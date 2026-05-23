Bayramın Ruhu: Neden geleneklere ihtiyacımız var?

BEYİN BELİRSİZLİKTEN NEFRET EDER, BENZERLİKTEN BESLENİR

İnsan beyni, doğası gereği anlam arayan bir organdır. Belirsizlik karşısında kaygı üreten, tekrar ve öngörülebilirlik var ise rahatlayan bir yapıya sahibiz. Antropoloji ve evrimsel psikoloji açısından bakıldığında bayramlar ve ritüeller, tam da bu gereksinime yanıt vermek üzere gelişmiş toplumsal geleneklerdir.

Harvard Üniversitesi'nden psikolog Michael Norton'ın araştırmaları, ritüellerin —dinî ya da dindışı fark etmeksizin— kaygıyı azalttığını, performansı artırdığını ve kayıplarla başa çıkmayı kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Ritüel, kaotik dünyanın ortasında bir "anlam adası" kurar. Bayram da tam olarak budur: Toplumun hep birlikte duraksadığı, soluklandığı ve "biz kimiz?" sorusunu yeniden sorulduğu “kutsal” bir duraklamadır.

Üstelik bu etki nörobilimsel düzeyde ölçülebilir. Aşina ritüeller, beyindeki ödül sistemini —dopamin devrelerini— harekete geçirir. Bayram sabahı çocukluktan taşınan bir koku (annenin böreği, hoş bir kolonya kokusu, bir ses (tekbir sesi, zil çalan kapı), ya da bir dokunuş (büyüklerin elini öpmek) sizi hem şimdiye hem geçmişe aynı anda bağlar. Psikoloji buna "otobiyografik bellek etkinleşmesi" der; eski ve gündelik dille söylersek: "aşinalık" hissi.

Aidiyet, Kimlik ve Ölüm Kaygısı: Bayramın Görünmez İşlevleri

Bayramların psikolojik işlevi yalnızca "iyi hissettirmek"ten ibaret değildir. Sosyal psikolog Abraham Maslow'un gereksinimle hiyerarşisinde sevgi ve aidiyet, temel bir katmandır. Bayramlar bu katmanı toplulukçu bir biçimde doldurur: Ortak bir şeyi birlikte kutlamak, "ben bu topluluğa aitim" duygusunu pekiştirir.

Daha derin bir katmanda ise varoluşsal psikoloji devreye girer. Kültür Kuramı içinde, “Dehşet Yönetimi Kuramı” nın öncülerinden Jeff Greenberg ve ekibine göre insanlar, ölüm kaygısıyla başa çıkabilmek için kendilerini büyük bir anlam sisteminin parçası olarak konumlandırır. Bayramlar, bu sistemin en görünür, en somut kutlamalarıdır. Dedelerin mezarına gitmek, ata yadigârı tarifleri pişirmek, aynı türküyü söylemek — bunların hepsi "ben bu hikâyenin bir parçasıyım, ben devam ediyorum" diyen ritüellerdir.

Ne var ki modern yaşam, ritüelin dokusunu yıpratıyor. Batı dünyasında Noel ya da Şükran Günü gibi geleneksel bayramlar giderek daha çok bir "tüketim festivali"ne dönüşüyor; içeriği boşalıyor, biçimi kalıyor. Sosyolog Zygmunt Bauman'ın "akışkan modernite" dediği çağda hiçbir şey yeterince tutunmuyor — ritüeller de dahil.

Türkiye'de tablo hem tanıdık hem kendine özgü. Ramazan ve Kurban Bayramları hâlâ güçlü bir toplumsal rezonansa sahip; özellikle büyükşehirlerdeki göç örüntüsü nedeniyle "memleket dönüşü" geleneği, bayramı adeta bir yeniden-doğuş ritüeline dönüştürüyor. Otobüs terminallerindeki, hava alanlarındaki o kalabalık ve büyük trafik çilesine rağmen vazgeçilemeyen o yolculuk — salt alışkanlık değil, derin bir psikolojik çekim.

Öte yandan kentli genç nesillerde bayrama karşı çift değerli bir his giderek yaygınlaşıyor: Bir kısım insan artık bayramları sadece bir tatil fırsatı olarak görüyor. Bir yanda "anlamsız ziyaret trafiği" yorgunluğu, öte yanda derin bir aidiyet özlemi. Sosyal medya bu gerilimi görünür kılıyor: Bayram sabahları hem "Bu bayramın bir anlamı kalmadı" hem de "Babaanne sarılması gibisi yok" paylaşımları aynı anda akıyor. Bu çelişki, aslında karılanmamış bir gereksinimin belirtisidir: Ritüelin içeriğini kaybetmiş ama ihtiyacını yitirmemiş bir neslin sesi.

NE OLMALI?

Psikoloji burada net bir şey söylüyor: Ritüelleri terk etmek değil, dönüştürmek gerekiyor.

Bayramı anlamlı kılan şey, sarfedilen emektir — hediye almanın değil vermenin, ziyaret edilmenin değil ziyaret etmenin, hazırın tüketilmesinin değil birlikte üretilmesinin yarattığı bağdır. Araştırmalar, bir ritüele kasıtlı olarak katılmanın —yani "neden yapıyorum?" sorusunu sorarak yapmanın— psikolojik yararını büyük ölçüde artırdığını gösteriyor.

Pratik olarak bu şu anlama geliyor: Bayramı salt bir takvim zorunluluğu olarak değil, bilinçli bir duraksamanın fırsatı olarak görmek. Çocuklarla o ritüelin hikâyesini konuşmak, sofrada telefonu bırakmak, bir büyüğe "Seni özledim" demek — bunlar küçük görünür ama nörobilimsel olarak güçlü müdahalelerdir.

Toplumlar bayramlarını kaybettiğinde yalnızca bir geleneği değil, topluluk olmanın bir arada olmanın o sihirli iyileştirici gücünü de yitirirler. Bu yüzden bayram bir nostalji meselesi değil, bir halk sağlığı meselesidir.

Bu yazıyı okuduktan sonra belki de artık bayramda bir büyüğünüzün elini öperken "Bu ne işe yarar?" diye düşünmeyeceksiniz artık. Ama şunu bileceksiniz: O anda, binlerce yıllık insanlık tarihinin size ilettiği en eski iyileştirici eylemlerinden birini de yapıyorsunuz belki...