Tarihimizi seviyor muyuz?

Kültür etkinliklerine katılım araştırmalarında müze ve tarihi yer ziyareti, en az yapılan etkinlikler arasında çıkar. Bir ören yerinde iki bin yıllık sütuna adını kazıyan ziyaretçi, kervansaray duvarından söktüğü taşlarla ahır yapan çiftçi, define umuduyla kaya mezarını dinamitle patlatan defineci, yüzlerce yıllık Arnavut kaldırımlı yolun asfaltlanmasını alkışlayan mahalle sakinleri... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Her yıl onlarca eski bina bakımsızlıktan yıkılıyor ya da yanıyor. Üstelik ülkemiz gibi tarihine "önem veren" bir ülkede tarihi yapılar, mekânlar, kurumlar ve gelenekler hızla yok oluyor.

Tüm bunlar akla şu soruyu getiriyor: Tarihe değer verdiğini söyleyen insanlar, nasıl oluyor da tarihi olanın bu kadar kolay yok olmasına seyirci kalabiliyor?

HERKESİN OLAN KİMSENİN DEĞİLDİR

Psikolojideki adıyla, sorumluluğun dağılması. Sorumlu kişi sayısı arttıkça her birinin hissettiği pay küçülür. Bir tarihi yapının sorumlusu kimdir? Devlet, belediye, vakıf, bilim insanları, mahalle, gelecek kuşaklar... Yani herkes… Yani aslında kimse.

Tersi de doğrudur: İnsan, yasal olarak sahibi olmadığı bir şeyi de "benim" diye hissedebilir; buna psikolojik sahiplik denir ve koruma davranışını doğrudan artırır. Bir parkın girişine "Parka hoş geldiniz" yerine "Parkınıza hoş geldiniz" yazmak bile ziyaretçilerin parka katkı yapma isteğini artırdı. Sahiplik duygusu üç yoldan gelişir: söz sahibi olmak, yakından tanımak, emek vermek. Tarihi yapıların çoğunda yurttaş üçünde de yoktur; adını bilmediği, hakkında söz söyleyemediği, bir çivi bile çakmadığı bir yapıyı "benim" saymaz.

KÖTÜ DAVRANIŞ DA BULAŞIR

Hollanda'da yapılan bir dizi saha deneyinde, duvarları temiz bir sokakta bisikletine bırakılan el ilanını yere atanların oranı yüzde 33 iken, aynı duvar, yazılarla kaplandığında bu oran yüzde 69'a çıktı. Bir düzen bozukluğu bir sonrakine davetiye çıkarır. Bakımsız bırakılan bir yapı da çevresine "burayı kimse umursamıyor" mesajı verir; otopark olmasının, taşının sökülmesinin yolu böyle açılır. Psikolojideki adıyla, betimleyici norm. Bir davranışın yaygın olduğunu görmek, onu yanlış bulanları bile o davranışa yaklaştırır. "Her köyde bir defineci var" türü cümleler iyi niyetle söylense de farkında olmadan bu normu kurar.

ESKİYİ NEDEN SEVMİYORUZ?

Bizde "eski" sözcüğü değerli olanı değil, yıpranmış ve geride kalmış olanı çağrıştırır. Bunun bir nedeni tarihsel kopukluktur. 1950'de nüfusun dörtte üçü köyde yaşıyordu, bugün onda dokuzu şehirde yaşıyor; şehirlerde yaşayanların çoğu birinci ya da ikinci kuşak ve çevresindeki tarihi yapılar kendi dedesinin değil, tanımadığı insanların yapılarıdır. Nüfusu neredeyse tümüyle değişmiş iki Avrupa şehrinde yapılan bir araştırmada, yaşayanların şehrin geçmişini çok az bildiği, bilenlerin ise yere daha bağlı ve daha etkin yurttaşlar olduğu görüldü. Bağlanmadığımız yeri korumayız. Üstelik bu toprakların geçmişi çok katmanlıdır; katmanların bir bölümünü "bizim" saymayız, zihin ise "onların" saydığını korumak için çaba harcamaz.

İkinci neden, hızla modernleşen toplumlarda yeninin ilerlemeyi, eskinin yoksulluğu simgelemesidir; "köhne" yapı, geride bırakılmak istenen bir geçmişi hatırlatır. Üçüncüsü ekonomik güvensizliktir: Yarınından emin olmayan insanın zaman ufku daralır; ne uzak geçmişe ne uzak geleceğe yatırım yapar. Oysa kuşaklar arası paylaşım araştırmaları, önceki kuşakların kendisine iyi niyetle bir şey bıraktığına inananların sonrakilere daha cömert davrandığını gösteriyor; miras aldığını fark etmeyen, miras bırakmıyor.

O ZAMAN BİZ NE YAPALIM?

Sorumluluğu üstünüze alın.

"Nasıl olsa birileri bakar" demek, sorumluluğu dağıtanların arasına katılmaktır. Gördüğünüz bakımsızlığı veya tahribatı ilgili kuruma bildirin; ilk adımı atan, diğerlerine de yol açar.

Tanıyın, emek verin, "bizim" deyin.

Mahallenizdeki en eski yapının öyküsünü öğrenin, çocuğunuzla gidin. Tanımak sahipliğin ilk adımıdır.

Doğru normu konuşun.

"Herkes yapıyor" yerine "insanların büyük çoğunluğu bu yapılara dokunmuyor" deyin; sayılar da bunu söylüyor.

Taş yerinde ağırdır derler. Doğrudur; ancak taşı yerinde tutan ağırlığı değil, onu kendinin sayan ve sorumluluğunu başkasına bırakmayan insanlardır.