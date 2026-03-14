Savaşları başlatan beynimiz olabilir mi? Ayarı bozulan beyin neler yapar?

Savaşı başlatan ve sürdüren insandır; üstelik insan 60-90 bin yıl öncesine dek tarihlenen son önemli değişimden bu yana temelde aynı insandır. Genel olarak çatışma ve şiddet, özel olarak ise savaş kültürü; işte “bu insanın” duygu, düşünce ve davranış organı olan beynin en eski sistemlerinden birinden kaynaklanır: Tehdit-Savunma sistemi.

BEYNİMİZDEKİ İKİ YOL

Paul Gilbert'ın evrimsel psikolojiyi temel alarak geliştirdiği bir bilişsel davranışçı ekol olan “şefkat odaklı” kurama göre; insan beyni, dünyayı değerlendirmek için iki sistemle donanmıştır: ilki savunma sistemidir ki bu milyonlarca yıl öncesinden gelen, tehlikeyi anında fark etmek ve onu yok etmek veya ondan kaçmak üzere evrimleşmiş bir alarm mekanizmasıdır. Bu sistem devreye girdiğinde insan dünyayı tek bir eksen üzerinde okur: "Karşımdaki benden güçlü mü, zayıf mı? Onu nasıl alt edebilirim veya ondan nasıl kaçabilirim?" İkinci sistem ise güvenlik sistemidir: iş birliğini, paylaşımı ve ortak üretimi mümkün kılan, daha yeni ve daha karmaşık yapı. Karşıdakiyle birlikte ortak çalıştığınız, ürettiğiniz, birbirinizin haklarına saygı duyduğunuz, anlaşmalara uyduğunuz bir ilişki biçimi.

İNSANLIĞIN EN BÜYÜK SIÇRAMASI

Bu iki sistem arasındaki gerilimi yalnızca bireysel psikolojide değil, insanlığın tüm tarihinde görebiliriz. Yüz binlerce yıl boyunca avcı-toplayıcı olarak savunma sistemi ile hep aynı şekilde yaşayan atalarımız için hayatta kalmanın tek yolu buydu. Kaynaklar kıttı, diğerleri çoğunlukla tehditti, güven çok sınırlıydı… Bunun bedeli insanlığın milyonlarca yıl aynı noktada kalması oldu.

Daha sonra yaklaşık 60-90 bin yıl beyin konuşma ve daha gelişmiş düşünme kabiliyetini kazandı; yine yaklaşık on bin yıl önce insanlık avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçti. Bu yalnızca yaşama biçiminin değişmesi değildi toplumsal bir evrimdi. Toprağı sürmek, ekmek ve hasat beklemek için bugünü bırakıp geleceğe güvenmek gerekiyordu. Sulama kanalları, tahıl ambarları, komşuyla sınır anlaşmaları... Bunların hepsinin temeli güvene dayalıydı; rakibi alt etmek değil, sözünde durmak, ortaklaşa birlikte üretme. Hukuk, ticaret, şehirler, bilim… Medeniyetin tüm birikimi güvenlik sisteminin meyvesidir. Hepsi "karşımdakine güvenebilirim, o beni yok etmez" varsayımı üzerine kurulmuştur. Ama bu büyük ilerlemeleri kesen, araya giren savaş ve saldırı dönemleri de hep olageldi.

SAVAŞLARI NASIL GÖRMELİ?

Aslında savaş; güvenlik emniyet sisteminden savunma saldırı sistemine bir geri dönüştür, bir ilerleme değil, gerilemedir. Binlerce yıllık birikimin yerini, tekrar, milyonlarca yıllık eski ilkel bir refleksin canlanarak almasıdır. Savaşan toplumlar tıpkı avcı-toplayıcı gibi düşünmeye başlar: Kaynaklar paylaşılmaz, ele geçirilir. Komşu ortak değil, tehdittir. Güvenlik sistemi devre dışıdır, gelecek yoktur; yalnızca şu anda diğerini yok ederek hayatta kalmak vardır. Savunma sistemi elindekiyle ilerlemeyi değil, elindekini korumayı ve diğerinin elindekini almayı hedefler. Savaşlardaki "eski topraklar, eski büyüklük" söylemleri bundandır.

ALARM KAPANMAYI UNUTTUĞUNDA

Uzun süreli baskı, tarihsel aşağılanmalar, gerçek ya da algılanan tehditler... Bu koşullar altında savunma sistemi süreğen olarak uyarılmış hale gelir. Alarm o kadar uzun süre çalar ki artık zemin gürültüsüne dönüşür; herkes bunu normal sanmaya başlar. Ve o noktada beynin ayarı bozulmuştur: karşı tarafın sıradan bir hamlesi saldırı olarak yorumlanır; barış, tuzak olarak okunur. Güvenlik sistemi devre dışında kaldığında iş birliği, anlaşma, empati diğerini gerçekten dinlemek mümkün değildir. Savaş artık bir tercih değil, tek seçenek gibi görünmeye başlamıştır.

ÇÖZÜM NEREDE BAŞLIYOR?

Güvenlik sisteminin yeniden etkinleşmesi için önce gerçek anlamda güvenli bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Aşağılanmadığınız, yok sayılmadığınız, karşınızdakinin güce değil ilkeye göre davranacağına inandığınızda güvenlik sistemi canlanmaya başlar. Ve güven bir kez etkinleştiğinde, iş birliği de geleceğe yatırım da mümkün hale gelir.

Tarih bu dinamiğin büyük ölçüde de işlediğini gösteriyor. Onlarca yıl birbirini yok etmeye çalışan toplulukların sonunda birlikte yok olmak yerine, birlikte var olmayı seçtiği, ortak ekonomik çıkar ve karşılıklı onur temelinde çatışmayı bıraktığı dönemler var. Bunlar mucize değil; güvenlik sisteminin yavaş yavaş yeniden geliştiği, birikimli bir sürecin sonucuydu. Tıpkı tarım toplumunun kuruluşu gibi, "bugün karşılıklı güven duy, yarın birlikte kazan" mantığının yeniden devreye girdiği dönemlerdi.

Kalıcı barış, toprak paylaşımından önce bir şeyi gerektiriyor: Her iki tarafın da "karşımdaki beni yok etmek istemiyor" deneyimini bizzat yaşayabildiği koşulların oluşumu. Ateşkesler ve müzakereler önemlidir ama yetmez. Beynin alarm sistemi kapanmadan imzalanan anlaşmalar, bir sonraki saldırı fırsatında kolaylıkla çöpe atılır.

SONUÇ

İnsanlık, savunma sisteminin dünyasından güvenlik sisteminin dünyasına geçmek için on binlerce yıl harcadı. Bu geçiş hâlâ devam ediyor. Her savaş, o yolculukta atılan bir geri adımdır.

Karamsarız, çünkü iyi niyet tek başına yetmiyor. Güvenlik sistemi beslenmedikçe sadece beklemek zaman kaybı dışında bir şey değildir.

Umutluyuz, çünkü sistemler değiştirilebilir. İnsanlık bunu daha önce yaptı, yine yapabilir.

Tohumunu toprağa gömen ilk insan, bunu bir başkasının gelip yıkmayacağı güvenlik sistemine güvenerek geleceğe yatırım yapıyordu. Bunu toplu olarak yeniden yapabilmek, belki de insanlığın önündeki en eski ve en yeni görevdir.