Dijital bağımlılıktan nasıl kurtulunur?

Cep telefonunuzu kontrol etmeden duramıyor musunuz? Sosyal medyada başkalarının tatilini, başarısını veya mutluluğunu görünce kendinizi kötü, yetersiz hissettiğiniz oluyor mu? Eğer evet diyorsanız, siz de milyonlarca insanın yaşadığı güncel bir sorun olan FOMO (Fear of Missing Out - Kaçırma Korkusu) muzdaripsiniz demektir.

Danimarkalı psikolog ve yazar Svend Brinkmann, son yıllarda dijital yaşamın insanın psikolojisine yönelik tehlikelerine dikkati çeken en önemli akademisyenlerden biri. "Olan Biteni Kaçırma Keyfi" (The Joy of Missing Out) kitabında, algoritma ve sosyal medya tarafından şekillendirilen modern yaşamın nasıl bizi baskı altında tuttuğunu ve bundan nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor. Brinkmann'ın perspektifinden FOMO ve onun karşıtı olan JOMO (Joy of Missing Out - Kaçırmanın Keyfini Çıkarmak) kavramlarını incelemek, bu güncel psikolojik soruna ışık tutuyor.

FOMO: En güncel kaygı sorunu

FOMO’nın kökeni aslında insanlık tarihi kadar eski, ama günümüzde Instagram, TikTok. X, Facebook ve diğer platformlar onu çok daha güçlü ve yaygın hale getirdi. Şu anda insanlar, başkalarının hayatlarından -ki gördükleri ve duyduklarının gerçek olup olmadığı önemli değil- her an ve yoğun şekilde haberdar olabiliyorlar. FOMO sadece onlar "acaba ne yapıyor?" merakı değildir. Bunu izleyen, yoğun bir eksiklik hissi, yetersizlik ve çaresizlik hissidir. Özellikle gençler başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları, bir yandan sürekli başkalarını izleyerek, bir yandan da onlardan geride kalmamaya çalışmakta. Araştırmalar da yüksek FOMO düzeyinin anksiyete, depresyon ve uyku sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Sosyal medyada vakit geçirirken ve başkalarının yaşamlarıyla kendisini karşılaştırırken, beyin sürekli stres hormonu salgılıyor. Bu süreçte kişi sürekli “ben ve benim hayatım yeterince iyi mi?” sorusuyla uğraşır ama asla bu soruya tatmin edici bir yanıt bulamaz.

FARKLI ENDİŞELER, AYNI SORUN

Akran onayının çok önemli olduğu gençler için FOMO, sosyal statü ve aidiyet ile ilgilidir. Arkadaşların bir etkinliğe gidiyorsa ve o gitmiyorsa, bu onun sosyal çevredeki yerine dair endişeler ortaya çıkabilir. Bir fotoğrafı yeterince beğeni almamışsa, bu kişisel başarısızlık olarak algılanabilir.

Yetişkinler için ise FOMO biraz daha sofistikedir. Kariyer fırsatlarını kaçırma, profesyonel ağın yetersiz olması veya yaşam tarzı seçimlerinde geri kalma kaygısı kendisini "Diğerleri ilerledi ben geride kaldım ?" sorusuyla kendisini gösterir. Sonuçta her iki grup da, sosyal medya algoritmaları tarafından "daha fazla görüntüleme" için yarışırlar. Platform tasarımcıları da, insanların daha çok vakit harcamasını sağlamak için sanal ödüller kullanıyor. Bildirimler, kırmızı noktalar, "Bu gönderiye bakmadın" mesajları - hepsi FOMO'yu tetiklemek için tasarlanmıştır.

KAÇIRMANIN KEYFİNİ ÇIKARMAK

Önerilen çözüm JOMO'dur veya daha geniş anlamda, dijital hayattan bilinçli şekilde uzaklaşmak. JOMO, basit "offline olmadan" ibaret değildir. Bu, "Başkaları ne yapıyorsa ne yapsınlar, benim tercih ettiğim şeyler yeterli ve değerlidir" anlayışına sahip olmaktır.

