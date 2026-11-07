Çaresizlik öğrenilir mi?

Daha sonra tüm katılımcılar, bir kolu oynatınca gürültünün kesildiği başka bir cihazın başına geçti. İlk deneyde etkisiz düğmeye maruz bırakılan grup, aslında çözüm olanağı elinin altında olduğu hâlde gürültüyü durdurmakta diğer gruplardan anlamlı ölçüde daha başarısız oldu. Çözümsüz bulmacalarla da aynı sonuç alındı.

Çaresizliğin öğrenilen bir şey olduğu aslında ilk kez 1960’larda köpeklerle yapılan deneylerle gösterilmişti; benzer sonuçlar insanlarda da tekrarlandı. Bu kişiler aslında diğer kişilerden yapıca farklı değildi; yalnızca daha önce “ne yaparsam yapayım bir şey değişmez” ilkesini öğrenmişlerdi.

ÇARESİZLİKTEN KURBAN KİMLİĞİNE

Kontrolün olmadığı deneyimler, “ne yaparsam yapayım değişmez” inancına dönüşebilir; buna öğrenilmiş çaresizlik denir. Bu inancın ilişkilerdeki karşılığı kurban algısıdır. Önce bir ayrım yapalım: Haksızlığa uğramış kişinin acısı gerçektir ve tanınmayı hak eder. Sorun, bu deneyimin kişinin değişmez kimliğine dönüşmesidir. Gabay ve arkadaşları (2020) bu eğilimi dört boyutla tanımladı: sürekli tanınma ihtiyacı, ahlaki üstünlük duygusu, empati azlığı ve geçmişi tekrar tekrar düşünme.

BEDELİ NEDİR?

Çaresizlik inancı kişiyi pasifleştirir; pasiflik de küçük başarıları engelleyerek inancı besler ve depresyon belirtileriyle ilişkilidir. Kurban kimliği ise belirsiz durumları olumsuz yorumlamayla ve intikam isteğiyle ilişkili bulundu. Örneğin bir yıl önce haksızlığa uğrayan kişi bunu her sohbete taşır, yeni bir iş için başvuruyu ise denemeden bırakır. Bizim psikiyatrik uygulamada bu inancın en sık duyduğumuz hâli şudur: “Nasıl olsa değişmez.”

TÜRKİYE'DE TABLO

Gallup’un 2023–2025 verilerine dayanan Dünya Mutluluk Raporu 2026, çaresizliği doğrudan ölçmüyor; buna en yakın soru şu: “Sizce yaşamınızla ilgili özgürce kararlar verip seçim yapabiliyor musunuz?” Türkiye, yaşam değerlendirmesinde (kişinin hayatına 0–10 arasında verdiği puan) 147 ülke arasında 5,30 puanla 94. sırada. Raporun grafiğinde bu sorunun mutluluğa katkısı açısından, 145 ülke içinde yalnızca Afganistan’ın değeri Türkiye’ninkinden düşük: Finlandiya’da bu katkı 1,10 puan, Türkiye’de 0,36 puan. Destek duygusunda ise tablo farklı: “Zor durumda güvenebileceğiniz biri var mı?” sorusunda Türkiye’deki algı ortalamaya yakın. Yani insanlar yardım alabileceklerine görece inanıyor, ama kendi yaşamlarını yönlendirebildiklerine daha az inanıyor olabilir. Bu bir algı ölçümüdür ve nedenleri ayrıca araştırılmalıdır.

O zaman:

Kontrol edebildiğiniz ile edemediğinizi ayırın.

Enerjinizi yalnızca kontrol edebildiklerinize harcayın: Bir iş görüşmesinin sonucu elinizde değildir; hazırlığınız elinizdedir.

Küçük ve somut bir adımla başlayın.

Güncel araştırmalar, edilgenliğin aslında beynin doğal bir tepkisi olduğunu, asıl geliştirilip öğrenilmesi gerekenin “kontrol edebiliyorum” yaşantısı olduğunu gösteriyor. O zaman bugün tek bir telefon açın ya da tek bir başvuru yapın.

Sorumluluğu suçluluktan ayırın.

Sorumluluk almak kendini suçlamak değil, yapılabilecek bir şeyi görmektir.

Yaşadığınız haksızlığı anlatın, paylaşın, ama kendinizi yalnızca bu hikâyeden ibaret bir kurban gibi tanımlamayın.

Size çok sıkıntı veren psikolojik belirtiler yaşıyorsanız ve bunlar sürüyorsa bir ruh sağlığı çalışanına başvurun.

Damlaya damlaya göl olur derler. Çaresizlik de küçük yaşantıların birikimidir; çare de.