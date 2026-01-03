Neden “toksik” olandan kopamayız?

X’i okuldan bilirsiniz. Bilinmeyen değişken. O hayatınızdaki her şey olabilir. Yaşam süreciniz içinde hiç herhangi bir "x’i bırakmalıyım, ama neden bırakamıyorum?" diye düşündünüz mü? Ya da somutlarsak zararlı olduğunu bile bile sürdürdüğünüz bir alışkanlığınız var mı? Sosyal medyada saatlerce vakit kaybetmek, toksik bir arkadaşlığı sürdürmek veya duygusal olarak size iyi gelmeyen bir ilişkide kalmak... İşte bu durumların arkasında da aslında alkole, kumara veya maddeye olan bağımlılığı sürdüren psikolojik düzeneğin bir benzeri var.

ARADA BİR KAZANMANIN BÜYÜSÜ

Edimsel koşullanmayı tanımlayan Amerikalı davranış bilimci B.F. Skinner, kuramını hayvanlarla yaptığı davranış araştırmalarıyla geliştirdi. Bu kurama göre, bir davranışın sonuçları o davranışın ilerde tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirler. Örneğin bir fareye pedala her bastığında yiyecek verirseniz, bunu öğrenir ve pedala sık sık basar. Ama ardından yiyecek vermeyi keser ve pedala bassa da artık hiç yiyecek gelmezse bir süre sonra sıkılır, ilgisini kaybeder ve basmayı bırakır. Ama böyle yapmayıp ona ara sıra yiyecek vermeyi sürdürürseniz yani eğer bazen verip bazen vermezseniz -ve hatta özellikle de ne zaman vereceğinizi tahmin edemeyecek şekilde rastgele verirseniz- fare tükenene kadar o pedala basmaya devam eder, pedalın başından ayrılamaz. İşte buna "değişken oranlı pekiştirme" denir ve insanlar da arada bir kazandıkları durumlarda aynen fareler gibi davranırlar.

Kumar makinaları da bu ilkeyle çalışır. Kumar makinasının kolu her çekildiğinde sabit bir ödül geliyor olsa kumar makinasının hiçbir heyecanı kalmazdı. Ama makine bazen para verip bazen vermediğinde "belki bu sefer" umudu sizi makineye bağlar. Zararlı ilişkiler de aynen böyledir işte. Eşiniz başta size çok iyi davranmış, harika duygular yaşatmıştır. Ardından genellikle kötü davrandığı dönem gelmiştir. Ama eşiniz o kötü dönemde bile arada bir güzel söz söyleyip, tatlı bir jest yapıyor ise, o eski güzel günlerin yeniden gelebileceği umudu sizi o ilişkiye bağlar, işler de tam burada karmaşıklaşır. Bu öngörülemeyen "ödüller" beyninizde ödül hormonu olan ‘’dopamin'' patlaması yaratır ve o ilişkiyi bitiremezsiniz.

BEYNİNİZ SİZE OYUN OYNUYOR

Sosyal medya şirketleri işte bu ilkeyi mükemmel şekilde kullanır. Instagram'ı her açtığınızda kaç beğeni aldığınızı görmek, tam da bir kumar makinesi gibidir. Bazen çok beğeni gelir, bazen hiç gelmez. Bu belirsizlik sizi telefona bağımlı yapar. WhatsApp'ta "çevrimiçi" olan ama yazmayan sevgilinizi beklemek de aynı mekanizmayla çalışır. "Acaba yazacak mı?" sorusu, beyninizi sürekli tetikte tutar.

Toksik bir arkadaşınız vardır. Genelde sizi üzer, küçümser, kullanır. Ama arada bir tam vazgeçecekken, size değer verdiğini hissettirir, güzel vakit geçirirsiniz. İşte o anlar, aylar süren kötü davranışları unutturur. Çünkü beyniniz öngörülemeyen ödüllere, garantili olanlara göre çok daha güçlü tepki verir.

‘’BİR KERE DAHA DENEYELİM'' TUZAĞI

Kumar bağımlıları hep der ya, "Bir el daha oynayayım, son bir kez oynayayım, bir daha oynamam, belki bu sefer..." İşte zararlı ilişkilerde de aynı ses, içimizde konuşur: "Belki değişir", "Belki bu sefer farklı olur", "Eski güzel günlere döneriz belki..." Bu umut, mantığınızı devre dışı bırakır. Üstelik ne kadar emek ve zaman harcadıysanız, çıkmak o kadar zorlaşır. "Bu kadar dayandım, şimdi mi bırakayım?" dersiniz.

PEKİ NE YAPMALI?

Öncelikle bu düzeneği fark etmek ilk adım. "Ben bu ilişkide, alışkanlıkta, kumar makinesi önünde ya da masasındaki biri gibi miyim?" diye sorun kendinize. Eğer mutluluk anlarınız, mutsuzluk anlarınızdan çok daha az ve düzensizse, alarm zilleri çalıyor demektir.

İkincisi, somut ölçütler belirleyin. "Eğer bir ay içinde üç kez aynı sorunu yaşarsak, bu ilişkiyi neden sürdürüyorum bunu gözden geçireceğim" gibi net sınırlar koyun. Kumar makinesi karşısında "10 kere oynarım, kazanamazsam kalkarım" demek gibi.

Son olarak, o arada bir gelen "ödüllere" odaklanmayı bırakıp, genel tabloya bakın.

Bir kâğıda yazın: Bu ilişki/alışkanlık size ne veriyor, ne götürüyor? Sayılarla konuşun. Ayda kaç gün mutlusunuz, kaç gün mutsuz? Veriler, duyguların yarattığı sisi dağıtır.

Unutmayın, hayat kumar değildir. Sürekli "belki bu sefer kazanırım" diye beklemek yerine, size düzenli, sürekli ve güvenilir şekilde iyi gelen ilişkileri ve alışkanlıkları hak ediyorsunuz. Değişken ödüllerin cazibesi güçlü olabilir ama ortada bir zarar var ise farkındalık, bu döngüyü kırmanın ilk adımıdır.