JOMO'YU YAŞAMIMIZA NASIL DAHİL EDEBİLİRİZ?

Seçicilik: Sosyal medya hesaplarını temizle. Seni mutsuz yapan, karşılaştırmaya iten insanları veya sayfaları takip etme.

Sınır koyma: Günün belli saatlerinde telefonu sessize almak ya da bir kenara bırakmak, zihne beklenmedik bir ferahlık sağlar. Biraz sahanın, biraz da oyun alanının dışına çıkmak gibi.

Kasıtlı kaçır: Bazı şeyleri kasıtlı olarak kaçır. Özellikle bir tartışmaya katılma, bir etkinliğe gitme. Bunu yap ve hayatta kalıp kalmadığını gözlemle. (Spoiler: Hayatta kalacaksın.)

Derinlik: Yüzeysel ve çok ilişki yerine, derin ve anlamlı ilişkilere yatırım yap. Bir arkadaşınla telefondan, uzun bir sohbet yap.

KÜÇÜK GÜZELDİR

Alman iktisatçı Eric Schumacher’in, 1973 yılında söylediği “KÜçük güzeldir” sözü "Small Is Beautiful” bugünler için daha da geçerli. Dijital platformlar, seni sürekli insanı daha fazla görünür olmaya çağırıyor. Daha fazla başarı, daha fazla sosyal doğrulama, daha fazla seçenek. Ancak daha fazla her zaman daha iyi anlamına gelmez. Bazen daha az, daha doyurucu.

Brinkman’a tekrar dönersek onun önerisi olan "Sağlam durmak.” Bu tanım tüm abartılı isteklere karşı durmak ve kendimizi kontrol etmek anlamına gelir. Kendi değerleriniz ne ise, sosyal onayın gerektirip getirmediği önemsiz, o yönde hareket etmektir.

SAĞLAM DURMANIN YOLLARI

Eğer FOMO'nun etkisindeyseniz, şu önlemleri deneyebilirsiniz:

1. Sosyal medya detoksu: Bir hafta boyunca tüm uygulamaları silmeyi değil, belki sadece bildirimleri kapat. Rahat bir şekilde başla.

2. Kasıtlı JOMO: Haftada en az bir etkinliğe kasıtlı olarak gitmemek. Bunun yerine popüler olmayan bir etkinlik yapıp bir macera olarak değerlendir.

3. Kimlikten ayrılma: Sosyal medyadaki "seni" gerçek sen olarak algılamayı bırak. Bu bir sunum veya senin taktığın bir maskedir. Gerçek sen, bu hesapla tanımlanmaz.

4. Derinlik arayışı: İnternet üzerinden çok fazla "bağlantı" kurmak yerine, az sayıda takipçi, az sayıda takiple daha derin ilişkiler kur.

5. Alan tanımla: Senin için gerçekten önemli nedir? Kariyer mi, aile mi, sağlık mı, yaratıcılık mı? Sosyal medya aktivitelerinizi bu amaca göre filtrele.

DİJİTAL ÇAĞDA NASIL ÖZGÜR VE ÖZERK OLURUM?

Eğer sosyal medya bizi huzursuz, yetersiz veya korkulu hissettiriyorsa bu oyunu oynamak zorunda olmadığımızı hatırlayalım kullanım şeklinizi değiştirmen gerekir. Sağlıklı insan yaşamın her alanında olduğu gibi Sosyal medyaya karşı bilinçli ve eleştirel olan kişidir FOMO ve JOMO arasındaki seçim, aslında özerklik ve bağımlılık arasındaki seçimdir. Yani asıl soru; Hangi hayatı istiyoruz? Kendi belirlediğimiz hayatımı mı yoksa algoritmanın empoze ettiği hayatı mı?