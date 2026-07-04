Bizleri bekleyen ikinci sınav: Neye göre seçim yapmalıyım?

Milyonlarca aday ve aile aynı gerilimi yaşıyor veya yaşayacak: Neye göre seçim yapmalıyız? "Şu bölüm daha popüler," "bu meslek daha çok kazandırır," "o okulun adı daha parlak" diyen dışarıdaki seslere göre mi; yoksa içinizden yükselen "ben bunu yapmak istiyorum" diyen sese göre mi?

Bu seçim duygusal ve kişisel bir seçim. Bu nedenle de kişisel ve duygusal seçimlerin nasıl yapılması uygunsa o şekilde yapılması gerekiyor. Ve bu tür bir seçimde asıl mesele belirleyici puan değil, sizin neyi “tercih ettiğiniz” yani “nereyi istediğiniz”.

Bunun en önemli gerekçesi psikolojinin en sağlam bulgularından birisi: Bir işi dışarıdan gelen bir ödül için değil, kendisi için yapan insan, o işi daha iyi öğreniyor, daha başarılı oluyor, kendini daha iyi hissediyor. Buna içsel motivasyon diyoruz.

Tıp öğrencileriyle yapılan geniş bir araştırmada gerçek ilgiyle tıbbı seçenlerle, aile baskısı ya da statü için seçenlerin hem çalışma azimleri hem tükenmişlik düzeyleri birbirinden çok farklı bulunmuş.

İş hayatına dair veriler de aynı yöne işaret ediyor: Kendi isteğiyle bir işi seçen insanın iş tatmini, bağlılığı ve performansı daha yüksek oluyor. Demek ki "Hangi alan seni heyecanlandırıyor?" sorusu romantik bir öğüt değil; başarı ihtimalini gerçekten yükselten bir yöntemdir.

İKİNCİ MESELE: BÖLÜM MÜ, OKUL MU?

Yapılan çalışmalar genel olarak üniversite mezunu olan bireylerin, üniversite mezunu olmayanlara göre daha fazla para kazandıkları yönünde ama diğer yandan meslekler arası karşılaştırma yapıldığında kazancı daha çok belirleyen aslında kişinin hangi işi yaptığı. Yani bölüm seçimi, üniversiteye gidip gitmemekten bile daha belirleyici. Evet, çalışma alanının zeminini bölüm kurar ama asıl meslek o zeminin sınırlarını biraz genişletir ya da daraltır.

Üçüncüsü, çoğu zaman gözden kaçan bir gerçek var: Dört yılınızı asıl şekillendirecek olan, üniversitenin adı değil, karşınızda ders anlatan insanlardır.

Gallup ile Purdue Üniversitesi'nin 5 bin 684 mezunu incelediği geniş bir araştırma, kendisiyle gerçekten ilgilenen bir hocası olan mezunların işine tutkuyla bağlanma ihtimalinin neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. Bu bağın çok kalabalık kurumlarda kurulması daha zor oluyor; bu yüzden tercih listesine bakarken sorulacak soru sadece "hangi okul?" değil, "orada beni önemseyecek bir hoca bulabilir miyim?" olmalı.

Peki okulun adı ilerideki başarı açısından hiç mi önemli değil? Genelde sanıldığı kadar değil. Meşhur "Spielberg etkisi" bunu anlatır; yönetmen Steven Spielberg en iyi film okulları tarafından reddedilmiş, adı çok iyi duyulmamış ortalama bir sinema okuluna ancak gidebilmiş ama o yine de sinema tarihine adını yazdırmıştır.

Seçim yapılırken bize yardımcı olması amacıyla bir diğer yaptığımız şey de o okulda okumuş ya da o okula gitmiş kişilerle konuşmaktır. Eğer o okul veya meslekle ilgili somut bilgiye ihtiyacınız varsa, bunu tesadüfen tanıdığınız ilk kişiden değil, doğru kişiden alın.

O mesleği, o okulu hem seven hem de o meslekte, o okulda gerçekten başarılı olmuş biriyle konuşun. Ne yorgun ve mutsuz birinin karamsarlığı ne de dışarıdan bakan birinin hayali size doğru resmi verir; okulunu severek okumuş, işini severek yapan ve başaran biri, hem gerçekçi hem umut verici bir tablo çizer.

Ona günlük hayatının nasıl geçtiğini, işin hangi yönünün onu hâlâ heyecanlandırdığını ve hangi yönünün zorladığını sorun; alacağınız cevap, yüzlerce internet yorumundan daha değerli olacaktır.

Son ve belki de en önemli söz şu: Tercih listesi bir sonuç ve bitiş çizgisi değil, bir sürecin ilk adımıdır. Doğru tercih kusursuz bir garanti sunmaz; keyifle yürüyebileceğiniz bir yolun kapısını aralar. Yıllar sonra geriye baktığınızda sizi mutlu edecek olan, hangi puanla nereye girdiğiniz değil, o dört yılı nasıl yaşadığınız olacak.

Tercihleri yaparken, o yolda gördüğünüz engelleri yok sayarak, kendinize şunu sorun: "Bu yol, beni her sabah kalkıp gitmek isteyeceğim bir yere mi götürüyor?"

Cevabınız evetse, istediğiniz yolu seçmişsiniz demektir, o yoldaki engellerle baş etmek işin sonraki kısmıdır ve onları ancak o yolda giderken gerçekten anlayabilir ve çözebilirsiniz.