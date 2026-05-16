Asıl engeller zihnimizde

Büyüdü, ilkokula başladı, el ve ayakları olmadan eğitim hayatını sürdürdü, engelli olmayan arkadaşlarıyla aynı sınıflarda benzer hedefler için çalıştı. Üniversiteye gitti; Uluslararası İlişkiler bölümüne girdi, mezun oldu; daha sonra siyaset ve sosyal bilimler yüksek lisansını bitirdi. Protezlerini daha rahat kullanabilmek için yüzme sporuna başladı. Yüzmeyi öğrenmesi altı ay sürdü; o altı ayın sonunda ilk büyük şampiyonluğunu Brezilya'da elde etti. Hamit Demir’in bugün ulusal ve uluslararası alanda 95 madalyası var. Paralimpik kategoride Türkiye karete şampiyonu, ayrıca voleybol oynuyor ve şu anda 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Bu hafta, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası. Değerli Hamit Demir’in hikayesi sadece bu hafta değil, her zaman hem bilinmeli hem de hatırlanmalı. Pek çok kişi için çaresizlik ve çözümsüzlükle özdeş olan bu durumdan onun çıkarttığı yaşam, her gün, her şehirde, pek çok evde yaşanabilecek benzer durumlar için örnek olabilecek nitelikte.

ÖNCE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE AİLELERİNE…

Eğer bu satırları özel gereksinimli biri ya da bir aile üyesi olarak okuyorsanız, şunu bilmelisiniz: Yaşadığınız durum çok zor ve bu bir gerçek. Değiştirilemeyecek zorlukların dışında ek olarak değişebilecek kimi etkenler nedeniyle yaşanan farklı zorluklarla belki de bunlar olması gerekenden daha da yıpratıcı hale geliyor. "Neden ben ve niye bize?" sorusu, yanıtı olmayan ama sorulması gereken en insani soru. Hiçbir iyimser telkin, hiçbir olumlu ifade bu yükü yok etmeye yetmez ve yetmemeli de. Engellilik beraberinde ağır bir yeniden uyum sürecini getirir; yaşam planları, onları beklediğine inandıkları gelecek çok zorlayıcıdır. Bu gerçeği olduğu gibi kabullenmek, onu yok saymaktan çok daha sağaltıcıdır.

TOPLUMUN AYNASINA BAKMAK

Ülkemiz, yazılı yasalar açısından güçlü bir engelli hakları düzenlemesine sahip. Ama yine de bütün kaldırımlarımız, bütün tuvaletlerimiz, toplantı salonlarımız engellilere uygun değil. Bir yanda Paralimpik sporlara artan ilgi, işaret dili bilinci, kapsayıcı eğitim çabaları gibi somut adımlar var. Öte yanda acıma, görmezden gelme, aşırı koruma ve iş hayatındaki görünmez engeller sürüyor. Toplumun engelliye yaklaşımı çoğunlukla iki uçtan birini seçiyor: ya aşırı acımak ya da büsbütün görmezden gelmek. Her iki tutum da bireyi bir insan olarak değil, bir sorun olarak konumlandırıyor.

GÖRÜNMEZ ENGEL: İÇSEL ANLAM HARİTASI

Bir kaza, bir tanı ya da doğuştan gelen bir fark, yalnızca bedensel bir gerçek değildir. Beraberinde can yakıcı bir soru getirir: "Beni bu halimle kim ne yapar?" Bireyin bu soruya verdiği yanıt, sağlık durumundan bağımsız olarak yaşamının niteliğini şekillendiren en güçlü belirleyicilerden biridir. Aileler de bu süreçte ağır bir yük taşır. "Bizim yüzümüzden mi oldu?" sorusu üzüntüyü suçluluğa, suçluluğu da aşırı korumaya dönüştürebilir. Aşırı koruma ise bireyin gündelik yaşamdaki özerkliğini ve bağımsızlığını zaman içinde törpüler. Psikoloji araştırmaları, bireylerin kendi durumlarına yüklediği anlamın, dış koşullardan bile daha belirleyici bir iyilik hali göstergesi olduğunu ortaya koyuyor.

BİLİM NE DİYOR? PİYANGO KAZANANLAR VE FELÇ GEÇİRENLER…

1978 yılında bilim insanları Brickman, Coates ve Janoff-Bulman çarpıcı bir araştırma yaptı. Başlarına “çok olumlu” ve “çok olumsuz olaylar” gelmiş iki grup insanı alarak mutluluk düzeyi açısından karşılaştırdılar. Bu iki grup piyangoda büyük ikramiye kazanan bireylerle felç olan bireylerden oluşuyordu. Sonuç şaşırtıcıydı: Birkaç ay sonra her iki grup da birbirine çok yakın mutluluk düzeyleri bildirdi. Bunun nedeni "duygu uyumu"dur; insan zihni hem büyük sevinçlere hem de derin acılara zamanla alışır ve yeni bir denge kurar. Bu bulgu şunu gösteriyor: Başta yıkıcı görünen koşullar, zamanla kimliğin tamamını belirlemez. İnsan, sandığımızdan çok daha dirençli ve yeniden anlam yaratmaya çok daha yeteneklidir.

ŞİMDİ NE YAPALIM?

Birey olarak yapılabileceklerin başında acıyı inkâr etmemek, onu kabullenmek geliyor. Kimliği yalnızca engelle sınırlamamak, bir topluluk bulmak ve yalnız kalmamak atılması gereken önemli adımlar. Ruh sağlığı desteği almak ise bir güçsüzlük değil, yeniden inşanın en somut aracıdır.

Aile olarak yapılacak en değerli şey, aşırı koruma yerine uygun bir düzeyde özerklik tanımaktır. Bakım verenin de destek alması gerektiğini unutmamak, aile danışmanlığını yalnızca engelli birey için değil tüm aile için bir kaynak olarak görmek bu sürecin sağlıklı ilerlemesine zemin hazırlar.

Toplum olarak ise yazılı kural değil, kültür değiştirmek gerekiyor. Rampayı yapmak, işyerini gerçekten herkese uygun hale getirmek, engellileri sadece "ilham kaynağı" kalıbına sokmak yerine yaşadıkları farklı zorluklara rağmen hepimiz gibi yaşamına devam eden eşit ve hak sahibi yurttaşlar olarak benimsemek bu kültür değişiminin somut adımlarıdır.

Engelliler haftası bir kutlama değil, hatırlamak ve duyarlılık tazelemektir. Bazen en büyük engeller bedende değil, hem bizim hem de engelli bireylerin zihinlerimizin içinde inşa edilmiştir. Bunları aşabilmek belki de en öncelikli görevimiz. Öncelikle zihinlerimizdeki engelleri yıktığımızda bedensel ve çevresel engeller çok daha kolay şekilde yıkılabilecektir…