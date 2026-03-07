Mayamız mı Bozuk?: Canavar mıyız, Melek mi?

Dünyada ve özellikle bölgemizde olup bitenleri takip ettiğimizde çatışmaları, patlayan bombaları, ölen masum insanları görüp duydukça üzüntü, endişe ve karamsarlık yaşıyoruz. Hukuk, etik, adalet yerine gücün hâkim olduğu, güce sahip olanların her isteklerini hak gibi görerek her eylemi gerçekleştirdiği günlerde gibiyiz. Görece huzurlu günler, uzun süren savaş ve şiddet dönemlerinin arasında küçük bir parantez gibi duruyor artık. Sorunların müzakere masasında konuşarak değil, silah zoruyla çözüldüğü; diplomasinin değil, gücün belirleyici sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz gibi hissediyoruz.

Bu tablonun karşısında kendimize şu soruları sormamak elde değil: Acaba bizler sadece güç, baskı ve saldırganlıktan anlayan varlıklar mıyız? İnsanın asıl doğası şiddet, saldırganlık, yok edicilik mi?

ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİNİN İLK CEVABI: PSİKANALİZ

Psikanalitik kuramı geliştiren Sigmund Freud, Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımına tanıklık ettikten sonra kuramının en son evresinde insanı iki temel dürtünün şekillendirdiğini öne sürdü: Eros ve Thanatos. Eros yaşam, bağlanma ve sevgi dürtüsüydü; Thanatos ise tam tersi yıkım, saldırganlık ve ölüm. Freud'a göre insanın içinde her zaman var olan bu karanlık enerji; tıpkı kaynayan bir kazan gibi, kapak ne kadar sıkı olursa olsun eninde sonunda bir yerden çıkar. Toplumsal şiddet patlamalarını, savaşları, kitlesel yıkımları gördükçe bu kuram çoğu kişiye hâlâ makul gelmeye devam ediyor. Ve insan aklı, özellikle korku altındayken kolay kestirme yollara gider: “İşte, insanın gerçek yüzü bu.”

Peki gerçekten öyle mi?

BAZILARI FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Hollandalı tarihçi ve düşünür Rutger Bregman, 2019'da yayımlanan Humankind: A Hopeful History adlı kitabında doğrudan bu soruya cevap veriyor: “Yüzyıllardır bize öğretilen ‘insan özünde kötüdür’ hikâyesi, tarihsel gerçeklerle değil, büyük ölçüde önyargılarla şekillenmiş bir mittir.”

Bregman'ın en çarpıcı argümanlarından biri, sıradan insanların bir otorite figürünün emrine uyarak bir başka insana zarar verebilecek düzeyde elektrik şoku verdikleri ünlü Milgram deneyiyle ilgilidir. Bregman, bu deneydeki insanların beyaz önlüklü bilim adamının deneğe elektrik şoku verme emrine itaat etmelerinin şiddetten zevk aldıkları için değil, "bilim insanları bu işi biliyordur, bu kişi bu şoktan zarar görmüyordur" diye düşündükleri için emre uyduklarına dikkat çeker. Yani itaat, sadizmden değil, aslında diğerinin iyi olduğu inancı ve buna olan güvenden beslenmişti.

Savaş psikolojisi konusundaki araştırmalar da insan doğasının iyiliğine ilişkin şaşırtıcı bir tablo ortaya koyuyor: İkinci Dünya Savaşı'nda askerlerin büyük çoğunluğu ateş etmeyi reddetti ya da kasıtlı olarak ıskaladı. İnsanı öldürmek, sanıldığı kadar doğal gelmiyordu onlara. Öldürmeyi "mümkün kılan" şey doğuştan gelen kötücül içgüdü değil, verilen siyasi ideoloji, karşıdakini insan olmaktan çıkarma ve koşullanmalardı.

Bregman'ın en ilgi çekici öykülerinden biri ise gerçek hayattan alınma. 1965'te Pasifik'te ıssız bir adaya gerçekten düşen altı çocuk, klasik edebiyatın efsanevi Sineklerin Tanrısı romanının aksine, aralarında kavga etmediler. Birbirine baktılar, kurallar koydular, birisi yaralandığında ona baktılar ve yaklaşık on beş ay sonra kurtarıldıklarında belki de bu yardımlaşma ve dayanışma sayesinde hepsi sağlıklıydı. Sanatsal kurgu karanlığı seçerken; gerçek yaşam dayanışmadan yana.

O ZAMAN NEDEN BU KADAR ÇOK ŞİDDET VAR?

Bregman da insanın melek olduğunu veya şiddetin var olmadığını söylemiyor. Söylediği şu: Şiddet, insan doğasının kaçınılmaz bir sonucu değil, belirli koşulların ürünü. Adaletsizlik, korku, yabancılaşma ve ötekileştirme bir araya geldiğinde sıradan insanlar korkunç şeyler yapabilir. Ama bu, insanın özünün kötü olduğunu değil; psikolojik çalışmaların gösterdiği gibi insanın koşullardan oldukça etkilenebilen bir varlık olduğunu gösteriyor.

Freud'un Thanatos'u gerçekte var olan kötülük olgusuna işaret ediyor olabilir; yani içimizdeki gerilime, çatışmaya, yıkıcılık potansiyeline. Ama adı üstünde bu bir potansiyel, kader ya da zorunluluk değil; bir olasılık.

BİZ NE YAPALIM?

Peki bu büyük resmin içinde, acı haberlerin ağırlığı altında ezilmeden, çaresizliğe düşmeden bireysel olarak ne yapabiliriz?

Belki de en önemli nokta şu: Anlatıya dikkat etmek. "İnsanın yapısı zaten böyle" cümlesini duyduğumuzda ya da düşündüğümüzde bir an durmak. Çünkü bu cümle, hem bir saptama hem de bir izin talebidir; vazgeçmenin, ilgisizliğin, "ne yapabilirim ki" diyerek kenara çekilmenin izni. Sonra küçük somut ve yapılabilir şeyler geliyor. Tanımadığınız birine yardım etmek. Bir tartışmada haklı çıkmak yerine anlamaya çalışmak. İnsanları insan olarak görmek, ötekileştirmemek, ötekileştiren bir dili yeniden üretmemek. Kendi çevrenizde güven üreten, kapsayıcı, nazik ilişkiler kurmak. Bunlar siyasi kararlara ihtiyaç duymayan, birey ölçeğindeki yapılabilecek eylemler. Tarih boyunca aslında bütün büyük dönüşümler, tek tek insanların aynı yöne doğru attıkları küçük adımların, bir araya gelerek oluşturduğu insani güçle gerçekleşti.

İnsan doğasının "iyi" ya da "kötü" olduğunu nihai biçimde kanıtlamak belki mümkün değil. Ama şunu biliyoruz: Neye inandığımız, nasıl davrandığımızı şekillendiriyor. Ve "insanlar iyi olabilir" diye düşünenler, bu iyiliği hem kendilerinde hem çevrelerinde daha kolay büyütüyor. Belki de en devrimci eylem bu: Umudu, saflık olarak değil, bilinçli bir tercih olarak seçmek ve yaymak.