Bize bir şey olmaz mı?

Bu korkunç patlamanın nedenini ve sorumlularını artık yargı belirleyecek, ama nedenin anlaşılması ve sorumluların bulunması maalesef kayıplarımızı geri getirmeyecek.

Yaşamını yitirenlerden biri o gün işe yeni başlamıştı; hatta başlayalı üç saat olmuştu. Aynı iş yerinde çalışan iki kuzen aynı gün toprağa verildi. Sabah işe uğurladığı eşini, babasını, oğlunu bir daha göremeyen ailelerin acısını sözcüklerle anlamak ve anlatmak zor. Bu acı, aynı fabrikada çalışmayı sürdürecek iş arkadaşlarının ve aynı işi yapan binlerce insanın da acısı ve kaygısıdır. Böylesi ani ve beklenmedik kayıplarda yas daha ağır yaşanır; çünkü insanın ne hazırlanma ne de vedalaşma olanağı olmuştur. Bu çok acı olayda yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara sağlık diliyorum.

İLK KAYBIMIZ DEĞİL

Ne yazık ki bu, ilk büyük kaybımız değil. 2014’te Soma’da 301, Ermenek’te 18, 2022’de Amasra’da 43 madenci yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin kayıtlarına göre bu yılın ilk on ayında en az 1930 kişi çalışırken öldü. Bu, her gün altı kişinin işten evine dönememesi demek. Yollarda da durum farklı değil: 2025’te trafik kazalarında 6035 kişi, yani günde ortalama 16 kişi yaşamını yitirdi. Bu, bir milyon kişi başına yaklaşık 70 ölüm demek; aynı yıl bu oran Avrupa Birliği ortalamasında 43, İsveç’te 19’du.

Tüm bunlar akla şu soruyu getiriyor: Bu tür tehlikeleri yeterince ciddiye alıyor, alınabilecek bütün önlemleri alıp kurallara tam olarak uyuyor muyuz?

“BİZE BİR ŞEY OLMAZ" YANILGISI

İnsan zihni hep kötü olayları başkalarına yakıştırır; kaza hep başkasının başına gelir. Bu düşünce bizi kaygıdan korur; ama önlem almaktan da alıkoyar. Psikolojide buna gerçekçi olmayan iyimserlik denir. Bir araştırmada ABD’li sürücülerin yüzde 88’i, İsveçli sürücülerin yüzde 77’si kendilerinin gruptaki sürücülerin yarısından daha güvenli olduğunu iddia etti. Oysa bir grubun yüzde 88’i aynı anda o grubun üst yarısında olamaz. İşte bu “ben ortalamadan daha tedbirli ve dikkatliyim” yanılgısı, tam tersine, bizi sahte bir güvenlik algısıyla önlem alma konusunda gevşetebilir.

İkinci etken alışmadır: Her gün iç içe ya da yüz yüze olduğumuz büyük bir tehlike belki de bir süre sonra bize normal gelmeye başlar ve göze görünmez olur.

Üçüncüsü, çok zarar vermeden atlatılan olayları yanlış okumamızdır. Kural çiğnenir, bir şey olmaz; “Demek ki sorun yok” deriz. Araştırmalar, kıl payı atlatılan olayların insanları daha dikkatli olmaya değil, aksine daha çok risk almaya yönelttiğini gösteriyor. 1986’da Challenger uzay mekiğinin kalkıştan 73 saniye sonra parçalanmasını inceleyen sosyolog Diane Vaughan bu durumun nedenine sapmanın olağanlaşması adını verdi: Önceki uçuşlarda görülen arıza her seferinde “kabul edilebilir” sayılmıştı.

Zihnimizin bu eğilimlerinin her biri kendi başına büyük bir kusur değil, zihnin olağan işleyişinde de ortaya çıkabilen, zararsız da olabilen bir özelliktir; fakat bazen uygun olmayan, tehlikeli koşullarda bunların sonucu çok ağır olabilir. Üstelik bu yanılgılar yalnızca çalışanlara özgü değil; yöneticinin, denetleyenin, hepimizin zihninde aynı biçimde işler. Bu yüzden güvenlik, tek tek kişilerin dikkatine bırakılamaz; kurala, denetime ve kayda bağlanması gerekir.

O ZAMAN BİZ NE YAPALIM?

“Bugüne kadar bir şey olmadı” sözünü duyduğunuzda durun ve anımsayın.

Bu söz güvende olduğumuzu değil, sadece bu tür aksiliklerin başımıza gelmesi için henüz gerekli sürenin dolmadığını gösterir.

Ucuz atlatılan her olayı bir uyarı sayın.

İş yerinde bunları kaydedin ve konuşun; trafikte “az kalsın” dediğiniz anı unutmayın, bir sonraki seferi atlatamayabiliriz, olumsuz olay tam da o anda başımıza gelebilir. Bunu önlemek için “Ne oldu da az daha bu başımıza geliyordu?” ve “Bu durumu nasıl önleyebiliriz, bunun başımıza gelmemesi için neyi değiştirebiliriz?” sorularını düşünün.

Önlemi alışkanlığa bağlamaya çalışın.

Emniyet kemeri, kask, hız sınırı her seferinde yeniden verilen bir karar olmasın; kısa yolda da, acele ederken de uygulansın.

Kuralı hatırlatanı “işi yokuşa süren” biri olarak görmeyin.

Denetim bir engel değil, koruyucu bir kalkandır. Çalıştığınız yerde, oturduğunuz binada, çocuğunuzun okulunda denetimi isteyin.

Kaza geliyorum demez derler. Doğrudur, gününü ve saatini bildirmez; ancak çoğu zaman kıl payı atlatılan olaylarla önceden haber verir. Bize düşen, bu olayları şans diye değil, uyarı diye okumaktır.