Neden bu kadar eleştirel, olumsuz ve öfkeliyiz?

Geçen hafta PSV Eindhoven-Bayern Münih şampiyonlar ligi maçını izledim. PSV kendi evindeki bu maçta, Bayern Münih'ten, bir puan bile alsa ilk 24'e kalacaktı. Ancak ikinci turu zaten garantilemiş olan Bayern Münih çok üstün bir oyunla PSV 2-1 yendi. PSV bu yenilgiyle grup aşamasında elenerek turnuva dışı kaldı. Bunda şaşırtıcı olan nedir diyeceksiniz; benim için dikkat çekici olan maç kadar maçta seyircilerin davranışlarıydı. Maçın sonunda elenen PSV taraftarları kendi takımını alkışladı, tribünlere çağırdı, hatta 2. sarı karttan kırmızı kart görerek son dakikalarda oyundan atılarak takımını 10 kişi bırakan oyuncularını oyundan çıkarken adıyla alkışladılar ve desteklediler. Türk futbol seyirci kültürüne son derece ters bir görüntülerdi bunlar: Bizde böyle bir durumda tribünler oyuncuları yuhalamakla kalmaz, hatta daha ileri giderek bazen rakip takımı alkışlar, gol atan kendi oyuncusunu yuhalar, ardından sosyal medyada linç kampanyaları başlar, oyuncunun ailesi tehdit edilir, oyuncuların, antrenörün ve daha sonra da başkanın takımdan kovulması için programlarda yorumcular konuşur, sosyal medyada mesaj bombardımanı başlar.

Bu öfke ve tahammülsüzlük yalnızca futbol seyircisine özgü değil. Yine geçenlerde ülkemizin tek Nobel Edebiyat ödüllü yazarı Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanının dizi uyarlamasının 1 dakika 50 saniyelik bir fragmanı yayınlandı. Videonun altındaki yüzlerce yorumun neredeyse tamamına yakını olumsuzdu. Kimisi oyuncularla, oyuncu seçimiyle, kimisi romana uygun yansıtılmadığıyla ilgili yüzlerce olumsuz yorum art arda sıralanmıştı.

Daha eskilerde, 1999’da dünyaca ünlü sihirbaz David Copperfield’in Türkiye’deki gösterisinde izleyicilerin çoğunun gösteriyi izlemekten çok onun havada uçarken nasıl bir hile kullandığını açığa çıkarmaya çalıştığını hatırlıyorum.

Yakınlarda yine ünlü bir stand-up komedyenimizin sergilediği yeni gösteride, esprilerden çok yaşı, kilosu, cinsiyetçilik, kadın-erkek ayrımcılığı yapıp yapmadığıyla ilgili eleştiriler gündem oldu.

Bu örnekleri çoğaltabilirim. Peki neden Türk toplumu olaylara hep eleştirerek, kusur bularak ve olumsuza odaklanarak yaklaşıyor? Neden dünya olumsuz yaşantılar indeksinde yerimiz Lübnan, Afganistan'dan sonra sondan üçüncü? Neden çok öfkeli bir toplumuz? İlk akla gelecek etken ekonomik zorlukların yarattığı stres; ama bir yandan ekonomisi bizden çok parlak olmayan ülkeler, örneğin Güney Amerika ülkeleri, bizden çok daha iyi durumda.

GÜVENİN KAYBOLMASI VE ‘’KANDIRILMA'' KORKUSU

Toplumsal güven düzeyi düşük toplumlarda bireyler sürekli bir tehdit algısı içinde yaşarlar. Sonuç? Herkes potansiyel bir tehdit, her yenilik bir tuzak, her başarı bir hile olarak algılanır. PSV taraftarlarının takımlarını alkışlamaları, Hollanda gibi toplumsal güven düzeyi yüksek ülkelerde başarısızlığın insan olmanın doğal bir parçası olduğunu kabul edebilmelerinden kaynaklanır. Bizde ise başarısızlık, "bizi kandırdılar", “oyuncular çalışmadı”, "hakkımız yenildi" gibi ya içeride ya dışarıda bir düşmana atfedilerek yorumlanır.

