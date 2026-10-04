Güven para eder mi?

Ekonomi büyük ölçüde bu güvenlerin toplamıdır; bu yüzden iktisadın konusu göründüğü kadar maddi ve insan psikolojisinden bağımsız değildir.

LABORATUVARDA ÖLÇÜLEN GÜVEN

1995 yılında Berg, Dickhaut ve McCabe adlı üç araştırmacı güvenin nasıl işlediğini anlamak için basit bir oyun tasarladılar. Oyun iki kişi arasında oynanıyordu ve bu iki kişi birbirini tanımıyordu. Ayrı odalarda oturuyorlardı, isimleri gizliydi ve oyun bittikten sonra bir daha hiç karşılaşmayacaklardı.

Birinci kişiye 10 dolar verildi. Bu parayla iki şey yapabilirdi: Ya tamamını cebine koyup oyunu bitirirdi ya da bir bölümünü ikinci kişiye gönderirdi. Gönderme işinin bir özelliği vardı: Birinci kişi ne gönderirse, araştırmacılar bunu üç katına çıkarıp ikinciye öyle veriyorlardı. Örneğin birinci kişi 5 dolar gönderirse, ikincinin eline 15 dolar geçiyordu.

Sonra sıra ikinci kişiye geliyordu. Eline geçen paranın dilediği kadarını birinciye geri gönderebilirdi. Hiç göndermeyebilirdi de. Parayı alıp gitmesini engelleyen hiçbir kural yoktu.

Klasik iktisat bu oyunun sonucunu kolayca tahmin eder: İkinci kişinin parayı geri vermesi için hiçbir neden yoktur. Bunu bilen birinci kişinin de en akıllıca hamlesi hiç para göndermemektir. Herkes yalnızca kendi çıkarını düşünürse o zaman bu oyun daha başlamadan biter.

Sonuç böyle olmadı. Otuz iki kişinin otuzu para gönderdi; gönderilen tutar ortalama olarak paranın yarısını biraz aştı. İkinci kişilerin çoğu da ellerine geçenin bir bölümünü geri gönderdi.

PARANIN ÇOĞALDIĞI YER

Bu deneyin asıl gösterdiği şudur: Geri geleceğine inanarak gönderilen her miktarın üçe katlanması, zenginleşmeyi üretenin aslında güvenin bizzat kendisi olduğu anlamına gelir. Eğer ortada güven yoksa yani ilk kişi güvenmezse sadece elindeki 10 dolarla kalır; eğer güvenirse eline 30 dolar geçer. O da onu geri gönderdiğinde bu kez de karşı taraf kazanır ve güven karşılıklı zenginleşmeyi getiririr, yani kısaca kazan-kazan ilişkisi.

Ülkeler arası karşılaştırmalarda da birbirine daha çok güvenen toplumların daha kolay iş yaptığı bulunmuştur. Güven düşük olduğunda her alışveriş için teminat, kefil, sözleşme, avukat gerekir; bunlar aslında bedeli ödenen ama hiçbir şey üretmeyen maliyetlerdir. Böyle bir toplumda davalar çoğalır, mahkemeler tam kapasite çalışır, buna karşılık, karar verme süreleri uzar. İnsanlar hem istediklerine ulaşamaz hem de para ve zaman açısından herkes ağır bir bedel öder.

GÜVEN KIRILDIĞINDA

Bir güven ihlalinin bilançosu kaybedilen parayla sınırlı kalmaz. Deneydeki ikinci kişi parayı geri vermediğinde yalnızca bir kişi zarar etmez; bir sonraki turda gönderilecek miktar da düşer. Toplum ölçeğinde bu, herkesin daha temkinli olması demektir.

Bizim psikiyatrik uygulamada bunun bireysel karşılığını görürüz. Güveni kötüye kullanılan kişi yalnızca parasını değil, kendi yargısına olan inancını da sorgular. Sık duyduğumuz cümle şudur: “Bir daha kimseye güvenmem.” Bu tepki anlaşılırdır, ancak bedeli ağırdır; çünkü güvenmeyi tümüyle bırakan kişi yalnızca riskten değil, fırsatlardan da uzaklaşır.

O zaman:

Güveni bir karakter sınavı değil, hesap ederek uygun bir yargıya ulaşılması konusu gibi görün.

Kime, ne kadarını, hangi bilgiye dayanarak emanet ettiğinizi sorun. “İyi insan” izlenimi bir kestirim yöntemi değildir.

Deneyin ikinci yarısını da hatırlayın.

Aslında güvenin karşılığını veren büyük bir çoğunluk da vardır. İstisnaları kural saymak, kuralı istisna saymak kadar yanıltıcıdır.

Temkinli olmayı, hakkınızı korumayı güvensizlik saymayın.

Şeffaflık istemek güven ilişkisini zedelemez, onu sürdürülebilir kılar.

Güvenmenin bir bedeli olduğu doğrudur. Ancak hesap yapılırken çoğu kez şu atlanır: Güvensizliğin faturası, hem birey hem toplum için güvenin riskinden her zaman daha ağırdır.