Neden bazı insanlar dikkat çekmeden duramaz?

Psikoloji araştırmaları, görünürlük ve onay arayışının insanda en temel toplumsal güdülerden biri olduğunu gösteriyor. Beynimizdeki ödül sistemi, gerçek veya sanal başkaları tarafından fark edilmekle etkinleşiyor. Online bir gönderiye gelen “beğeni” bildirimleri, dopamin salınımını artırıyor; bu da tıpkı somut bir ödül kazanmış gibi haz oluşturuyor. Bu yüzden sosyal medyada dikkat çekmek, biyolojik olarak da bizi “iyi hissettiren” bir davranışa dönüşüyor.

Ancak sürekli dikkat peşinde koşmak, psikolojik dengemizi bozabiliyor. Araştırmalar, sosyal medya görünürlüğüyle benlik saygısı arasında yakın bir ilişki olduğunu; görünürlük azaldığında kaygı, değersizlik ve yalnızlık duygularının arttığını gösteriyor. Yani “beğeni” bir tür geçici benlik desteği sunarken, yokluğu bir eksiklik hissi yaratıyor.

DİKKAT KITLIĞINDA VAR OLMA SAVAŞI

Bugün sosyal medyada iki milyardan fazla insan aynı anda bağırıyor: “Bana bakın!” Artık para, zaman ya da bilgi değil; en kıt kaynak insanın dikkati. Bu nedenle herkes, görülmek ve hatırlanmak için kendi yöntemini geliştiriyor: “Estetik” sofralar, manzaralar, duygusal paylaşımlar, komik videolar, dramatik itiraflar…

Ama görünür olma çabası bir türlü doygunluğa ulaşmıyor. Bir dönem 10 beğeni yeterliyken, daha sonra giderek aynı kişi 100 beğeniyle tatmin olamıyor. Dijital kalabalıkta fark edilmek için daha fazla dikkat çekmek, daha fazla ilgi çekicilik gerekiyor.

PSİKOLOJİK ARKA PLAN: GÖRÜNMÜYORSAM YOKUM

Hepimizde var olan bir düzeydeki dikkat çekme arzusunun aşırılaştığı durumlara Histrionik kişilik yapısı adı veriliyor. Bu kişiler fark edilme arayışının en fazla olduğu kişilik yapısına sahiptirler. Söz konusu kişilik örüntüsünde temel arayış ve aynı zamanda temel korku, fark edilmemektir. İlgi alanının dışında kalmak, sanki var olmamak gibidir. Kimi bunu mükemmel performansıyla, kimi espriyle, kimi dramatik tepkilerle sağlamaya çalışır.

Travma konusunda çalışan uzmanlar, erken çocuklukta yeterince “görülmeyen” çocukların, yetişkinlikte aşırı görünür olmaya çalıştığını belirtiyorlar. Çocuk hangi davranışla ilgi gördüyse -palyaçoluk, mükemmellik ya da kriz yaratma- o yöntemi erişkinlikte de sürdürür. Görülmek, artık sadece toplumsal arayış değil; varoluşsal bir gereksinim haline gelir.

GÖRÜNÜRLÜK ÇABASININ PSİKOLOJİK BEDELİ

Oysa sürekli sahnede yaşamak yorar. Yemek yerken bundan “Hikaye çıkar mı?”, gezerken “burası ilgi çeker mi?” diye düşünüyorsanız, artık yaşamı deneyimlemiyor, küratörlüğünü yapıyorsunuz. Bu durum, bireyde sanki hayali bir sahnede sürekli izleyicilerin önünde yaşıyormuş hissi yaratır. Kendiliğin içsel değil, dışsal bir aynada şekillenmesi ise benlik bütünlüğünü ve kişinin bağımsızlığını zedeler.

İlişkilerde de benzer bir tablo görülür: “ortak hedefimiz” paylaşımları, “mutlu arkadaşlık” pozları, gerçekte hissedilenlerden kopuk, sergilenen bir mutluluk üretir. Bir süre sonra ilişkiler, samimi bağlar değil; ortak içerik projeleri haline gelir.

NE YAPABİLİRİZ?

1. Bilinçli farkındalık geliştirin

Bir paylaşım yapmadan önce kendinize sorun: “Bunu neden paylaşıyorum? Gerçekten paylaşmak mı istiyorum, yoksa görülmek mi?”

2. İçeriksiz anlar yaratın

Fotoğraf çekmeden yemek yiyin, paylaşmadan yürüyün. Hayatın tanığı değil, parçası olun.

3. Rol yapmayı bırakın

Her gün aynı “karakteri” oynamak zorunda değilsiniz. Bazen üzgün, bazen sıradan, bazen sessiz olabilirsiniz.

4. Ortalama olmanın huzurunu kabul edin

Her kahvaltı estetik, her duygu paylaşılmaya değer olmak zorunda değil. “Sıradan” olan, zihinsel dinlenmeyi sağlar.

5. Gerçek bağlara dönün

Bir dostla göz göze konuşmak, bin “hikaye” paylaşmaktan daha çok dopamin salgılatır — ve bu üstelik daha kalıcıdır.

SONUÇ: PERDE KAPANINCA

Gösteri çağı hepimizi küçük performans sanatçılarına dönüştürdü. Kimi acısını, kimi mutluluğunu, kimi “parlak” başarılarını sahneye koyuyor. Ama perde bir noktada iniyor. Ve o an, ne kadar izlendiğimiz değil, kiminle gerçekten bağ kurabildiğimiz kalıyor.

Gerçek yaşam, kameralar kapandığında başlar. Göstermeden de var olabildiğimiz, sıradan anların tadını çıkarabildiğimiz zaman… İşte o zaman gerçekten “biz” oluruz.