Batı kültüründe sihir gösterisine giden izleyici, kendini o gösteriye kaptırmak, stand-up’a giden gülmek için gider. Bizde ise "nasıl kandırdığını" bulacağım veya bu adam artık güldürebilecek mi? Yoksa bitti mi? sorusuyla oturur koltuğa, dizinin fragmanı, ben nasıl bir tutarsızlık, eksiklik bulurum diye izlenir. Bu tutum, çocukluktan itibaren içselleştirdiğimiz "kimseye güvenme, herkes seni kandırmaya çalışır, aptal durumuna düşme" mesajlarının ürünü.

‘’BEN SANA BU KADAR DESTEK VERDİM, SEN BANA BUNU MU YAPTIN?''

Türk kültüründe çok güçlü bir "karşılıklılık beklentisi" var. Taraftarlar, oyuncularla duygusal bir sözleşme yaptıklarını düşünürler: Biz seni sevdik, destekledik, stadyuma geldik; karşılığında sen de kazanacaksın, bizi mutlu edeceksin. Bu sözleşme bozulduğunda, yani oyuncu kötü performans gösterdiğinde, taraftar ihanete uğramış hisseder. Yuhalar, sosyal medyada yapılan linç kampanyaları, aslında bu "duygusal ihanet" algısının dışa vurumudur.

Daha da derine indiğimizde, bu tutumun kökeninde çocukluktan gelen "koşullu sevgi" deneyimi var. Birçok Türk çocuğu, sevginin performansa bağlı olduğunu öğrenir: Başarılı olursan sevilirsin, başarısız olursan değersizsin. Bu içselleştirilmiş kalıp, yetişkinlikte başkalarına uyguladığımız bir norm haline gelir. Oyuncu iyi oynarsa alkışlarız, kötü oynarsa en önce biz değersizleştirir, yuhalanmayı hak ettiğini düşünürüz.

Hata Yapmak Affedilemez Bir Günahtır

Türk kültüründe hata, "öğrenme fırsatı" değil "cezalandırılması gereken kusur" olarak görülür. Yenilgilerden sonra gazetelerde “utanın” manşetleri atılır. Futbol seyircisinin kendi oyuncusunu yuhalaması, bu cezalandırma refleksinin en çıplak halidir. "Sen hata yaptın, bunun bedelini öde" mesajı verilir.

Psikolojik olarak bu, çocuklukta yaşadığımız "utandırma kültürü" nün yansımasıdır. Birçok Türk çocuğu, hata yaptığında affedilmek yerine utandırılarak büyür: "Bak ne yaptın, rezil olduk", "Komşular ne der şimdi?" Bu deneyim, hata yapan kişiye merhamet göstermek yerine onu toplum önünde aşağılamayı "normal" karşılamamıza yol açar.

PEKİ ÇÖZÜM VAR MI?

Bu tablodan çıkış yolu var mı?

Öncelikle farkındalık gerekiyor. Stadyumda yuhalamadan, sosyal medyada aşağılayıcı yorum yazmadan önce bir anlığına durup sormalıyız: "Bu tepkiyi neden veriyorum? Gerçekten karşımdaki insanın performansı mı sorun, yoksa hayata olan öfkemi ona mı yansıtıyorum?"

İkinci olarak, çocuklarımıza "kazanmak her şey değil" demeyi, kendimize ve başkalarına hata, başarısızlık hakkı tanımayı öğrenmeliyiz. Bir futbolcunun kötü oynaması, onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Henüz yayınlanmamış bir dizinin fragmanı, o dizinin nasıl olacağı hakkında kesin bir yargı oluşturmak için yeterli değildir.

Son olarak, empati kası geliştirmek: PSV taraftarları, oyuncularının ne hissettiğini düşünebildikleri için alkışladılar. Biz de aynı şekilde eleştirmeden, yuhalamadan önce, karşımızdakinin durumunu anlamaya çalışabiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki, başkalarına merhamet gösterdiğimizde, onları desteklediğimizde, kendi zihinsel sağlığımız da iyileşiyor, karşımızdaki kişide toparlanıyor.

PSV taraftarları o stadyumdan, belki maç kaybetmiş ama takımlarıyla zor günlerinde dayanışma içinde çıktılar. Biz de belki bir gün, kendi stadyumlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda birbirimizi kollayarak, teşvik ederek, destekleyerek var olabiliriz. Bu güzele ve gelişmeye pencere açacak değişim, değişim bekleyerek değil iyiyi takdir edecek, hataları öğrenme fırsatı olarak kabul edecek öncülerle başlar.