ‘barışık’ bir albüm oldu” diyor. Bana göre de, Lambaoğlu bir kez daha iyi müziğin peşinden gidiyor, duru sesiyle, yalın ve bir o kadar etkili parça sözleriyle, duygularıma tercüman oluyor. Aynı şarkı sözlerinde de dediği gibi; “Günaydın, gözün aydın ülkem/İyi haberler almalıyım acilen.”

MOST PRODUCTION İLE UNIQ KONSERLERİ

İstanbul’a yaz geldiğinde, açık hava etkinliklerini ballandırarak anlatmayı severim. İşte onlardan ilki: Uniq Açıkhava Film Festivali...

Başka Sinema iş birliğiyle en uzun süreli film festivali, bu yaz da, ödüllü filmlerden oluşan zengin bir programla kapılarını açtı. Bu hafta dört dalda Oscar ödüllü ‘Shape of Water’ (Suyun Sesi) ile açılışını yapan festival, 11 Eylül’e kadar devam edecek.

Doğrusu bu ya, sezonda kaçırdığımız ve bilet bulamadığımız birbirinden özel filmleri görmek için bulunmaz bir fırsat! Ayrıca, yaz akşamlarında, yeşillikler içinde nostaljik bir atmosferde sinema keyfi de büyük cazibe sebebi...

Uniq Açıkhava Sahnesi’nin bir başka sürprizi daha var:

Yıllar önce Rumeli Hisarı’nda MOST Production tarafından gerçekleştirilen açık hava konserleri, bu yaz Uniq’e taşınıyor. 17 Temmuz’dan itibaren başlayacak konserlerde, Sıla, Candan Erçetin ile Haris Alexiu ve Goran Bregoviç gibi isimler sahne almaya hazırlanıyor. Kenan Doğulu ve Ajda Pekkan da ihtimal dahilinde... Hatta, belli mi olur, bir sürpriz yapıp, sahneye veda ettiğini söyleyen Sezen Aksu dahi yeniden sevenleriyle buluşabilir. En azından onu çok özleyen bizlerin böyle bir umudu olur. Şimdiden keyifli seyirler.