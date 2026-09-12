Çocukların sıkılmasına müsaade edin

Bazı çocukların haftalık programı nerdeyse bir bürokrat ve şirket yöneticinin ajandasına benziyor. Boş kalan tek bir saat bile ebeveynde bir huzursuzluk yaratıyor: "Bu zaman boş kaldı, ne ekleyebilirim acaba?" Kendini sürekli geliştirme, her dakikayı en iyi şekilde kullanma beklentisi artık yetişkinlerin dünyasından çocuklara da aktarılmış durumda. Çocukluk ve öğrencilik kendiliğinden yürüyen doğal bir süreç değil adeta özel planlamalarla yürüyen bir proje.

Bir de bu tablonun tam tersi de var. Tamamıyla serbest bırakılmış ailenin ne yaptığını bilmediği, başı boş gezip dolaşan ya da eğer daha çok evde vakit geçiren bir çocuksa küçük yaşlardan itibaren "sıkıldım" dediği anda eline hemen bir tablet, bir bilgisayar ya da bir oyun konsolu verilen çocuklar ve çocukların, bunlarla ve buralarda ne yaptığını bilmeyen aile.

İki aile tipinde de de sonuç aynı: çocuğa hiç “boş” zaman kalmıyor. Peki “boş kalmak” gerçekten çok kötü bir şey mi?

SIKINTIYI “ACİL BİR ARIZA" GİBİ GÖRMEK

Bu yaygın bir durum ve ebeveynlerin kötü niyetiyle ilgisi yok. Sıkılan çocuk mızmızlanır, huzursuz olur, ortalığı gerer; anne babanın da onu bir an önce rahatlatmak istemesi çok doğal. Doğal ama sıkılma, hemen yok edilmesi gereken bir olumsuzluk değil, çok önemli işlevleri olan bir duygu. Sıkılma, zihnin bir uğraş istediği ama henüz bulamadığı anlardaki durumdur. Açlığın yemeğe yönelttiği gibi sıkıntı da insanı arayışa yöneltir. Yapılan deneysel araştırmalar, önce sıkıcı bir işle uğraşan kişilerin sonraki yaratıcılık görevlerinde daha fazla ve daha özgün fikir ürettiği gösterildi. Çocuklarda böyle kontrollü çalışmalar az; ama gözlemsel veriler, yapılandırılmamış boş zamanı fazla olan çocukların kendi hedeflerini belirleme ve o hedefe doğru kendini yönetme becerisinde daha iyi olduğunu düşündürüyor.

SIKINTIYA DAYANAMAYAN ÇOCUKLAR ÇAĞI

Asıl mesele şu: Bir duyguyu hiç yaşamayan ya da yaşamasına izin verilmeyen çocuk, o duyguyla baş etmeyi de öğrenemez. Sıkıntısı anında giderilen çocuk, sıkıntının katlanılabilir bir şey olduğunu göremez. Bunun psikolojideki adı düşük “engellenme toleransıdır”. Sonuç, boş kalan her anı ekranla dolduran, dikkatini dışarıdan bir uyaran olmadan toplayamayan, "İçimden bir şey yapmak gelmiyor" diyen ergenler. Boşluğa dayanamayan zihin, boşluğu dolduracak en kolay şeye yönelir; ve bugün o şey çoğunlukla telefondur.

Buna karşılık sıkıntıyı kendi kendine aşan çocuk üç şey kazanır: Sıkıcı da olsa bir işi bitirebilecek özdenetim, dışarıdan yönlendirme olmadan uğraş üretebilecek içsel motivasyon ve kendi zihniyle baş başa kalabilme kapasitesi.

ÖYLEYSE NE YAPMALI: HEMEN BİR ŞEY YAPMAMALI

Bizim klinik uygulamada ailelere önerdiğimiz basit bir yöntemimiz var. Çocuk "Sıkıldım" dediğinde ilk tepki bir çözüm sunmak değil, duyguyu adlandırmak olur: "Evet, sıkılmışsın. Olur öyle." Sonra bekleyin. Bu bekleme süresi çoğu ebeveyn için çocuktan daha zordur. Sıkıntının ilk dalgası genellikle on-on beş dakika içinde geçer ve çocuk kendine bir şey bulur. Bulduğu şey sizin seçeceğinizden daha "yararsız" görünebilir; önemli olan onu kendisinin bulmasıdır.

O ZAMAN:

Bu hafta programı yaparken kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

O "Sıkıldım" dediğinde içimden gelen ilk şey ne oluyor?

Sıkılmanın doğal, normal hatta gerekli olduğunu, sıkıntıya dayanma kapasitesinin belki de insanın hayatta olduğu yeri belirleyen en önemli özelliklerden biri olduğunu unutmayın.

Çocuğumun gün içinde hiçbir şeyin olmadığı kaç saat var? Onun boş kalmasına mı, yoksa benim kontrol etmediğim bir zamanı olmasına mı dayanamıyorum?

Bu, çocuğu başıboş bırakmak değil. Hiç etkinlik önermeyin demiyorum ama çocuğun kendi istediği etkinliklere de yer açalım diyorum. Her gün birkaç saatin sahibinin çocuğun bizzat kendisi olmasına izin verin, o kadar.

Rahat ve tamamıyla başkalarının planlarına uyan çocuklar değil, sıkılsa da kendi planlarını kendisi yapabilen ve uygulayabilen bilinç ve yeterlikte çocuklar yetiştirmektir asıl olan.