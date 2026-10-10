Duyulmak insanı iyileştirir mi?

10 Ekim için her yıl bir tema seçiliyor, bu yılın teması “Yaşanmış Deneyimler Duyuluyor: Gerçek Sesler, Gerçek Değişim” (Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change). Bu tema, ruhsal sıkıntıyı bizzat yaşayanların kendi sözlerinin duyulmasına ve değişimin bu seslerden başlamasına işaret ediyor. Bu da şu soruyu getiriyor: Sadece duyulmak, bir insanın ruhsal durumunu değiştirir mi?

ANLATMAK NEDEN ZOR?

Ruhsal sıkıntı yaşayan pek çok kişi derdini kimseye anlatmaz, saklar. Bu yaygın bir durumdur ve çoğu zaman ruhsal sorunu olan bireyin zayıflığından değil, kendini anlatmanın zor olduğu bir ortamın sonucudur: Susmanın nedenlerinin başında yargılanma korkusu gelir. Bunun yanı sıra “yük olurum” kaygısı ve “anlatsam da anlaşılmam” beklentisi de anlatmaya engel olabilir. Bizim psikiyatrik uygulamada ilk görüşmelerde sık duyduğumuz cümlelerden biri şudur: “Bunları daha önce kimseye anlatmadım.” Sıkıntı anlatılmayınca yok olsaydı tabii ki o zaman bu iyi bir baş etme yöntemi olabilirdi; ama değil! Bazı dert ve sıkıntılar belki zamanla azalabilir ama önemli sorunlar çoğu zaman kendiliğinden küçülmez; kişi aynı sorunu, üstelik daha olumsuz biçimde yaşamaya devam edebilir.

DUYULAN İNSANDA NE DEĞİŞİR?

Itzchakov, DeMarree, Kluger ve Turjeman-Levi 2018’de Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde beş deneyi içeren bir çalışma yayımladı. Katılımcılar bir konudaki görüşlerini bir dinleyiciye anlattı. Bir grupta dinleyici dikkatli, anlayışlı ve yargılamadan dinledi. Diğer grupta ise dinleyicilerin dikkatini özellikle dağıtan uyaranlar kullanılarak dinleme ortamı bozuldu.

Sonuç: İyi dinlenen kişilerde sosyal kaygı daha düşük, kendi düşüncesine yönelik farkındalık daha yüksek çıktı. Bunun sonucunda ne düşündüklerini daha net gördüler ve görüşlerini dile getirme istekleri arttı. Görüşlerinin doğru olduğuna dair inançları ise aynı kaldı. Yani dinlenmek kişiyi daha haklı hissettirmedi, yalnızca kendi düşüncesine daha rahat bakmasını sağladı.

Bunu şöyle yorumlayabiliriz: Karşısındaki kişi yargılamadığında anlatıcı, nasıl göründüğünü değil ne düşündüğünü izlemeye başlar. Kaygı azaldıkça dikkat, kendini savunmak yerine kendi düşüncesini incelemeye yönelir.

DİNLEMEK NE DEĞİLDİR?

Dinlemek, öğüt vermek değildir. “Üzülme, geçer” demek ya da hemen bir çözüm önermek de dinlemek sayılmaz. Bunlar çoğu zaman iyi niyetle, karşımızdakinin acısını azaltma isteğiyle yapılır. Ancak anlatan kişiye, duygusunun bir an önce bitmesi gerektiği mesajını verebilir. Bu da onun kendisini anlaşılmamış ve onaylanmamış hissetmesine yol açabilir. Dinlerken aynı anda ne diyeceğimizi hazırlamak da yaygın bir durumdur ve bu da dikkati böler, dinlemenin kalitesini bozar.

O ZAMAN NE YAPALIM?

-Dikkatinizi bölen şeyleri kaldırın.

Telefonu bırakın, ekranı kapatın. Kısa sessizliklere izin verin; beklerseniz karşınızdaki kişi bir süre sonra çoğu zaman konuşmaya devam eder.

-Çözüm sunmadan önce sorun.

“Bu konuda benim fikrimi duymak ister misin? Benim yapabileceğim bir şey var mı?” soruları, anlatan kişiye ne istediğini seçme olanağı verir. Dinleyeni de gereksiz bir yükten kurtarır.

-Anlatan sizseniz, dinlemesini bildiğine inandığınız bir kişiyi seçin.

Herkese her şeyi anlatmanız gerekmez; güvendiğiniz ve iyi dinleyen bir kişi bile yeterlidir. Önemli olan, onun sizi yargılamadan dinleyebileceğine inanmanızdır.

-Belirtileriniz sürüyorsa bir ruh sağlığı çalışanına başvurun.

Duyulmak tek başına tedavi değildir; ancak tedaviye giden yolun ilk basamağı olabilir.

Atasözü, “derdini söylemeyen derman bulamaz” der. Doğrudur; ancak bir koşulla: Derdini söyleyen de, söylediğini duyan biri yoksa derman bulamaz.