Bayram gününde savaşın insan ruhunda açtığı yaralar

CEPHEDE KALANLAR: TRAVMANIN İLK HAFTASI

Savaşı doğrudan yaşayanların yüzde otuz ile ellisi klinik düzeyde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) geliştirmektedir. Diğerleriyle empati yapmayan dolayısıyla acıma ve vicdan duygusu gelişmemiş kişilerde bu etkiler daha az olurken, sağlıklı insanlarda etki çok daha yoğun olur. Savaş ortamını yaşayan hemen her bireyde, yeniden o anı yaşama, uyku bozuklukları, kronik kaygı ve duygusal uyuşukluk görülebilir. Çocuklar ise özellikle savunmasızdır: Stres hormonu kortizolün sürekli yüksek seyrettiği ortamda gelişen beyin, yıllarca süren öğrenme güçlükleri ve duygusal düzensizlik riski taşır. Bir diğer derin etki olan "ahlaki yaralanma" ise kişinin kendi değerleriyle bağdaşmayan sahnelere tanıklık etmesinden doğan suçluluk ve anlam yitimini tanımlar; bu yara TSSB'den bağımsız olarak derin bir çöküşe yol açabilir.

UZAKTAN TANIKLAR: EKRANLARIN ÖTESİNDEKİ YARA

Savaşı bizzat yaşamamak, ondan korunduğu anlamına gelmez. İnsan beyni, tehlikeyi birinci elden mi yoksa ekran aracılığıyla mı algıladığını tam olarak ayırt edemez. Saatlerce savaş görüntüsü izlemek stres tepkisi sistemini kronik biçimde aktive eder. Araştırmalar yoğun haber takibinin uyku bozuklukları, kaygı ve çaresizlik duygusunu belirgin biçimde artırdığını göstermektedir. Etkilenen coğrafyaya duygusal bağı olan bireyler için bu tablo, depresyona kapı aralayabilecek bir boyut kazanabilir.

SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ

"Kazanan" tarafın askerleri bile onlarca yıl süren psikolojik izler taşır; savaş sonrası toplumlarda intihar oranları, aile içi şiddet ve bağımlılık tüm taraflarda yükselir. Üstelik araştırmalar, toplu travmanın ilerdeki kuşakları da olumsuz etkileyebileceğini söylemektedir: Şiddet ortamında büyüyen bireylerin çocukları, o deneyimi yaşamamış olmalarına rağmen benzer stres örüntüleri geliştirebilir. Barış yalnızca çatışmanın yokluğu değil; zihnin yeniden inşa edebildiği, bağ kurabildiği, anlam üretebildiği bir ortamdır. İnsan psikolojisi buna muhtaçtır.

BAŞA ÇIKMA ÖNERİLERİ

Savaşı yaşayanlar veya uzaktan tanık olanlar için psikolojik sağlığı korumaya yönelik bazı bilimsel temelli adımlar şöyle sıralanabilir:

Haber tüketimini sınırlandırın: Günde belirli zaman dilimlerinde ve güvenilir kaynaklardan haber takibi yapın. Sürekli ve anlık akış, stres tepkinizi kronikleştirir.

Bedeninize dikkat edin: Düzenli uyku, beslenme ve hareket; stres hormonlarının düzenlenmesinde doğrudan rol oynar. Bu rutinler, zihinsel dayanıklılığın fizyolojik temelidir.

Sosyal bağlantıyı koruyun: Güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşmak, beynin "tehdit modunu" hafifletir. Yalnızlık ise travma etkisini derinleştirir.

Kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanın: Çaresizlik hissini azaltmanın en etkili yolu, küçük de olsa somut bir eyleme geçmektir. Bağış, destek ağı, farkındalık yaratma gibi adımlar anlam duygusunu güçlendirir.

Eğer ciddi düzeyde sorun yaşıyorsanız profesyonel destek almaktan çekinmeyin: TSSB ve travma belirtileri, tıbbi durumlar gibi ele alınmayı hak eder. Bu tür rahatsızlık düzeyinde yoğun sıkıntılarda bilişsel davranışçı terapi ve Davranışçı terapilerin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Çocuklara dürüst ve yaşa uygun bilgi verin: Çocuklar belirsizliği gerçekten yaşanan şeyden çok daha tehlikeli algılayabilir. Sakin ve tutarlı bir iletişim, güvenli bağlanmayı destekler.

Savaşın yaraları, silahlar sustuktan çok sonra kanamaya devam eder. Bu gerçeği görmek; barışı soyut bir ideal olarak değil, her insanın psikolojik ve biyolojik olarak muhtaç olduğu somut bir yaşam koşulu olarak anlamak demektir.