Politik Depresyon: Depresyonun yeni yüzü

Trump'ın 2025'te yeniden göreve gelmesiyle birlikte Amerikalı psikologlar ilginç bir tabloyla karşılaştı: Başvurularda umutsuzluk, çaresizlik, geleceğe dair anlam kaybı ile gelenlerde belirgin bir artış. Çoğu danışan yaşadığı bu durumun kaynağını bireysel yaşam olaylarına değil; güncel siyasi ekonomik gelişmelere bağlıyordu. Araştırmacılar bu tabloya "politik depresyon" adını verdi. Sonraları giderek durum giderek yalnızca Amerika'da değil; iklim krizi, savaşlar, otoriter eğilimler, sosyal medyanın aralıksız felâket akışı ile birlikte dünyanın her yerinden insanlar tarafından bildirilmeye başlandı.

POLİTİK DEPRESYON NEDİR?

Politik depresyon, büyük ölçekli toplumsal ve siyasi olaylar karşısında gelişen; çaresizlik, anlamsızlık ve kronik üzüntünün eşlik ettiği psikolojik bir tablodur. Klinik depresyonla tamamen örtüşmez; ancak onun bazı bileşenlerini taşır. Belirtiler tanıdıktır: sabah haberlere bakma dürtüsü ama bakınca bunalma; günlük işlere yoğunlaşmada güçlük; sosyal geri çekilme; "ne fark eder ki" duygusu; geleceğe dair hayal kuramama.

Bu tablonun patoloji ile sağlıklı tepki arasındaki sınırı ince bir çizgide durur. Dünyanın gerçek anlamda kötüye gittiği dönemlerde üzülmek, öfkelenmek, kaygılanmak aslında yerinde bir yanıttır; bunlar sağlıklı bir ahlâk duygusunun işaretleridir. Sorun bu duyguların kronikleşmesi, kişiyi felç etmesi ve yaşamın geri kalanını yutmaya başlamasıdır.

BEYİN NEDEN BU KADAR ETKİLENİYOR?

İnsan beyni, tehdit işaretlerine hemen ve güçlü biçimde yanıt verecek şekilde evrimleşmiştir; ne var ki bu sistem bir kaplan saldırısı ile ekrandaki bir haber arasında ayrım yapamaz. Sosyal medya aracılığıyla yıkık şehirlere, mülteci kamplarına, savaş görüntülerine, iklim felaketlerine maruz kalan bir beyin, tıpkı gerçek tehlike karşısında olduğu gibi alarm verir. Savunma sistemi kronik olarak uyarılmış hale gelir; güvenlik sistemi ise yavaş yavaş söner.

Üstelik modern iletişim ortamı bu dinamiği beslemek üzere tasarlanmıştır. Algoritmalar öfke ve korku uyandıran içerikleri öne çıkarır; çünkü bunlar en fazla etkileşimi getirir. Sonuç: beyin sürekli alarm halinde, güvenlik duygusu neredeyse sıfırda, geleceğe dair umut giderek zayıflayan bir tablo.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Haberleri tamamen kesmek bir çözüm değildir; bu insani sorumlukların kaçmak hem de yalnızca anksiyeteyi ertelemek anlamına gelir. Asıl mesele beyni bu kronik alarm halinden çıkarmak; bunun için de somut adımlar gerekmektedir.

Sosyal medyaya zaman sınırı koyun. Haberleri günde belirli bir süreyle, günün belirli saatlerinde takip etmek; beyne "tehdit sürekli değil, sınırlı" mesajı verir. Sabah kalkar kalkmaz ve uyumadan hemen önce haber akışına girmek, uyku kalitesini ve ruh halini doğrudan bozar.

Küçük ama somut eylem alanları bulun. Çaresizlik duygusunun panzehiri, etki alanınız içindeki küçük de olsa gerçek bir adımdır; bir yerel dayanışma ağına katılmak, bir kampanyaya destek vermek, çevrenizde fark yaratan bir şey yapmak. Büyük sorunlar karşısında küçük eylemler anlamsız görünür; oysa araştırmalar, harekete geçmenin çaresizlik duygusunu kırdığını ve güvenlik sistemini yeniden aktive ettiğini tutarlı biçimde göstermektedir.

Bedeninizi bu denklemin dışında tutmayın. Düzenli bedensel hareket, yeterli uyku ve sosyal temas; beynin tehdit sistemini yatıştıran, güvenlik sistemini besleyen biyolojik etkenlerdir. Politik depresyon büyük ölçüde bilişsel bir deneyim gibi görünse de bedende de yaşanır ve bedenle de iyileşebilir.

"Bilgisiz iyimserlik" değil, "bilgili umut" geliştirin. Dünyanın yalnızca kötüye gittiği anlatısı, algoritmik bir seçimin ürünüdür; iyiye giden süreçler haber değeri taşımaz. Aşı sayesinde önlenen milyonlarca ölüm, azalan mutlak yoksulluk oranları, pek çok alanda gerileyen çocuk işçiliği… Bunlar gerçektir ve zihinde de yer tutmalıdır. İyimserlik körleşmek değil; karanlığa rağmen devam etmeyi mümkün kılan kaynağı canlı tutmaktır.

SONUÇ

Politik depresyon, zayıflığın değil; dünyanın gerçekliğiyle bağlı olmanın bedelidir. Ama bu bedelin faturasını yalnızca bireysel psikolojiye kesmek de yanlıştır. Toplumların bilgi ortamını nasıl düzenlediği, siyasi kültürün ne kadar kronik tehdit söylemi ürettiği, kurumların ne kadar güven verdiği; bunların hepsi bu tablonun büyüklüğünü belirler.

Bireysel düzeyde yapabileceklerimiz sınırlıdır ama sıfır değildir. Beynimizin alarm sistemini bilinçli olarak yönetmek, eylem alanımızı küçük tutarak da olsa aktif kalmak ve umudu bir duygu değil bir pratik olarak sürdürmek; hem kendimiz hem de çevremiz için yapabileceğimiz en gerçekçi şeydir.