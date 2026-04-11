Mahkumun İkilemi: İş birliği mi kazanır ve Savaş mı?

Aynı suçu birlikte işleyen iki kişi suç ortağı olarak yakalanmış ve ayrı ayrı sorgulanıyor. Her birinin iki seçeneği var: Sessiz kalmak ya da diğerini ihbar etmek. İkisi de susarsa hafif ceza, ikisi de ihbar ederse ağır ceza alırlar. Ama biri ihbar ederken diğeri susarsa ihbar eden kurtulurken susan en ağır cezayı çeker.

SORU ŞU: SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

Bu senaryo, oyun kuramının Mahkumun İkilemi adlı sorusudur. Asıl önemi matematikten çok ötede: Bu ikilem, insan ilişkilerinin, uluslararası gerginliklerin ve savaşların temel dinamiğini anlatıyor.

MANTIK NEYİ SÖYLER, HAYAT NEYİ ÖĞRETİR?

Saf mantıkla bakılırsa her iki mahkum da ihbarı seçer ikisi de kendi çıkarını koruyup maksimum faydayı elde etmeye çalışır. İşte trajik paradoks burada doğar: İkisi de çıkarcı davranırsa, ikisi de en büyük zararı görür.

Oyun kuramcısı Robert Axelrod bu soruya cevap bulmak için 1980'lerde bilgisayar simülasyonuyla bir çok yöntemi yarıştırdı. Kazanan ne en saldırgan ne de en kurnaz yöntemdi. Kazanan Tit-for-Tat'tı yani göze göz dişe diş: En iyi yöntem ilk hamlede iş birliği yapmak yani karşıdakine güvenerek başlamak, sonrasında karşı tarafın hamlesini aynen tekrarlamak.Bir sonraki hamlede eğer karşıdaki kişi iyi davranısa da o zaman affedici olmak, yanibir sonraki hamlede yeniden iş birliğine hazır ol.

Axelrod'un bulgusu net: Uzun vadede en çok kazananlar güvenilir, öngörülebilir şekilde davrananlar yani ne yapılırsa ona uyumlu davrananlardı.

YENİ BULGULAR NE SÖYLÜYOR?

1992'de Martin Nowak ve Karl Sigmund adlı iki araştırmacı daha büyük ve karmaşık simülasyonlar kurdu. Sonuç ilginçti: Tit-for-Tat tek başına yeterli değildi. Bir hata ya da yanlış anlama olduğunda — gerçek hayatta sık sık olduğu gibi — iki taraf birbirini ardı ardına cezalandırmaya başlıyor ve döngü kırılamıyordu. Bunun üzerine araştırmacılar daha güçlü bir strateji keşfetti: Generous Tit-for-Tat, yani "Cömert Karşılıklılık." Bu strateji ihanete her seferinde karşılık vermek yerine zaman zaman — rastgele biçimde — affediyor, iş birliğini yeniden başlatıyordu. Ve bu küçük cömertlik, döngüleri kırarak uzun vadede çok daha yüksek kazanımlar sağladı.

Daha sonra Nowak, evrimsel biyoloji simülasyonlarına geçti. Milyonlarca nesli kapsayan bu modellerde şunu gördü: Yalnızca bireysel çıkarını düşünen varlıklar değil, grup içinde iş birliği yapanlar evrimsel süreçte hayatta kalır. Buna "çok düzeyli seçilim" deniyor. Kendi içinde dayanışan gruplar, bireysel çıkarcıların gruplarını geride bırakır. Yani evrim, bencilliği değil iş birliğini ödüllendirir.

Peki ya insan özeline gelince? Harvard'dan araştırmacılar 2012'de binlerce kişiyle yaptıkları deneyde şunu buldu: İnsanların büyük çoğunluğu ilk hamlede iş birliğini seçiyor. Bu refleks, kültürden bağımsız olarak ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle iş birliği eğilimi, öğrenilmiş bir davranış değil; türümüzün fabrika ayarı.

GÜNDELİK İLİŞKİLERDE NE YAPMALI?

Sürekli veren ama karşılık almayan insanlar er ya da geç tükenir. Sürekli alan ama vermeyenler ise uzun vadede yalnız kalır. Sağlıklı ilişkiler — arkadaşlık, iş ortaklığı, evlilik — karşılıklı güven ve denge üzerine kuruludur.

Mahkumun İkilemi'nin en önemli sonucu şudur: Kısa vadeli çıkar ile uzun vadeli çıkar çoğu zaman birbirinin tam tersidir. Rakibi ezmek anlık kazanç sağlayabilir; ama ilişkiyi zehirler, güveni yok eder. Araştırmalar, yüksek güven düzeyindeki toplumlarda ekonomik büyümenin ve bireysel refahın da daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Güven soyut bir erdem değil; somut olarak da aslında bize de yarar sağlayan bir yöntemdir.

YA SAVAŞ ALANINDA

Bugün dünyanın birden fazla köşesinde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Her cephede taraflar benzer bir mantıkla hareket ediyor: "Eğer geri adım atarsak karşı taraf bunu zaaf olarak okur. O yüzden önce biz vurmalıyız."

Bu tam da Mahkumun İkilemi'nin en tehlikeli versiyonu: Güvenlik ikilemi. Her iki taraf da kendini güvende hissetmek için silahlanır ya da ilk saldırıyı yapar. Ve bu döngü, ikisini de istemeden tam olarak kaçındıkları yere sürekli çatışmaya ve yıkıma götürür. Yani sonuç karşılıklı olarak kayıp ve yıkım olur.

Nörobiyoloji bunu başka bir pencereden doğrular. Korku altındaki beyin tehdit algısını abartır, seçenekleri daraltır. Savağ ve çatışmalarda bu yıkıcı döngüyü durduracak olan küçük, düşük riskli bir iş birliği sinyalidir. Bir el uzatma, bir insani koridor. Bu küçük görünse bile yıkıcı döngüleri kırabilir.

BİZE DÜŞEN NE?

Mahkumun İkilemi bize mutlak bir kader değil, bir seçim sunuyor. Bireysel ilişkilerimizde güven inşa etmek zaman alır, yıkmak ise sadece bir an. İş birliği iki kişinin uyumunu gerektiririr, savai için ise bir kişinin saldırganlığı yeterlidir. Barışı kurmak zor savaşı başlatmak kolaydır. Güvensizliği varsayılan hal olarak benimsemek, insanı mahkumun ikileminin en kötü ve en çok kaybedilen sonucuna mahkum eder. Barış ve uyum romantik bir temenniden çok; oyun teorisinin ve evrimsel biyolojinin de bize gösterdiği gibi matematiksel açıdan da en iyi seçimdir.

Yani: Önce karşıdfakine güvenerek iş birliği yapmak. Daha sonra da o ne yaparsa ona karşılığını vermek. Hata olduğunda da arada affetmeye hazır olmak.

Hem ilişkilerde hem dünyada gereksinimiz olan belki de budur: Haklı olmaktan çok akıllı olmak. Tak başına kazanmanın peşinde koşmak yerine birlikte hayatta kalmak.