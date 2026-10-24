İnsanlar nasıl “doğru”dan saparlar?

1950'de yayımlanan iki büyük araştırma, sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi ilk kez güçlü kanıtlarla inandırıcı bir şekilde ortaya koyana dek bu sürdü. Dört yıl sonra dünyanın büyük sigara şirketleri yüzlerce gazeteye ilan vererek "sağlığınız bizim için her şeyin üstündedir" dedi.

Bu şirketlerin yetkilileri hep aynı şeyi söylediler: "Kanıtlanmış bir ilişki yok."

1994'te yedi büyük sigara şirketinin genel müdürü meclis önünde yemin ederek nikotinin bağımlılık yapmadığına inandıklarını söyledi. Oysa kendi laboratuvarları zararı daha 1950'lerde doğrulamış, bir şirketin hukuk müşaviri 1963'te "biz bağımlılık yapan bir madde satıyoruz" diye yazmıştı. 2006'da bir mahkeme, şirketlerin halkı elli yıl boyunca bilerek yanılttığına hükmetti.

50 yıl süren bu kandırmacaya alet olan bir grup uzman, insanlık düşmanı kötü adamlar değil; sigara şirketleri için çalışan binlerce kimyager, avukat, reklamcı ve yöneticilerdi. Bunların çoğu da özel hayatında dürüst, çevresinde saygı gören, kendini iyi biri olarak gören insanlardı.

Tüm bunlar akla şu soruyu getiriyor: Bu “iyi” insanlar, nasıl oluyor da hem toplumun hem de kendi vicdanlarının yanlış dediği işleri yapabiliyorlar?

İKİ DÜŞÜNCENİN ÇATIŞMASI

Şirketin kendi laboratuvarında sigaranın kanser yaptığını gösteren kimyagerin zihninde iki düşünce yan yana durmakta zorlanır: "Ben dürüst bir bilim insanıyım" ve "Şirketim halka kanıtlanmadı diyor, ben de susuyorum". Yöneticininki de farklı değildir: "Ben iyi bir insanım" ve "Sattığım ürün insanları öldürüyor". Psikolojide bilişsel çelişki denen bu gerilim rahatsız edicidir ve zihin onu gidermek ister. Bunun iki yolu vardır: Ya davranışı değiştiririz ya da davranışa ilişkin düşünceyi.

Davranışı değiştirmenin (bulguyu yayımlamanın, işten ayrılmanın, satışı durdurmanın) ise çok ağır bir bedeli vardır, en başta işini kaybetmektir; düşünceyi değiştirmek ise bedelsizdir: "Bulgular henüz kesin değil", "Daha çok araştırma gerekiyor", "Zaten herkes riski biliyor".

Bu yüzden insanlar çoğu zaman yaptıklarını değil, yaptıklarına ilişkin öyküyü değiştirir; bir süre sonra da bu öyküye ilk inanan kendileri olur. Halk arasında "kılıfını uydurmak" ya da “minareyi çalan kılıfını hazırlar” sözünü hatırlayın, psikolojideki adıyla rasyonalizasyon (akla uygunlaştırma) tam olarak budur.

VİCDANI DEVRE DIŞINA BIRAKMA YOLLARI

Psikolog Albert Bandura, insanların kendi ahlak ölçütlerini belli bir durumda yok saymak, askıya almak için kullandığı yolları ahlaki çözülme adı altında topladı. Listeyi okuduğunuzda belki birkaçı tanıdık gelecektir:

Yüce bir amaca bağlarız. "Yetişkinlerin özgür seçim hakkını savunuyoruz", "Binlerce ailenin ekmeği buna bağlı". Amaç ne kadar yüceyse yoldaki yanlış o kadar küçük görünür.

Adını değiştiririz. Yalan "bilimsel tartışma", bağımlılık "alışkanlık" oldu; 1969 tarihli bir şirket yazışmasında strateji açıkça yazılıdır: "Şüphe bizim ürünümüzdür." Eylemin adı yumuşayınca ahlaki ağırlığı da hafifler.

Sorumluluğu dağıtırız. Kimyager yalnızca ölçtü, avukat yalnızca hukuku uyguladı, reklamcı yalnızca ürünü tanıttı; "biz satmazsak başkası satar". Büyük kurumlarda herkes küçük bir dişlidir ve dişli suçlu olmaz.

Zararı küçümser, kıyaslarız. "İstatistiksel ilişki nedensellik değildir", "Alkol de öldürüyor, trafik de". Rakamların yüzü yoktur; 20. yüzyılda sigaradan ölen 100 milyon insan bir tabloda kaldı.

KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK YANLIŞLARA

İnsanlar büyük bir ahlaki sıçramayı çoğunlukla reddeder; ama aynı noktaya küçük adımlarla kolayca varır. Her adım bir öncekine göre küçüktür; ölçütümüz dünkü davranışımız olunca bugünkü normal görünür. Sigara şirketlerinde de iş tek bir büyük yalanla başlamadı: Önce kendi laboratuvar sonuçları yayımlanmadı; sonra "kanıtlanmadı" dendi; sonra tartışmayı canlı tutacak araştırmalara para verildi; en sonunda yemin altında yalan söylendi. Üstelik konu ahlak sorunu olarak değil, "satışları nasıl koruruz?" diye ticari bir sorun olarak konuşuldu; insan kötü bir şey yapmaya karar vermez, yalnızca bir sorunu çözer.

O ZAMAN BİZ NE YAPALIM?

Bu süreçlerin hiçbiri "yoldan çıkmış insanlara" özgü değil; hepimizin zihninde hazır bekler. Korunmanın yolu kendimizi daha ahlaklı saymak değil, zaman zaman şu soruları sormaktır:

Bu yaptığıma gerçek adını versem nasıl görünürdü?

Bunu çocuğuma anlatabilir miyim?

"Herkes yapıyor" diyorsam, bu herkes kim, kime bakarak söylüyorum?

Bir yıl önce bu adımı atar mıydım?

Damlaya damlaya göl olur derler. Doğrudur; ancak bu yalnızca olumlu birikimler için değil, yanlışlar için de geçerli. Vicdanı koruyan, gölü görmek değil ilk damlayı fark etmektir.