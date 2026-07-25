“Haklılar” Her zaman kazanır mı?

Yale Üniversitesi'nden psikolog Paul Bloom ve çalışma arkadaşlarının ahlaki gelişimi saptamak için bebeklerle yürüttüğü çarpıcı araştırmalar, daha konuşmayı bile öğrenmemiş altı-on aylık bebeklerin, kukla gösterilerinde başkasına yardım eden karakteri engelleyen karaktere açıkça yeğlediğini; biraz daha büyük çocukların ise eşit olmayan paylaşımlara itiraz ettiğini göstermiştir.

Bloom bu bulguları “adaletin tohumları doğuştan içimizdedir” diye özetler. Paylaşımın eşit olmadığını sezen bir çocuğun yüzündeki kırgınlık, insan doğasının bir parçasıdır. Haksızlığa uğradığımızda üzülmek, öfkelenmek, hakkımızı aramak yalnızca doğal değil, aynı zamanda sağlıklıdır da. Adalet arayışı olmasaydı ne hukuk ortaya çıkardı ne de bugünkü toplumsal yaşam gelişebilirdi.

İSTEK BAŞKA, MUTLAKİYETÇİ DAYATMA BAŞKA

Bu doğal ve “iyi” özelliğimiz nasıl olur da, sessizce başka bir şeye, mutlak ve dayatmacı bir beklentiye dönüşerek psikolojik bir sorun haline gelebilir?

Bilişsel davranışçı terapinin kurucularından Albert Ellis, adalet arayışı da dahil olmak üzere, insan sıkıntılarının önemli bir bölümünü tek bir tümce (düşünce) değişikliğine bağlar: “olmasını istiyorum/isterdim”in “mutlaka olmalı”ya dönüşmesi. “İnsanlar bana adil davransın isterim” tümcesi gerçekçi ve sağlıklı bir istektir. Ama bu istek “insanlar bana kesinlikle adil davranmalı, eğer böyle davranmazlarsa bu dayanılmazdır” biçimini aldığında, artık bir istek değil, evrene ve bütün insanlara dayatılmış bir buyruk haline gelir: Ve evren ve insanlık ne yazık ki, bizim “buyruklarımızı” dinlemez.

Buradan ise iki ayrı acı ortaya çıkar. Birincisi, kaçınılmaz olan haksızlığın kişiye verdiği acıdır: kaybedilen hak, kırılan güven, uğranılan zarar. Bu acı gerçektir ve ancak kabullenilip saygı duyulması gereken bir acıdır. Ama eğer ortada istek değil de bir dayatma varsa o zaman bunun üzerine bizim kendi zihnimizde ürettiğimiz ikinci ve belki de daha büyük bir acı eklenir. “Bu asla olmamalıydı, bu korkunç bir durum, buna katlanamam, dayanamam” inancının doğurduğu süreğen öfke, kırgınlık ve zihinsel geviş getirme. Birinci acıyı biz kontrol edemeyiz, onun kontrolü yaşam ve diğer insanların elindedir; ama ikincisini belki de farkında olmadan iyi niyetle biz besleriz.

“HAKLIYIM, ÖYLEYSE NİYE BUNLAR BAŞIMA GELİYOR?”

Bu döngü klinikte sık karşılaştığımız bir örüntüdür. Yaşamında başına diğer insanların yol açtığı pek çok olumsuzluk gelmiş bir kişiyi düşünelim: Emeği yok sayılmış, iyiliği karşılıksız bırakılmış, güvendiği insanlarca kırılmış. Bir noktadan sonra bu kişinin zihnine şu tümce yerleşir: “Ben hep doğru olanı yaptım, haklıyım; o halde insanlar da bana hak ettiğim şekilde davranmalı” Artık bu kişi için her ilişki sessiz bir hesap defterine dönüşür. Çevresindekiler bu görünmez borcu ödemedikçe, üstelik daha da “büyüttükçe” kişi onları haksızlıkla, düşüncesizlikle, duyarsızlıkla suçlar, her kırgınlığı zihninde biriktirir; buna “haksızlık biriktiriciliği” diyebiliriz.

