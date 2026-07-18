Neden güveniriz? Güvenmenin görünmez psikolojisi

Bunların hiçbirini tek tek ve her aşamada kendimiz denetlemeyiz; bu imkansızdır da. Çağdaş yaşam, her gün an be an denetleyemediğimiz binlerce şeye duyduğumuz örtük güvenin üzerine kuruludur.

Güven çoğu kez bir zayıflık ya da saflık sanılır. Oysa psikoloji açısından son derece akılcı bir tutumdur: Yaşamdaki yok edilemeyecek binlerce belirsizlikle baş etmenin en ekonomik ve iyi yoludur. Hiçbirimizin her kuruluşu, yapıyı, her insanı tek tek soruşturacak zamanı yoktur. Bu yüzden güven bir tür zihinsel kestirme yoldur, “bunu ben kontrol edemem ama denetleyen birileri kesin vardır” varsayımıyla belirsizliği taşınabilir kılar. Eğer bu güven olmasaydı, sabah evden çıkamazdık.

NEDEN KURULUŞA DEĞİL DE KİŞİYE GÜVENİRİZ?

İlginç olan şu: İnsan zihni soyut kuruluşlara güvenmekte zorlanır. Bir vakıf, bir dernek, bunlar kâğıt üzerinde tüzükten, hesaptan, işleyişten ibarettir. Bunlarla duygu bağı kurmak bağlılık hissetmek güçtür. Bu yüzden güvenimizi çoğu kez bir kişiye bir yüze bağlarız: Tanıdık gelen, içten görünen, sesi bize güven veren birine.

Buna “kişiye bağlanmış güven” diyebiliriz. Soyut bir yapıya değil, tanıdığımız (ya da aslında tanıdığımızı sandığımız) birine güveniriz. Oysa çoğu kez o kişiyi, birebir olarak aslında hiç tanımayız; onu yalnızca ekrandan, sahneden izlemişizdir. Aramızda tek yönlü, düşsel bir yakınlık kurulmuştur. Birini yıllarca izleyince onu tanıdığımız gibi hisseder, hatta sevmeye başlarız. Ama tanıdığımız kişi aslında o değil, bizim ona yüklediğimiz özelliklerden ibarettir. Üstelik bu sevgi yakınlık; karşılıklı değil, tek yönlüdür.

Buna bir de “halo etkisi” eklenir. Birini bir alanda beğendiğimizde (güzel şarkı söylüyor, iyi biri gibi görünüyor, sıcak konuşuyor, masum bir ifadesi var) bu olumlu izlenimleri kendiliğinden başka alanlara da taşırız. “Bu kadar iyi biri, işini de iyi yapıyordur” deriz. Oysa sevginin, dürüstlüğün kanıtı yoktur. Sıcaklık, dürüstlükle; çekim gücü, sahicilikle aynı şey değildir. Zihnimiz bunları birbirine karıştırmaya ve o kişiyi ona atfettiğimiz özelliklerden ibaret görmeye çok yatkındır.

GÜVEN BOŞA ÇIKTIĞINDA NEDEN BU DENLİ ACITIR?

Özellikle zor günlerde, bize destek olan kişilere duyduğumuz güven, sıradan bir güvenden çok daha derindir. O anda o kişiye duyduğumuz güven yalnızca para değil; umudumuzun, kendi iyiliğimize olan inancımızın bir parçasıdır.

İşte bu yüzden güven boşa çıktığında acısı yalın bir kayıptan çok daha ağırdır. “Bir şeyimi yitirdim” değil, “iyiliğime ihanet edildi” duygusuyla üzülürüz. Çünkü güvenmek, kendimizden bir parçayı karşımızdakine emanet etmektir. O emanete el uzatıldığında eksilen sadece o kişiye güvenimiz değil, insana dair temel inancımızdır.

KIRILMADAN SONRA İKİ TUZAK

Güven sarsıldığında yaşanan acı ve hayal kırıklığıyla zihnimiz çoğu kez iki uçtan birine savrulur.

Birincisi yadsımadır: “Hayır, o yapmaz, bir yanlış anlaşılma olmalı.” Bu her zaman bilgisizlikten değildir; çoğu kez kendimizi korumaktır. Çünkü güvendiğimiz birinin bizi yanılttığını benimsemek, aynı anda kendi yargımızın da yanıldığını benimsemektir. Bu ikili çelişki o denli rahatsız edicidir ki, zihnimiz huzursuzluğu azaltmak için kimi zaman gerçeğin kendisini reddeder.

İkinci tuzak tam tersidir: aşırı genelleme. “Demek hepsi böyleymiş. Bir daha kimseye, hiçbir kuruluşa güvenmem.” Bu tepki, ilki denli anlaşılır ama toplum için çok daha tehlikelidir. Çünkü tek bir kötü deneyimin acısını tüm dayanışma kültürüne yayarız.

ASIL YİTİRİLEN: ORTAK GÜVEN HAVUZU

Bir toplumun en değerli ama en görünmez varlığı, “yaygın güven” dediğimiz şeydir: Tanımadığımız insanlara ve kuruluşlara duyduğumuz o temel güven duygusu. Bir toplum ne denli birbirine, kurumlara güvenen insanlardan oluşuyorsa, insanlar o denli kolay iş yapar, o denli hızlı dayanışır, kendini korumaya o denli az güç harcar.

Her büyük güven yıkımı bu ortak havuzdan biraz su eksiltir. Bedelini de çoğu kez suçu olmayanlar öder: Dürüstçe çalışan onlarca kuruluş, bir sonraki yıkımda kapı kapı dolaşıp “bize güvenin” demek zorunda kalır. Güvenin aşınması, en çok yardıma en muhtaç olanı vurur.

PEKİ NE YAPMALI?

Buradan çıkacak ders “kimseye güvenmeyin” değildir. Güvensiz bir yaşam, yaşanması çok zor ve sıkıntılı bir yaşamdır. Doğru ve asıl olan, olgun güvendir.

Olgun güven, ne gözü kapalı olarak hiç sorgulamadan tam güvenmek, ne de her şeye baştan kuşkuyla bakan bir umutsuzluk. İdeal olan “Güven, ama denetle” ilkesidir. Duygunla bağlanırken aklınla da kontrol etmektir. Bir kuruluşa bağlılık duymakla ondan hesap sormak ve saydamlık istemek çelişmez. Tersine, saydamlık istemek güvensizliğin değil, güvenin en olgun biçimidir. Gerçekten güvenilir olan, denetlenmekten ürkmez.

Belki de mesele güvenmeyi terk etmek değil; güvenimizi bir yüze değil, işleyen bir düzene, kuruma yöneltmeyi öğrenmektir. Sadece bir gülümsemeye değil, dürüstlüğe ve açıklığa. Tek ölçütün sevgi değil ama aynı zamanda açıklık, dürüstlük, hesap verilebilir olmak olduğu bir yapıya. Çünkü güven, insanı insan, toplumu toplum yapar. Bunu korumanın yolu körü körüne inanmak değil; bir yandan da verilere açık olarak denetlemek ama bir yandan da yine de güveni yaşamaktır.