Üzülmek, öfkelenmek, bir süre hiçbir şey yapmak istememek de bu kaybın doğal sonucudur. Ancak aynı kaybı yaşayan iki kişiden biri bir süre sonra yeniden ayağa kalkarken, diğeri halk arasında “havlu atmak” denen noktaya gelir ve “Artık benim için her şey bitti” der.

Bu ise akla şu soruyu getiriyor: Neden bazı insanlar bu noktaya gelirken bazıları mücadeleye devam eder? Her kayıp, geri dönüşü olmayan bir yenilgiye dönüşmek zorunda mı?

KAYBETMEK İLE YENİLMEK AYNI ŞEY DEĞİL

Eski Doğu Almanya’da siyasal nedenlerle hapsedilmiş 81 kişiyle yapılan bir çalışmada araştırmacılar, yıllar sonra kimlerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geliştiğini anlamaya çalıştılar. Sonuç: Belirtileri olanlar ile olmayanlar, hapiste denetimi ellerinde tutmak için gösterdikleri çaba bakımından birbirinden farklı değildi. Farkı yaratan, psikolojide zihinsel yenilgi denen durumdu; yani kişinin birey olarak kendi iradesi olan bir insan olduğu duygusunu yitirmesi, içinden “Artık ne yapsam fark etmez” demesi. Kalıcı TSSB’si olanlar kişiliklerinin ve yaşamlarının hapis yaşantısından sonra artık geriye dönmeyecek şekilde değiştiğine inanıyordu.

Demek ki insanı asıl yenilgiye uğratan çoğu zaman yaşadığı olaydan çok, o olaydan kendisi ve geleceği hakkında çıkardığı sonuçtur.

UMUTSUZLUK BİR DUYGUDAN ÇOK ÖNGÖRÜDÜR

Umutsuzluk dediğimiz şey aslında geleceğe ilişkin iki düşünceden oluşur: “Hiçbir şey düzelmeyecek” ve “Benim elimden bir şey gelmez.” İkincisinin adı çaresizliktir. Bu düşünceler gerçeklik değil, gelecekle ilgili birer öngörüdür; ancak zihnimiz düşünceyi gerçek gibi gördüğü için davranışımız da ona uyar. Denemeyi bırakırız; denemeyince hiçbir şey değişmez, değişmeyince de öngörümüz “doğrulanmış” olur. Böylece umutsuzluk önce bir düşünce olarak başlar, sonra kişinin gerçekliği haline gelir.

Bizim psikiyatrik uygulamada gördüğümüz gibi, insanı asıl tüketen, kaybın büyüklüğünden çok bu kısır döngüdür. Finlandiya’da 2428 orta yaşlı erkeğin altı yıl izlendiği bir araştırmada da umutsuzluğu yüksek olanlarda ölüm ve kalp krizi riski daha yüksek bulundu; üstelik bu ilişki depresyondan bağımsızdı.

Umut ise iyimser bir bekleyişten çok daha fazlasıdır. Psikolog C. R. Snyder’a göre umut üç şeyin birleşimidir: bir hedef, o hedefe götürecek en az bir yol ve “Bu yolda yürüyebilirim” inancı. Umutsuz insanın hedefi çoğu zaman yerinde durur; asıl yitirdiği, bir yolun ve o yolu yürüyecek kendi gücünün var olduğuna ilişkin inancıdır.

PEKİ BİZ NE YAPALIM O ZAMAN?

Kaybı kendinizden ayırın.

Kendinize “Ben değil, benim davranışım kaybetti” deyin. “Kaybettim” bir olayı anlatır; “Ben bittim” ise bir yargıdır ve çoğu zaman gerçeği tam yansıtmaz.

Umutsuz düşüncenizi bir öngörü olarak görün.

“Hiçbir şey düzelmeyecek” dediğinizde durun ve kendinize sorun: Bunu nereden biliyorum? Daha önce de böyle düşünüp yanıldığım oldu mu? Yanıtları yazmak, düşünceyle aranıza mesafe koymanıza yardımcı olur.

Küçük bir adım atmaya çalışın.

Hedefi küçültmek vazgeçmek demek değildir. Bugün kendi kontrolünüzde olan tek bir iş ve o işe dönük tek bir adım seçin ve yaşadıklarınızı güvendiğiniz biriyle paylaşın. Umut beklemekle değil, yapılan küçük bir işin sonucunu görmekle geri gelir.

Umutsuzluğunuz iki haftadan uzun sürüyorsa ya da yaşam size anlamsız gelmeye başladıysa bir ruh sağlığı çalışanına başvurun.

Umutsuzluk bir kişilik özelliği ya da zayıflık değil, depresyonun en sık görülen ve tedavi edilebilen belirtilerinden biridir.

Çıkmadık candan umut kesilmez derler. Doğrudur; ancak umudu canlı tutan beklemek değil, küçük de olsa bir adım atmaktır. İnsan düştüğünde değil, kalkmayı denemekten vazgeçtiğinde yenilir.