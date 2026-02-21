Aşk mı, saplantı mı? Psikoloji Masumiyet Müzesi'ne nasıl bakar?

AŞKIN PSİKOLOJİSİ

Psikolog Robert J. Sternberg, 1986'da öne sürdüğü Aşk Üçgeni Kuramı’nda, aşkın tek bir duygu olmadığını, üç farklı bileşenin bir toplamı olduğunu söyler: yakınlık, tutku ve bağlılık. Gerçek, dolu anlamıyla aşk, Sternberg'in "mükemmel aşk" dediği şeydir ve bu üçünü bir arada içerir.

Yakınlık; bir ilişkideki duygusal sıcaklık, bağ ve paylaşım hissidir. "Seni gerçekten tanıyorum, sen de beni tanıyorsun" duygusudur. Karşıdakinin iç dünyasını bilmek, önemsemek, zor anlarda yanında olmak, sırlarını bilmek; bunların hepsi yakınlığın parçasıdır. Yakınlık yavaş inşa edilir, zamanla derinleşir.

Tutku; çekim, arzu ve yoğun kavuşma isteğidir. Bedensel çekimden çok daha geniş bir kavramdır aslında. O kişiyi düşününce heyecanlanmak, yanında olmak istemek, ayrı kalınca eksiklik hissetmek de tutkuya dahildir. Sternberg'e göre tutku, bu üç bileşenin en hızlı yükselen ve en hızlı azalan bileşenidir. Romantik filmlerde gördüğümüz o ilk çarpılma anı saf tutkudur; kalıcı olması için diğer bileşenlerle buluşması gerekir.

Bağlılık ise "Bu kişiyle birlikte olmayı seçiyorum ve bu kararın arkasında duruyorum" demektir. Kısa vadede aşkı sürdürme niyetini, uzun vadede ise ilişkiyi koruma kararlılığını içerir. Tutku iner çıkar, yakınlık bazen sarsılır ama bağlılık bir çapa işlevi görür. İlişkiyi duygu durumunun dalgalanmalarına karşı dengede tutar.

Bu üçü birlikte olduğunda Sternberg'in "mükemmel aşk" dediği şey ortaya çıkar. Ama hayatta da aşkta da mükemmel çok nadirdir. Yaşamın gerçekliği içinde çoğu ilişki bu üçgenin yalnızca bir ya da iki köşesinde yaşanır ve ortaya tamamlanmamış eksik aşklar çıkar; tıpkı Kemal'in hem Füsun'la hem Sibel'le yaşadığı “aşklar” gibi.

KEMAL'İN FSUN'A AŞKINDA NE VAR?

Kemal'in Füsun’la olan aşkına bu kuramla baktığımızda tablo daha da netleşecek.

Tutku tepeden tırnağa orada. Romanın ilk cümlesi bunu zaten ilan eder: "Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum." O oda, o öğle vakti, o küpe, Kemal için bütün bir hayatın merkezine dönüşür. Ama Sternberg bize tutkuyla ilgili kuşku uyandırıcı bir şey söyler: Tutku ateşi, en çok kavuşamama hâlinde büyür. Özlem, nesnesinden uzak oldukça ve “gerçekten” o kişiyi tanımadıkça büyür.

Füsun-Kemal ilişkisindeki yakınlık ise çok daha karışık bir yerdedir. Kemal yıllarca Füsun'un sofrasında oturur, onunla aynı havayı solur. Ama Füsun'un iç dünyasına gerçekten dokunabilir mi? Müzede onun eşyaları var; izmaritler, saç tokaları, bardaklar… Ama kendisi hep biraz uzakta kalır. Yakınlık, aslında birini bilmektir; eşyalarını değil.

Bağlılık ise romandaki aşktaki en kesin yokluktur. Kemal ne Sibel'e ne Füsun'a gerçek anlamda "ben seninle olmayı seçiyorum" diyebilir. Bağlılık, beklemek yerine seçmektir. Oysa Kemal ömrü boyunca hep bir sonraki ziyareti, bir sonraki fırsatı bekler durur. Yani Kemal ve Füsun’un aşkı tutku ve yakınlıktan ibarettir. Sternberg bu tür aşka "Romantik Aşk" adını verir.

YA KEMAL'İN SİBEL'LE İLİŞKİSİ?

Peki ya Sibel-Kemal ilişkisi? Onunla ilişki de başka bir Sternberg ikilisi sunar. Sibel ile bağlılık vardır: nişan, toplumsal beklentiler, aile onayı. Belirli bir yakınlık da vardır; birlikte zaman geçirirler, birbirlerini tanırlar. Ama tutku neredeyse hiç yoktur. Sternberg bu ikili bileşime "arkadaşça aşk" der: sıcak, güvenli, sürdürülebilir ama içinde tutku barındırmayan bir ilişki. Kemal'in Sibel'i terk edememesi de tam bu yüzdendir aslında; o ilişki rahat ve tanıdıktır ama cansızdır.

İki ilişki yan yana konulduğunda Sternberg'in kuramı ilginç bir gerçekliğe işaret eder: Kemal'in elinde ya çılgın bir tutku ya da sakin bir güven vardır; asla ikisi aynı anda hiç olmaz.

Dizinin izleyiciye sorduğu soru şuydu: "Bu aşk mı, saplantı mı?" Sternberg’in kuramı belki daha doğru soruyu sormamızı sağlıyor: “Neden Kemal bir kadınla tam bir ilişki yaşayamıyor, hep eksik ilişkiler içinde kalıyor?" Kemal'in kurduğu müze belki de bu sorunun en güzel ve en hüzünlü cevabıdır. Kemal bu üç bileşeni belki de gerçek hayatta hiç bulamadığı/bulamayacağı için geriye yalnızca eşyalarla kurduğu “mükemmel ilişki” kalıyor. Çünkü eşyalar insanların aksine hiçbir zaman gitmez, hep orada, onunla kalırlar.