“Annem beni sevmiyor”

Psikiyatri kliniğinde yeni yatan hastaları değerlendirdiğimiz büyük haftalık toplantıda öyküsü aktarıldıktan sonra detaylı değerlendirme için klinikte çalışan bütün doktorların katıldığı görüşmeye alınan kadın hastanın verdiği bu yanıt, çok samimi ve içten gelen bir yanıttı. Üstelik gerçeklik ne olursa olsun, bu kadın, annesiyle olan ilişkide hiçbir zaman kendisinin sevildiğini hissetmemişti, o bu ilişkiyi öyle yaşamıştı.

Ama asıl çarpıcı olan o cümle değildi. Asıl çarpıcı olan, kırk küsur yıllık bir ömrün ardından bu kadının dünyasının hâlâ o günde o tek eksen, yani annesi etrafında dönüyor olmasıydı. Artık takvim yaşı kırk olmasına rağmen, iç dünyasında annesinden bakılmayı, görülmeyi, onaylanmayı bekleyen küçük bir çocuk gibiydi. Çocukluk sona ermişti ama o çocuğun anne açlığı bitmemişti.

Bu, yalnızca o kadının hikâyesi değil.

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER

İnsan, dünyaya son derece aciz, muhtaç ve donanımsız gelir. Bütün memeliler içinde en uzun süre bakıma muhtaç olan varlık insandır ve bu muhtaçlık yalnızca bedensel değildir. Bebek, annesinin yüzünde kendini arar. Gülümsemesinde var olduğunu hisseder; sessizliğinde kaybolur.

Psikanalitik düşüncenin en önemli isimlerinden Melanie Klein, bu ilişkinin ne denli erken ve ne denli derin olduğunu gösterdi. Ona göre bebek, anneyle ilişkisinde dünyanın ilk "iyi" ve "kötü" nesne tasarımlarını oluşturur.

Emziren, sıcak, orada olan anne "iyi nesne"dir; gitmiş, doyurmayan, cevap vermeyen anne ise "kötü nesne." Bu ikisini zamanla bütünleştirmek, yani annenin hem iyi hem kötü, hem seven hem bazen hayal kırıklığı yaratan tek bir gerçek insan olduğunu kavramak, psikolojik olgunlaşmanın ta kendisidir. Bunu başaramayanlar, kırklarında da o ilk açlıkla yaşamaya devam eder.

Kendilik psikolojisinin kurucusu Heinz Kohut ise bambaşka bir pencereden baktı aynı sahneye. Kohut'a göre insanın en temel ihtiyaçlarından biri, tarafından sevilmek "yansıtılmak"tır: Sevindiğimizde birinin gözlerinin parlamasını, başardığımızda birinin gerçekten fark etmesini isteriz. Bu yansıtmayı ilk sağlayan kişi annedir. Yeterince yansıtılamayan çocuk, bu ihtiyacı ömür boyu dışarıda arar. Bir onay için ilişkilerini, kariyerini, bazen ruh sağlığını tehlikeye atar. Kırk yaşındaki o kadın belki de yıllarca annesinin gözlerinin parlamasını beklemiş, o parıltıyı bir türlü göremeyince kendini kayıp saymıştı.

“YETERİNCE İYİ” OLMAK

Peki ya anneler? Bu tablonun diğer tarafında ne var?

John Bowlby bağlanma kuramıyla, annenin asıl önemini bilimsel olarak da ortaya koydu. İnsan yavrusu var kalabilmek için bir yetişkinle destekleyici, tutarlı ve sürekli bir ilişki bağ kurmalıdır. Sağlıklı gelişim için anne yalnızca besleyen değil, aynı zamanda güvenli bir üs işlevi görür; görmelidir. Çocuk oradan dünyayı keşfeder; yorulduğunda, korktuğunda geri döner. Bu üssün hazır, güvenilir, tutarlı olması yeterlidir, mükemmel olması gerekmez.

Bunu en güzel ifade eden bir başka ruh bilimci Dr Donald Winnicott'tu: "Good enough mother" yani yeterince iyi anne. Winnicott'a göre mükemmel anneler aslında zararlıdır; çünkü çocuğun hayal kırıklığına uğrayarak büyümesini engellerler. Yeterince iyi anne, çocuğun ihtiyacına cevap verir ama zaman zaman geç kalır; bazen yorulur, bazen yanılır. Ve işte bu küçük başarısızlıklar, çocuğun gerçeklikle tanışmasını sağlar. Psikolojik dayanıklılık, korunmaktan değil; bu küçük sarsıntıları aşmaktan doğar.

Ne var ki 20. yüzyılın ortasında anne, bu nüanslı tablodan çok daha ağır bir yükün altına sokuldu. 1950'lerin sonunda ve 1960'larda ruh sağlığı literatürüne "schizophrenogenic mother" -şizofreniye yol açan anne- kavramı girdi. Çifte mesajlar veren, soğuk, çelişkili annenin çocuğunu psikoza sürüklediği ileri sürüldü. Sonradan bu iddia büyük ölçüde çürütüldü ama nesiller boyu anneler hem suçlanmanın hem de "her şeyi sen yapmalısın" baskısının tam ortasında kaldı. Sonuç: Tükenmişlik, sessiz öfke ve kendini bir türlü yeterli hissedemeyen milyonlarca kadın.

İYİ ANNE, İYİ EVLAT - İYİ EVLAT, İYİ ANNE

Buraya kadar anlatılanların içinde önemli bir mesaj: Sağlıklı annelik, bir performans değil, bir ilişki kalitesidir. Ve bu kalite, büyük ölçüde annenin kendi annesinden ne aldığıyla şekillenir.

Yeterince görülmüş bir çocuk, büyüdüğünde başkasını görmeyi bilir. Kendi açlığı doymuş biri, başkasını doyurabilir. Yani iyi bir evlat olmak, kendi psikolojik gelişimini tamamlamak, kendi yaralanmış yönleriyle yüzleşmek, annesine hem bağlanmayı hem de ayrışmayı başarmak, aynı zamanda iyi bir anneliğin habercisidir.

Kırk yaşındaki o kadın, annesinin sevgisini beklerken aslında kendi içindeki sevilmemiş yanının sesini duyuyordu. Tedavinin ilerleyen haftalarında onun keşfetmesini istediğimiz şey o çocuğu bekletmek yerine onunla oturmak, onu dinlemek ve nihayet onu bırakmaktı. Çünkü annenin seni sevip sevmediği gerçeği değişmeyebilir. Ama senin kendini sevme biçimin değişebilir.

Ve işte o değişim, bir sonraki nesle sağlıklı bir miras olarak kalır.