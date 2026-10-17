Hava değişince ruh halimiz de değişir mi?

Bütün bu değişiklikler istisnai değil, yaygın bir durum ve çoğu zaman da bir zayıflıktan çok, bedenin değişen hava koşullarına uyum sağlama çabasının bir sonucu. Bu ise akla şu soruyu getiriyor: Mevsimin ve havanın değişmesi, ruhsal durumumuzu nasıl etkiler?

VÜCUDUMUZDAKİ SAAT

Beynimizde bir ana saat bulunur. Uyku, vücut ısısı, hormon salgısı ve uyanıklık bu saat sayesinde yaklaşık 24 saatlik bir döngüde aynı şekilde işler; buna sirkadiyen (günlük) ritim denir. Aynı düzen yıl boyunca da sürer: Gün uzunluğuna göre uyku, iştah, enerji ve duygudurum da mevsimsel olarak dalgalanır; buna mevsimsel ritim diyebiliriz. İkisini de ayarlayan en önemli dış işaret ışıktır. Sabah ışığı, biyolojik saatimizi kurar, uyanıklık düğmesini açar; gün batımıyla başlayan karanlık ise uyku hormonu melatoninin salgısını başlatır.

MEVSİM DEĞİŞİRKEN

Gün ışığı azaldıkça biyolojik saatimiz ışıkla daha zor hizalanır; melatonin daha uzun süre salgılanır ve sabah kalkmak güçleşir. Türkiye’de yıl boyu yaz saati uygulandığı için kışın sabahlar daha da geç aydınlanır; aralık ayında İstanbul’da güneş sabah 08.25 sularında doğar. Çoğu insanda bu durum; enerji düşüklüğü, fazla uyku ve tatlı isteği gibi hafif belirtilerle sınırlı kalır. Bir bölümünde ise belirtileri sonbaharda başlayıp ilkbaharda düzelen mevsimsel duygudurum bozukluğu gelişir. Bu durum insanların yaklaşık yüzde 5’inde görülür; Kuzey yarım kürenin Ekvator’a yakın olan güney bölgelerinde yüzde 1 buçuk olan oran, kuzey bölgelerinde yaşayanlarda yüzde 9’u aşar.

Mevsimsel duygudurum bozukluğu olan 177 kişinin iki kış mevsimi boyunca izlendiği bir çalışmada, ilk kışta ışık tedavisi ve bu duruma özgü bilişsel davranışçı terapi aynı düzeyde iyi gelirken, ikinci kışta belirtilerin geri dönme oranı terapi grubunda yüzde 27, ışık grubunda yüzde 46 olarak belirlendi.

AŞIRI YAĞIŞLAR VE İKLİM KAYGISI

1950’lerden beri gözlem verisi yeterli olan kara alanlarının çoğunda aşırı yağışların sıklığı ve şiddeti arttı. Bu yağış artışı da insanları ruhsal açıdan etkiler. 107 çalışmayı tarayan 2026 tarihli bir derlemede, sele maruz kalmanın travma sonrası stres belirtilerini yaklaşık üç kat, kaygıyı 2,8 kat, depresyonu ise 2,4 kat artırma olasılığı olduğunu bildirdi. Etkiler, daha önce ruhsal sorunu olanlarda, sele tekrar tekrar uğrayanlarda ve evi ağır hasar görenlerde bu etki daha belirgindi ve yıllarca sürebiliyordu.

O zaman biz ne yapalım?

Sabahları gün ışığına çıkın.

Sabah güneş doğduktan sonra yaklaşık yirmi dakika kadar dışarıda olmaya çalışın. Bulutlu havada bile dış ortam ışığı, ev ışığından çok daha güçlüdür.

Uyku ve uyanma saatlerinizi sabit tutmaya çalışın.

Hafta sonları da uyanma saatinizi çok kaydırmayın; ritmimiz düzenden güç alır.

Endişe duymak yerine harekete geçin.

Haberleri izlemeyi, okumayı, dinlemeyi belli saatlerle sınırlayın; bunun yerine yapıcı üretken eylemlerde bulunun, yürüyüş yapın, kitap okuyun, müzik dinleyin, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin.

Ruhsal bir sıkıntınız var ve iki haftadan uzun bir zamandır sürüyorsa bir ruh sağlığı çalışanına başvurun.

Mevsimsel olması, çökkünlüğün tedaviyi gerektirmediği anlamına gelmez.

Her yağmurdan sonra güneş açar derler. Doğrudur; ancak o güne kadar biyolojik saatimizi korumak, derdimizi paylaşmak ve kendi kontrolümüzde olan küçük adımları atmak bizim payımıza düşen kısımdır.