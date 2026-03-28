Parlak hayat, iyi hayat mıdır?

GÖRÜNEN HAYAT İLE YAŞANAN HAYAT

Ün, başarı, takipçi sayısı, maddi refah: bunların hiçbiri mutsuzluk, yalnızlık ya da umutsuzluğa karşı bağışıklık sağlamıyor. Çünkü "iyi hayat" ile "iyi hissetmek" aynı şey değil. Ruh sağlığı açısından gerçekten belirleyici olan şeyler bambaşka: Anlam, aidiyet, gerçek yakınlık, gerçekten anlaşılma hissi.

Bir insan milyonlarca kişi tarafından tanınıp hiç kimse tarafından gerçekten anlaşılmayabilir. Ünlü felsefeci Hegel’in ölüm döşeğinde “Sadece bir kişi beni anladı, ama o da yanlış anladı” dediği rivayet edilir. İnsan çok beğenilip, bir yandan da kendisini çok yalnız hissedebilir. Yalnızlık ve toplumsal kopukluk, çağımızın en belirgin ruh sağlığı sorunlarından biri hâline geldi.

HAYATA BAĞLILIĞI ZAYIFLATAN ŞEYLER

Günümüzün sürekli karşılaştırma ortamı, beğeniye bağlı benlik değeri, görünme baskısı ve mahremiyet yokluğu insanı kendinden uzaklaştırıyor ve gerçek bağ kurmanın önünde birer engele dönüşüyor. Küresel Covid salgını sonrası var olan kırılganlıklar daha da derinleşti: Belirsizlik, uzun süren yalnızlık, ekonomik belirsizlik, gündelik düzenin bozulması ve ruhsal yardıma erişimin güçleşmesi hepsi birlikte bir kopukluk zemini yarattı.

Peki bu koşullarda hayata nasıl daha sağlam tutunabiliriz?

HAYATA BAĞLILIĞI GÜÇLENDİREN ŞEYLER

Duygularımızı ideallerimize dönük işaretler olarak anlamak ve okumak. Süreğen mutsuzluk, umutsuzluk, değersizlik hissi ya da hayattan zevk alamama, bunlar bastırılması gereken yaşantılar değil, bize bir şeyler söylemeye çalışan işaretlerdir. "Kendimi iyi hissetmiyorum" cümlesini ciddiye almak, değişimin ilk adımıdır.

Gerçek bağlar kurmak ve sürdürmek. İnsan psikolojisinin en temel gerçeği şudur: Biz toplumsal varlıklarız. Yalnızlık ve kopukluk hissi, ruh sağlığını tehdit eden en güçlü etkenlerden biridir. Burada önemli olan sadece “bir arada” olmak değil, bağ kurmaktır.

Profesyonel destek almayı normalleştirmek. Her yükü dost sohbetiyle halletmek mümkün değil. Psikiyatrik ya da psikolojik destek almak bir zayıflık değil, sağlık davranışıdır; tıpkı aile hekimine gitmek, yürüyüş yapmak yiyip içtiklerine dikkat etmek gibi.

Bedene iyi bakmak. Ruh sağlığı ile beden sağlığı doğrudan bağlantılıdır. Düzenli uyku, basit bedensel hareket ve sigara, alkol-madde kullanımından uzak durmak bu temel düzenlemeler bedensel dayanıklılığı dolayısıyla ruh sağlını somut biçimde iyileştirir.

Sosyal medyayı bilinçli kullanmak. "Ne kadar kullandığımız" kadar "nasıl kullandığımız" da önemli. Karşılaştırma yaratan içeriklerden uzak durmak, olumsuz yorum akışına bakmamak ve uyku saatinden önce ekrandan ayrılmak, küçük ama etkili adımlardır. Amaç sosyal medyadan tamamen uzak durmak değil , ruhsal dengeyi koruyan bir biçimde kullanmaktır.

Kriz anları için hazırlıklı olmak. En zor anlarda zihnimiz bize oyun oynayabilir. Bu nedenle önceden zor durumlar için bir plan yapmak işe yarayabilir: Sıkıştığımda kimleri ararım? O sırada dikkatimi verebileceğim ne var? Kendimi yalnız kalmaktan nasıl koruyabilirim? Bu soruların yanıtları hazır olduğunda, zihnin zorlandığı o en ağır anlarda bile bir çıkış yolu veya mola fırsatı yaratabilir.

GEÇİCİ İLE KALICI OLANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK

Düşüncelerimiz zihnimizde olup biten şeylerdir; gerçekliğin kendisi değil. Karamsarlık geçicidir; ama ona bağlı verilen geri dönüşü olmayan kararlar ve sonuçları ise kalıcıdır. Sıkışmışlık hissi o an için gerçek görünse de değişebilir, dönüşebilir. Yeter ki o anda yanımızda biri olsun ya da yardıma uzanacak cesareti bulabilelim.

Yaşama bağlılık büyük anlara, görkemli başarılara ya da mükemmel koşullara bağlı değildir. Çoğu zaman çok daha basit şeyler bir anda insanı yaşama sıkıca bağlayabilir: Birinin sesi, bir bebeğin gülüşü, sabah ışığı, anlaşıldığını hissetmek.

İnsanı yaşamdan uzaklaştıran yaşam değil yaşarken hissettiği acılar ve sorunlardır. Asıl son verilmek istenilen şey yaşam değil çekilen acıdır. Çözüm onlardan dolayı yaşama son vermek değil, sıkıntıları azaltacak yollar bulmaktır.