Kişi her yeni olayla ve her geçen gün haklılığına daha çok inanır, ama her geçen gün daha yalnız, daha öfkeli ve daha mutsuz olur. Çünkü yaşamın basit ama can acıtıcı gerçeği, haklı olmamızla yaşamda bağımıza gelenler arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Asıl sorun haklı olup olunmamasında değildir; haklılığının, başkalarının davranışları üzerinde bir yaptırım gücü olduğunun sanılmasındadır.

MUTLAK BEKLENTİNİN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BEDELİ

“Haklıyım, niye bunlar başıma geldi” inancının duygusal bedeli ağırdır: süreğen öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı ve zihinsel geviş getirme. Kişi sanki “zehri kendisi içip karşısındaki kişinin zehirlenmesini istemek gibi” çelişik bir durum yaşar. Dünyayı mutlaka adil olması gereken bir yer olarak gören kişi, geçmişteki haksızlıkları yeniden yeniden düşünür ve “yaşar”; zihni adeta bir mahkeme salonuna döner ama bu mahkemede davalar hiç bitmez. Davranışsal bedel de daha az yıkıcı değildir: Öfke düzeyimiz yükseldikçe durumu düzeltme gücümüz azalır.

Haksızlığa aşırı kızarak tepki verdiğimizde bu çoğu zaman karşı tarafı ve hatasını görmek yerine daha da katılaştırır, haklıyken haksız konuma düşeriz. Kimileri de tersine, “nasılsa hakkım yeniyor” diyerek uğraşmaktan bütünüyle vazgeçer, edilgenleşir; adalet beklentisi eyleme geçirmek yerine kabuğuna çekilir. Her iki yöntem de ilişkileri yıpratır, çünkü çevredekiler bir süre sonra kendilerini sürekli sınavda hisseder. İki bin yıl önce Epiktetos'un söylediği gibi, kendi tutum ve davranışlarımız üzerinde epeyce gücümüz vardır ama başkalarının davranışları üzerinde benzer bir gücümüz yoktur.

TALEPTEN TERCİHE

Peki çözüm haksızlığa boyun eğmek mi? Kesinlikle değil. Önerilen şey kabullenme değil, kökten gerçekçiliktir. Haksızlığı adıyla çağırmak, üzülmek, kızmak ve hak aramak sağlıklı tepkilerdir. Değişmesi gereken tek şey içimizdeki “Bu asla olmamalıydı, dayanılmaz” tümcesidir. Bunun yerine “Olmamasını çok isterdim; ama oldu. Şimdi bunu düzeltmek için ne yapabilirim?” diyerekyapılan bu küçük dil değişikliği, öfkenin yerini kararlılığa, çaresizliğin yerini eyleme bırakmasını sağlar.

Adalet istemekten hiçbir zaman vazgeçmeyelim; bu isteği daha adil bir yaşam kurmanın itici gücü yapalım. Ama adaleti mutluluğumuzun ön koşulu haline getirdiğimizde, mutluluğumuzun anahtarını da irademizin direksiyonunu da başkalarının eline vermiş oluruz. Haksızlık kötüdür, üzücüdür, düzeltilmeye dönük çabayı hak eder; ama onun olmaması gerektiği halde olan “korkunç” ve “dayanılmaz” bir durum olduğu inancı, ancak biz onu öyle tanımlar ve inanırsak bizim “gerçeğimiz” olur ve eğer gerçeklik bu ise insan hiçbir zaman çıkamayacağı bir tuzağın içine düşmüştür.

Bu sorunun gerçek çözümü, bizi bu çözümsüzlüğe mahkûm eden, mutlakiyetçi beklenti ve felaketleştirmenin zihnimizde ördüğü zincirleri kırmaktan geçer.