Sosyal medya öcü mü, kaçınılmaz gerçeklik mi?

Çalıştayda çocuk ve ergenlerde sorunlu dijital teknoloji kullanımının önlenmesi, risklerin erken fark edilmesi ve ailelerin desteklenmesi konuşuldu. Toplantının ardından aklımda yeniden düşünmeye değer bir soru kaldı: Çocuklarımızı sosyal medyadan korumalı mıyız, yoksa onlara sosyal medyayı sağlıklı kullanmayı mı öğretmeliyiz?

Çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımı son yıllarda anne babaların en büyük kaygılarından biri oldu. Bir yanda “telefonlar çocukların ruh sağlığını bozuyor” diyenler, öbür yanda bunun yeni teknoloji karşısında yaşanan bir tür toplumsal panik olduğunu savunanlar var. Peki bilim ne söylüyor?

Sosyal medya gerçekten ruh sağlığını bozuyor mu?

Sosyal medya ile ruh sağlığı arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz; ama bu ilişki sanıldığı kadar yalın değil. 2024'te yayımlanan geniş bir meta-analizde, bir milyondan fazla ergeni kapsayan 143 çalışma birlikte değerlendirildi. Sonuç şu: Sosyal medya kullanımı ile depresyon ve kaygı gibi içe yönelim belirtileri arasında anlamlı, ancak küçük düzeyde bir ilişki var. Dolayısıyla “Sosyal medya kullanan çocuk depresyona girer” demek, verilerin söylediğinden epey ileri bir sav olur.

Bununla birlikte, daha yeni uzunlamasına çalışmalar uyarıcı bulgular ortaya koyuyor. Yaklaşık 12 bin çocuğun izlendiği bir araştırmada, bir gencin sosyal medya kullanımı kendi olağan düzeyinin üstüne çıktığında, bir yıl sonraki depresif belirtilerinin de arttığı görüldü. Demek ki kullanım süresi büsbütün önemsiz değil.

Kaç saat mi, ne yaptığı mı?

Asıl soru yalnızca “Kaç saat kullanıyor?” olmayabilir. “Sosyal medyada ne yapıyor ve bu kullanım hayatında neyin yerini alıyor?” soruları en az onun kadar önemli.

Arkadaşlarıyla haberleşen, ilgi alanlarına ilişkin bilgi edinen, bir gruba aidiyet duyan bir gençle; saatlerce başkalarının bedenlerini, başarılarını ve hayatlarını izleyip kendini onlarla karşılaştıran bir genç aynı şeyi yapmıyor. Araştırmalar, özellikle depresyon ve kaygı belirtileri olan gençlerin sosyal medyada daha çok karşılaştırma yaptığını ve aldıkları geri bildirimden ruhsal olarak daha çok etkilendiğini gösteriyor.

Zihin neden karşılaştırmaya bu kadar açık?

Burada bilişsel psikolojinin önemli bir katkısı var. İnsan zihni kendini başkalarıyla karşılaştırmaya zaten eğilimlidir. Sosyal medya ise bize insanların hayatlarının tamamını değil, çoğunlukla seçilmiş en iyi anlarını gösterir. Genç, kendi sıradan gününü başkasının özenle kurulmuş vitrinine bakarak değerlendirdiğinde “Herkes benden daha güzel, daha başarılı, daha mutlu” sonucuna kolayca varabilir. Beğeni ve takipçi sayıları da sosyal kabulü ölçülebilir kıldığı için “Ne kadar beğenilirsem o kadar değerliyim” inancını besleyebilir.

Peki ne yapmalı?

Çözüm, çocukları dijital dünyadan bütünüyle uzaklaştırmak da değil. Sosyal medya bugün arkadaşlığın, haberleşmenin ve toplumsal yaşamın bir parçası. Bir çocuğu bu dünyadan uzak tutmakla, ona bu dünyada sağlıklı biçimde yaşamayı öğretmek aynı şey değildir.

Bu nedenle anne babaların yalnızca süreyi denetlemek yerine çocuklarıyla birlikte şu sorulara bakması daha yararlı olabilir: Sosyal medya uykusundan, derslerinden, hareketinden ve yüz yüze ilişkilerinden ne kadar çalıyor? Kullandıktan sonra kendini daha iyi mi, yoksa daha yetersiz mi hissediyor? Sürekli başkalarıyla karşılaştırıyor mu? Telefonunu bırakmak istediğinde bırakabiliyor mu?

Belki de hedefimiz sosyal medyasız çocuklar yetiştirmek değil, sosyal medya karşısında özgürlüğünü yitirmeyen çocuklar yetiştirmek olmalı.